Prominente Verstärkung in Aufsichtsräten

10.3.2017 – Die Allianz will ihren ehemaligen Vorstandsvorsitzenden, Michael Diekmann, zum neuen Vorsitzenden des Aufsichtsrats aufstellen. Der Derzeitige, Helmut Perlet, wird aus Altergründen nicht erneut zur Wahl stehen. Mit Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski holte sich das Heilwesennetzwerk einen Rechtsexperten als neuen Aufsichtsrats-Vorsitzenden in die Genossenschaft.

Michael Diekmann (62) ist als Vorsitzender des Aufsichtsrats der Allianz SE vorgeschlagen worden, teilte der Konzern mit. Dies wurde bereits vor drei Jahren vom Versicherer angekündigt (VersicherungsJournal 6.10.2014). Die Wahl findet im Rahmen der Hauptversammlung am 3. Mai statt.

Von 2003 bis 2015 war Diekmann Vorsitzender des Vorstands der Allianz und gehörte diesem seit 1998 an. Seit 2015 ist er in den Aufsichtsräten der BASF SE, der Linde AG, der Fresenius SE & Co. KGaA, der Fresenius Management SE und der Siemens AG tätig. Seit April 2016 ist er außerdem Berater der internationalen Anwaltskanzlei Linklaters LLP.

Michael Diekmann (Bild: Müller)

Aufsichtsrats-Vorsitzender geht nach 45 Jahren im Konzern in Ruhestand

Diekmann soll für Helmut Perlet (69) in den Aufsichtsrat kommen. Dieser wird aus Altersgründen nicht mehr zur Wahl stehen, heißt es in einer Pressmitteilung. Perlet ist seit Mai 2012 im Aufsichtsrat der Allianz und seit 1972 im Konzern tätig.

Außerdem werden Sophie Boissard (46), CEO der französischen Korian Gruppe, und Herbert Hainer (62), früherer Vorstandsvorsitzender der Adidas AG, als Vertreter der Anteilseigner vorgeschlagen. Sie sollen für Renate Köcher (64) und Wulf Bernotat (68) nachrücken.

Köcher gehört seit 13 Jahren dem Aufsichtsrat an. Sie steht wegen der von der Regierungs-Kommission Deutscher Corporate Governance Kodex empfohlenen Begrenzung der Zugehörigkeitsdauer für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung.

Wulf Bernotat wird aus Altersgründen aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Weiterhin sollen Christine Bosse (56), Friedrich Eichiner (61) und Jim Hagemann Snabe (51) als Aktionärsvertreter wiedergewählt werden.

Heilwesennetzwerk holt Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski

Die Heilwesennetzwerk RM eG hat mit Versicherungsrechtler (VersicherungsJournal 27.6.2014) Professor Dr. Hans-Peter Schwintowski seit dem 7. März einen neuen Aufsichtsrats-Vorsitzenden. Das Teilte die Genossenschaft in einer Pressemeldung mit.

Schwintowski ist geschäftsführender Direktor des Instituts für Energie- und Wettbewerbsrecht in der kommunalen Wirtschaft e.V. der Berliner Humboldt-Universität.

Zuvor war er unter anderem Lehrstuhlinhaber der Juristischen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirates beim Bund der Versicherten e.V. und Versicherungsbeirat bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) für das Versicherungswesen.

Hans-Peter Schwintowski (Bild: Heilwesennetzwerk)

Schwintowski löste Dr. Dirk Geitner ab. Der frühere Vorstandsvorsitzende der Deutschen Ärzteversicherung AG begleitet die Genossenschaft aus zeitlichen Gründen fortan nur noch mit einem ordentlichen Aufsichtsratsmandat.