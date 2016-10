Sechs Mal Auf- und Umbruch in der Versicherungswirtschaft

18.10.2016 – Die Talanx befindet sich weiter auf Digitalisierungskurs. Delvag, Inter und Münchener Verein bekommen neue Strukturen. Check24 fördert fremde digitale Geschäftsmodelle. Dual übernimmt den Assekuradeur HVR Hamburg.

WERBUNG

Die Talanx AG und die Finleap GmbH haben das Joint Venture Elinvar als digitale White-Label Plattform zur Digitalisierung von Vermögensverwaltungen gegründet. Die Talanx Asset Management steuert ihre Expertise als Asset Manager bei, Finleap das Know-how als Fintech-Entwickler.

Auf Digitalisierungskurs

Elinvar soll Vermögensverwaltern unter deren Marke und in deren Corporate Design alle notwendigen Bausteine von der einfachen und voll-digitalen Kundeneröffnung über die integrierte Abbildung ihrer Vermögensverwaltungs-Strategien und die automatische Ordererstellung bis hin zur Administration und Kommunikation mit ihren Kunden anbieten.

Vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) soll Elinvar in Berlin volllizensiert sein. Der operative Start mit den ersten Partnern ist für Frühjahr 2017 geplant. Talanx Asset Management und Finleap halten jeweils 37,5 Prozent an Elinvar. Mit den übrigen 25 Prozent sind die Gründer und das Team (Chris Bartz, Marco Neuhaus und Sebastian Böttner) an der nachhaltigen Entwicklung beteiligt.

„Nachdem wir mit den internationalen Akzeleratoren Plug and Play im Silicon Valley, und Startupbootcamp in London Partnerschaften geschlossen haben, setzen wir mit diesem Joint Venture nun unsere Digitalisierungs-Strategie gezielt im Asset-Management fort“, wird Talanx-Chef Herbert K. Haas in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Und ein eigenes Lab

Die Talanx-Gruppe hatte in der Vorwoche die beiden Partnerschaften bekanntgegeben. Sowohl die Innovations-Plattform Plug and Play als auch der Start-up-Akzelerator verfügen über speziell auf Versicherungen ausgerichtete Programme. Die Partnerschaft mit Plug and Play ist auf drei Jahre ausgelegt. Das Insurtech-Programm von Startupbootcamp endet 2018. Parallel gründet Talanx ein eigenes Digital Lab zur Bündelung und Intensivierung der konzernweiten Digitalisierungs-Aktivitäten.

Ziel der Partnerschaft ist es, innovative Technologien und digitale Geschäftsideen entlang der gesamten Wertschöpfungskette in der Versicherungsindustrie zu identifizieren und das Versicherungsgeschäft noch konsequenter auf die Bedürfnisse der Kunden auszurichten. Denkbare Mehrwerte für Kunden sind zum Beispiel, Prozesse einfacher oder komplett neu zu gestalten oder neue Produkte zu entwickeln.

Das eigene Digital Lab soll als Partner der Geschäftsbereiche die Digitalisierung an der Kundenschnittstelle und im internen Betrieb vorantreiben und neue digitale Geschäftsmodelle entwickeln. Im Digital Lab erarbeiten die Geschäftsbereiche und die IT zusammen innovative Ansätze, die unter anderem mittels erster Prototypen getestet werden können, heißt es seitens des Unternehmens weiter.

Anforderung an Kapitalausstattung

Die Inter Versicherungsgruppe gibt sich eine neu Konzernstruktur: Der Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit übernimmt die Funktion einer Holding für die gesamte Gruppe. Bisher stand die Inter Krankenversicherung a.G. an der Spitze. Das Krankenversicherungs-Geschäft wird nun darunter in der Rechtsform einer AG betrieben. Die Neuordnung soll auf die rund 1.000 Arbeitsverhältnisse keine Auswirkung haben, wird mitgeteilt.

„Die Neuordnung der Gruppe ermöglicht es, schneller und flexibler auf künftige gesetzliche Anforderungen an die Kapitalausstattung von Versicherungs-Unternehmen zu reagieren“, wird Vorstandssprecher Matthias Kreibich in einer Unternehmensmitteilung zitiert.

Wie bei solchen Neuordnungen üblich wurden der Krankenversicherungs-Bestand sowie der Geschäftsbetrieb der Inter Krankenversicherung a.G. nach Prüfung und Genehmigung durch die Bafin auf die neue Aktiengesellschaft übertragen.

Über die Holdingrolle des Versicherungsvereins soll unter anderem das Beteiligungsmanagement ohne unmittelbare Auswirkungen für die Versicherungsnehmer der verschiedenen Spartengesellschaften erfolgen. Die Rechte der Versicherten sowie der Mitgliedschaften im Versicherungsverein, die satzungsgemäß auch nach der Änderung der Gruppenstruktur fortbestehen, bleiben nach Unternehmensangaben von der Veränderung der Konzernstruktur unberührt.

