Roland Rechtsschutz sieht Wettbewerbsvorteil durch Assistance

Diese Artikel könnten Sie noch interessieren

Bei der Sparkassen Direktversicherung (S-Direkt) wuchsen im Geschäftsjahr 2015 sowohl Beitragseinnahmen als auch Schadenaufwendungen kräftig an. Sorgen machen einige aktuelle Marktentwicklungen. (Bild: Screenshot S-Direkt-Geschäftsbericht 2015) mehr ...

Der ausgewiesene Gewinn stieg 2015 bei dem Kompositversicherer der Ergo-Gruppe stark an, während die Beitragseinnahmen leicht sanken. Dabei spielen Sondereffekte eine große Rolle. (Bild: Ergo) mehr ...

Der Umbau der Versicherungsgruppe die Bayerische ist nach wie vor in vollem Gange. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen des Geschäftsjahres 2014 wider, die jetzt vorgestellt wurden. (Bild: Müller) mehr ...

25.6.2015 –

Die R+V konnte im Geschäftsjahr 2014 in den meisten Sparten Marktanteile gewinnen. In Komposit gab es in allen Geschäftsbereichen ein kräftiges Beitragswachstum. Eine der Gesellschaften steigerte die Bruttobeiträge sogar um über 27 Prozent. (Bild: R+V) mehr ...