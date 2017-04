Sieben Mal neue Kooperationen

5.4.2017 – Die HDI Lebensversicherung und die Neue Leben bieten seit April Pflegeprodukte in Kooperation mit der Ideal Lebensversicherung an. Der Makler Aon Risk Solutions und die Energierechtskanzlei BBH entwickelten ein Konzept für Energieversorger. Die Bafin engagiert sich im Nationalen Cyber-Abwehrzentrum. Fonds Finanz kooperiert in der Gewerbeversicherung mit Finanzchef24 und vertieft die Kooperation mit der VKB. Der Deutsche Maklerverbund schließt eine Partnerschaft mit dem Makler Nachfolger Club, um den Kauf und Verkauf von Kundenbeständen zu vereinfachen.

Seit Anfang April bietet die HDI Lebensversicherung AG unter dem Namen „HDI Pflegerente“ Pflegeversicherungs-Produkte der Ideal Lebensversicherung a.G. an. Die Ideal verwalte aktuell 47 Prozent aller deutschen Pflegepolicen, heißt in einer Pressemitteilung zur Kooperation.

Drei Varianten

Das Produkt wird dem Exklusivvertrieb in den drei Varianten „Basis“ – Pflegegrad 4 und 5, „Klassik“ – ab Pflegegrad 3 und „Exklusiv“ – ab Pflegegrad 2 zur Verfügung stehen.

Der Abschluss ist nur gegen eine Einmalbeitragszahlung möglich. Daher richte sich das Produkt, so die Unternehmensmeldung, beispielsweise an Kunden mit ablaufenden Lebensversicherungen, die ihr freiwerdendes Kapital auf diese Weise einsetzen möchten. Im Gegenzug sind anfallende Pflegekosten bis zu einer bestimmten Grenze ein Leben lang weltweit abgesichert.

Auch die Neue Leben kooperiert mit der Ideal

Gleiches gilt für die Neue Leben Lebensversicherung AG. Wie der Konzern gestern bekanntgab, setzt er im Bereich der Pflegeabsicherung ebenfalls auf die Angebote der Ideal.

Ab sofort bietet die Neue Leben mit den Tarifen „PflegeRente“ sowie „PflegeStarter“ – für die jüngere Zielgruppe – ihren Vertriebspartnern, den Sparkassen, die Möglichkeit, Pflegeversicherungen der Ideal-Gruppe zu vermitteln.

Die Ideal kooperiert unter anderem auch mit der Zurich (VersicherungsJournal 13.12.2016) und der Honorarkonzept GmbH (VersicherungsJournal 29.9.2014) im Bereich der Pflegeversicherung.

Aon Risk entwickelte Konzept für Stadtwerke

Die Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH – Aon Risk Solutions hat zusammen mit der Energierechtskanzlei Becker Büttner Held Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater PartGmbB (BBH) ein Konzept für Energieversorger entwickelt.

Kommunale Stadtwerke können damit ihre finanziellen Risiken für den Fall eines Forderungsausfalls oder einer Inanspruchnahme aus einer Insolvenzanfechtung minimieren. Das meldete das Maklerunternehmen in einer Pressemitteilung.

Durch einen von BBH begleiteten Risikomanagement-Prozess werden die Energieversorger und deren Abläufe so strukturiert, dass Forderungsausfälle oder Rückforderungen aus Insolvenzanfechtungen in Zusammenarbeit mit Aon Risk Solutions wirksam auf einen Versicherer ausgelagert werden können.

(Bild: CC0/Pixabay)

Bafin im Kampf gegen Cyber-Kriminalität

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) wird künftig im Nationalen Cyber-Abwehrzentrum mitwirken, teilte die Aufsichtsbehörde in einer Pressemeldung mit. Die Zusammenarbeit vereinbarten die Präsidenten des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), Arne Schönbohm, und der Bafin, Felix Hufeld.

Die Kooperation im Cyber-Abwehrzentrum soll den Austausch über Sach-und Fachfragen zur IT-Sicherheit für Banken, Börsen, Versicherungen und Finanzdienstleister intensivieren, heißt es weiter.

Damit werde der Schutz der IT-Infrastrukturen verbessert und die Widerstandsfähigkeit gegen Cyber-Gefahren durch eine enge Verzahnung von Akteuren aus Wirtschaft und Staat weiter erhöht.

Fonds Finanz kooperiert mit Finanzchef24

Die Fonds Finanz Maklerservice GmbH bietet ihren angebundenen Maklern für den Bereich Gewerbeversicherung die Technologie der Finanzchef24 GmbH. Über das Online-Beratungstool sollen ein transparenter Angebotsvergleich und die Eindeckung kleiner und mittlerer Gewerberisiken möglich sein. Durch die Kooperation könne Finanzchef24 zusätzlich über 27.000 Makler erreichen, heißt es in einer Pressemitteilung zur Kooperation.

Für jede Betriebsart werden relevante Risikofaktoren eines Kunden über Frageformulare erfasst und der individuelle Absicherungsbedarf für das spezifische Gewerbe berechnet. Dazu gehören auch Berufe mit einem besonders vielschichtigen Risikoprofil wie Ärzte oder Ingenieure.

Darüber hinaus können Vermittler die Tarife verschiedener Anbieter vergleichen und bei Bedarf ein Angebot erstellen und online abschließen.

VKB erweitert Kooperation mit Fonds Finanz

Die seit eigenen Angaben zufolge 20 Jahren andauernde Kooperation von Fonds Finanz mit dem Konzern Versicherungskammer Bayern (VKB) hat sich erweitert, teilte der Pool in einer Pressemeldung mit.

Neben Produkten aus der Komposit- und Krankenversicherung sind nun auch Tarife aus der Sparte Lebensversicherung Bestandteil der Zusammenarbeit. Im Sommer planen die beiden Unternehmen eine Roadshow. Zudem werde das Angebot von Online-Schulungen zu aktuellen Themen ausgebaut.

Deutscher Maklerverbund schließt Partnerschaft mit Makler Nachfolger Club

Seit März arbeiten die DEMV Deutscher Maklerverbund GmbH und der Makler Nachfolger Club e.V. (MNC) zusammen. Die Kooperation soll die technischen Voraussetzungen des DEMV nutzen, um die über den MNC zum Verkauf stehenden Kundenbestände mit geringem Verwaltungsaufwand zu übertragen, teilte der DEMV in einer Pressemeldung mit.

„Durch die strategische Zusammenarbeit von MNC und DEMV wird es Versicherungsmaklern erleichtert, ihr Unternehmen zu vergrößern beziehungsweise ihren Kundenstamm vertrauensvollen Käufern zu überlassen“, heißt es darin weiter.

Einfache Bestandübertragung

Mit dem Maklerverwaltungs-Programm des DEMV können sich Käufer von Kundenbeständen einen Überblick über diesen verschaffen, heißt es. Noch nicht digitalisierte Bestände könnten mit dem Programm weitestgehend automatisch digitalisiert werden. Und dies unabhängig davon, ob sie bei einem Maklerpool oder in der Direktvereinbarung liegen würden.

Ein spezielles Bestandsübertragungs-Tool des DEMV mache es möglich, Bestände rechtmäßig und datenschutzkonform auf jeweilige Versicherungs-Unternehmen zu übertragen. Sofern noch keine Direktvereinbarung zu einer Gesellschaft besteht, können Courtagezusagen aufgebaut und in Rahmenverträge mit Sonderkonditionen eingetreten werden, heißt es aus dem Maklerverbund.