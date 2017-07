Sechs Mal neue Kooperationen

14.7.2017 – Die Deutsche Makler Union kooperiert mit Vergleichsportal-Betreiber Verivox. Kunden der digitalen Bank N26 können durch eine Kooperation der Bank mit dem Robo-Makler Clark ihre Versicherungen digital ordnen und vergleichen lassen. Über den Vergleichsrechner von Procheck24 können Finanzberater des Maklerpools BCA sowie der Vermögensberatung OVB ihren Kunden günstige Energie- und Finanztarife aufzeigen. Chubb bietet über die Billig-Airline Wizz Air Reiseversicherungen an. Zeitsprung und Gewerbeversicherung24 begründeten eine digitale Partnerschaft.

Die DMU Deutsche Makler Union GmbH ist eine Kooperation mit dem Vergleichsportal-Betreiber Verivox GmbH eingegangenen, bestätigte der Maklerpool auf Nachfrage des VersicherungsJournals. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, die Kundenbeziehungen zu stärken und den – eigenen Angaben zufolge – 4.000 angebundenen Maklern neue und zusätzliche Einkommensquellen zu erschließen.

Über Verivox können Vermittler ihren Kunden zusätzlich aufzeigen, wo sie im eigenen Haushalt zum Beispiel bei den Energiekosten sparen können. „Er bietet seinen Kunden einen messbaren Mehrwert, mehr Dienstleistung, mehr Kümmererfunktion“, erläutert DMU-Geschäftsführer Ortwin Spies.

Zunehmende Konkurrenz

Er berichtet zudem, dass der Pool die Partnerschaft auch begründet hat, weil bereits andere Pools wie zuletzt die Fonds Finanz Maklerservice GmbH eine Kooperation mit dem Portal bekannt gemacht haben (VersicherungsJournal 17.5.2017).

„Viele von ‚unseren‘ Maklern haben parallel Anbindungen zu anderen Pools, was für mich auch völlig in Ordnung ist, da wir ja hauptsächlich die Komposit-Schiene bedienen. Hätten wir aber nicht reagiert, hätten viele Vermittler das Verivox-Angebot über die Kollegen in Süddeutschland genutzt – das wollten wir nicht durch eigene Untätigkeit auch noch fördern“, erzählt Spies weiter.

Strom und Gas über Makler-Homepage wechseln

Zukünftig sollen DMU-Makler zudem eine abgespeckte Version des Verivox-Vergleichsrechners auf ihre Makler-Homepage einbinden können. So sollen ihre Kunden Strom-, Gas- oder Internettarife direkt und selbstständig über den Online-Auftritt des Maklers vergleichen und abschließen können.

Der Kunde zahlt bei Abschluss den gleichen Preis wie derjenige, der über das eigentliche Vergleichsportal bestellen würde. Makler und Pool erhalten eine Abschlussprovision. Und „Verivox [bekommt] viele neue Kunden – also die sprichwörtliche ‚win-win-win-win-Situation‘“, findet der DMU-Geschäftsführer.

Clark unterstützt Online-Bank N26

Die Clark Germany GmbH und die N26 Bank GmbH haben eine Partnerschaft begründet, teilte die digitale Bank in einer Pressemeldung mit. Für N26 sei dies ein weiterer Schritt auf dem Weg, die App für alle finanziellen Angelegenheiten zu werden, heißt es weiter.

Über den Versicherungsservice „N26 Insurance“ sollen die Versicherungen der Bankkunden jederzeit, vollständig und digital einsehbar sein. Über die N26-App können Kunden Schäden oder sonstige Leistungen anmelden.

Mit dem von Clark entwickelten Robo-Advisor können bestehende Verträge der N26-Kunden bewertet und mit Tarifen von über 160 Versicherern verglichen werden. Der Roboberater schlägt dem Kunden dann Alternativangebote vor.

Auch die Ing-Diba AG und die PSD Bank Hannover eG sind ähnliche Kooperationen mit Clark eingegangen (VersicherungsJournal 17.5.2017, 27.4.2017).

N26-Kunden können über eine App ihre Versicherungen verwalten (Bild: N26)

Maklerpool BCA kooperiert mit Prockeck24

Der Maklerpool BCA AG gab kürzlich eine Zusammenarbeit mit dem Vergleichsportal-Betreiber Procheck24 GmbH bekannt.

Im Rahmen des Kreditkarten-, Girokonten- sowie Tagesgeldmarktes stehen Vermittlern mit Gewerbeerlaubnis nach § 34c GewO der Procheck-Vergleichsrechner für eine „bedarfsorientierte Finanz- wie Vermögensberatung zur Verfügung“, heißt es in einer Pressemeldung zur Kooperation.

Darüber hinaus steht Vermittlern auch der Vergleichsrechner zur Optimierung von Haushaltskosten – wie Gas- und Stromkosten – für die Beratung offen.

Energiekosten runter, Vorsorgeleistungen rauf

Auch die OVB Vermögensberatung AG hat in der Procheck24 GmbH einen neuen Kooperationspartner gefunden, teilte die Vermögensberatung in einer Pressemeldung mit.

Ab sofort können OVB-Finanzvermittler ihren Kunden mit der Vergleichsrechner-Plattform im Bereich Strom und Gas Einsparpotenziale aufzeigen und sich damit als „Haushaltskosten-Optimierer“ positionieren, heißt es weiter. Die Einsparungen bei den Energiekosten sollen die Kunden dann anschließend für die finanzielle Absicherung und Altersvorsorge nutzen können.

Chubb kooperiert mit Fluglinie Wizz Air

Die Niedrigpreis-Fluggesellschaft Wizz Air Hungary Kft. kooperiert mit der Chubb Insurance Company of Europe SE, Direktion für Deutschland. Fluggäste können künftig über die Airline Reise- und Flugstorno-Versicherungen von Chubb abschließen, heißt es in einer Pressemeldung des Versicherers zur Kooperation.

Mit der Partnerschaft verfolge Chubb die Strategie, Zusammenarbeiten im Reiserversicherungs-Bereich zu stärken. Der Versicherer arbeite Unternehmensangaben zufolge bereits mit diversen Fluggesellschaften, Internet-Reisevermittlern und Finanzinstituten zusammen.

Zeitsprung integriert Gewerbe-Vergleichsrechner

Die Zeitsprung GmbH & Co. KG hat den Vergleichsrechner der Gewerbeversicherung24 Vergleichsportal GmbH in ihr Maklerprogramm integriert, ließen die Unternehmen über eine Kommunikationsagentur verlauten.

Ziel der Kooperation sei, eine voll digitale Verarbeitung sicherzustellen, Ineffizienzen zu eliminieren und Dateninseln, die gerade im Gewerbeversicherungs-Bereich aufgrund verschiedener Systeme häufig vorherrschen würden, abzulösen.

„Die Lösung von Gewerbeversicherung24 beschleunigt unseren Abschlussprozess um ein Vielfaches. In Kombination mit dem Zeitsprung-Desktop haben wir ein rundes System, das auch die Bestandsarbeit deutlich vereinfacht“, wird Marcel Hanselmann, Geschäftsführer bei Zeitsprung, in der Kooperationsmeldung zitiert.