Neue Spitze und Investitionen

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe ändert, wie berichtet, ihre rechtliche Struktur und kündigt Investitionen in der Lebensversicherung an (VersicherungsJournal 19.6.2016). Das bisher in der Rechtsform des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit betriebene Lebensversicherungs-Geschäft wird durch die „Münchener Verein Lebensversicherung AG“ fortgesetzt.

Der Versicherungsbestand wurde komplett auf die neue Gesellschaft übertragen. Die Münchener Verein Krankenversicherung a.G. steht nun an der Spitze der Gruppe als alleinige Aktionärin der beiden Töchter Münchener Verein Lebensversicherung AG und der Münchener Verein Allgemeine Versicherungs-AG.

Mit der Neuordnung der Gruppe und gleichzeitigen Stärkung der Lebensversicherung will der Münchener Verein künftig noch schneller und flexibler auf die Herausforderungen der Märkte und des Gesetzgebers reagieren können.

Zeitgleich investiert das Unternehmen im Rahmen seiner Digitalisierungs-Strategie im ersten Schritt in ein komplett neues Bestandsführungssystem in der Lebensversicherung, das die künftige Ausrichtung auf innovative und kundenorientierte Produkte unter Solvency II sicherstellen soll.

Aus zwei werden eins

Auch die Versicherungsgruppe der Deutschen Lufthansa AG wurde umgebaut: Die Delvag Rückversicherungs-AG (Delvag Rück) wurde auf die Delvag Luftfahrtversicherungs-AG (Delvag) verschmolzen. Die Aktivitäten werden unter dem neuen Namen Delvag Versicherungs-AG fortgeführt.

Der Vorstand der neuen, unverändert in Köln ansässigen Delvag besteht weiterhin aus Frank Hülsmann und Reiner Siebert. Das Rückversicherungs-Geschäft wird von den bisherigen Mitarbeitern der Delvag Rück in dem neu gegründeten Geschäftsbereich Rückversicherung der Delvag Versicherungs-AG fortgeführt.

Die Fusion ist bereits in das Handelsregister Köln eingetragen worden. Im Oktober 2015 hatten sich die Vorstände von Delvag und Delvag Rück zur Verschmelzung der beiden Gesellschaften entschieden. Diese soll die Kapitalbasis und die Wettbewerbsfähigkeit nachhaltig stärken.

Viel Geld für Starter

Die Check24 Vergleichsportal GmbH will verstärkt in Technologie und digitale Geschäftsmodelle investieren und hat dazu einen Venture-Capital-Fonds mit 60 Millionen Euro aufgelegt. Ab sofort soll die Check24 Ventures GmbH zwischen zehn und 20 Investitionen tätigen. Diese können je nach Bedarf bis zu zehn Millionen Euro Kapital umfassen.

Der Fokus des Venture-Capital-Fonds liege auf Early-Stage- und Growth-Investments, wird mitgeteilt – also auf Früh- und Expansions-Finanzierungen.

„Check24 Ventures setzt auf exzellente Gründer und Gründer-Teams, mit denen wir über das wachsende Check24-Netzwerk zusammenkommen“, wird Geschäftsführer Matthias Orlopp in einer Pressemitteilung zitiert. Bei den Beteiligungen fördere man unternehmerisches Handeln und unterstütze neben der Finanzierung gezielt mit Know-how und Ressourcen der Check24-Gruppe.

Angelsächsisches plus deutsches Prinzip

Die auf Vermögensschaden-Haftpflichtversicherungen wie auch D&O-, E&O-, Prospekthaftungs- und IPO-Versicherungen spezialisierte Dual Deutschland GmbH übernimmt den Assekuradeur und Spezial-Dienstleister HVR Hamburger Vermögensschaden-Haftpflicht Risikomanagement GmbH.

Die HVR stellt ausschließlich Versicherungsschutz nach deutschen Grundsätzen auf Basis des Verstoß-Prinzips zur Verfügung, während Dual nur für englische Versicherer auf Grundlage des „claims made“- Prinzips zeichnet. Die Übernahme der HVR erweitert für die Dual-Gruppe nun die Möglichkeiten, sich auf dem deutschen Markt mit beiden Deckungssystemen zu positionieren.

Die HVR ist seit 15 Jahren im klassischen Vermögensschaden-Haftpflichtgeschäft für beratende Berufe und Gewerbebetriebe tätig. HVR-Geschäftsführerin und Gründerin Dörte Hagemann-Böthern wird ihre Aufgabe unverändert fortführen. Sie wird seit September von Anja Grünitz unterstützt, die von der VOV GmbH kommt.