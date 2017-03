Roland Reime verstorben

28.3.2017 – Der langjährige Vorstandsvorsitzende der Provinzial Nord, Roland Reime, ist vergangene Woche gestorben. 1992 war er als Vorstandsmitglied zum Versicherer gestoßen, 2006 verließ er aus gesundheitlichen Gründen den Konzern.

Der ehemalige und langjährige Vorstandschef der Provinzial Nord Versicherungsgruppe, Roland Reime, ist nach kurzer, schwerer Krankheit im Alter von 71 Jahren am vergangenen Freitag in Kiel verstorben. Das teilte der Konzern gestern in einem Nachruf mit.

Mitwirkung beim Entstehen des Provinzial-NordWest-Konzerns

Roland Reime (Bild:

Provinzial Nord Brandkasse)

1992 kam Reime als Vorstandsmitglied zur Provinzial Nord in die schleswig-holsteinische Landeshauptstadt und war dort zunächst zuständig für die Bereiche Vertrieb und Marketing. 1999 wurde er dann Vorstandsvorsitzender der Gesellschaft.

2005, im Zuge der Fusion der beiden Gesellschaften Provinzial Nord und Westfälische Provinzial, übernahm Reime den stellvertretenden Vorstandsvorsitz der neu geschaffenen Provinzial Nordwest Holding AG (VersicherungsJournal 18.5.2005).

Er wurde zudem zum Vorstandsvorsitzenden der Provinzial Nordwest Lebensversicherung AG ernannt.

Ein Jahr später bereits verließ er den Konzern aus gesundheitlichen Gründen (VersicherungsJournal 4.1.2006).

Engagement mit Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet

Der in Hamburg geborene Assekuranzmanager hatte seine berufliche Laufbahn 1963 mit einer Lehre als Versicherungskaufmann begonnen. Es folgten Stationen bei der Allianz Lebensversicherungs-AG, unter anderem als Leiter der Filialdirektion Hamburg. Dann wechselte er 1985 als Vertriebsleiter zum damaligen Gerling-Konzern in Hannover.

Neben seiner Vorstandstätigkeit hatte Reime mehrere Ämter in Verwaltungs- und Wirtschaftsgremien inne. So war er auch als Vorsitzender des Vertriebsausschusses des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. tätig.

Für sein jahrzehntelanges Engagement für kulturelle sowie sportliche Belange im Ehrenamt, etwa als Präsident von Holstein Kiel, wurde der ehemalige Vorstandschef 2010 mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.

„Roland Reime hat die Entwicklung unseres Unternehmens maßgeblich gestaltet. Bis zuletzt war er der Provinzial eng verbunden. Wir werden seine sympathische und humorvolle Art vermissen. Unsere Anteilnahme gilt seiner Familie“, wird der stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Provinzial Nord Brandkasse AG, Matthey Wilby, im Nachruf zitiert.