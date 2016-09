Oxford-Physiker übernimmt DKV-Aktuariat

27.9.2016 – Dr. Sebastian Rapsch wechselt aus der Unternehmensentwicklung der Ergo in den Vorstand der DKV Deutsche Krankenversicherung. Der Oxford-Absolvent hat einen Doktortitel in Physik und leitet bei der DKV künftig die Bereiche Aktuariat, Produktmanagement und Leistungspolitik. Er folgt damit auf Dr. Johannes Lörper, der alle seine Vorstandsmandate innerhalb der Ergo Gruppe zum 30. September niederlegt und in den Ruhestand geht.

Dr. Sebastian Rapsch ist das neueste Mitglied im Vorstand der DKV Deutschen Krankenversicherung AG.

Der 44-Jährige übernimmt mit Wirkung zum 1. Oktober die Zuständigkeit für die Bereiche Aktuariat, Produktmanagement und Leistungspolitik bei dem zur Ergo Group AG gehörenden Krankenversicherer.

Von Oxford nach Düsseldorf

Rapsch ist ein an der britischen University of Oxford promovierter Diplom-Physiker. Nach rund 14 Jahren bei der Unternehmensberatung The Boston Consulting Group GmbH wechselte er im Oktober 2015 zur Ergo als Leiter der Unternehmensentwicklung.

Er ist zudem seit Juni in der Geschäftsführung der Itergo Informationstechnologie GmbH für die Koordination und das Schnittstellen-Management verantwortlich.

Seine Nachfolge ist laut einer Pressemitteilung des Konzerns noch nicht entschieden.

Lörpers Nachfolger

Rapsch übernimmt seine zukünftigen Aufgaben von Dr. Johannes Lörper (63), der mit Wirkung zum 30. September in den Ruhestand verabschieden wird (VersicherungsJournal 12.1.2016).

Lörper hatte seit 2002 Vorstandsmandate in mehreren zur Ergo Gruppe gehörenden Gesellschaften inne. Mit Dr. Dr. Michael Fauser und Dr. Max Happacher wurden bereits Lörpers Nachfolger in den obersten Führungsgremien von Ergo Lebensversicherung AG, Victoria Lebensversicherung AG und Ergo Pensionskasse AG gefunden.

Mit der Berufung von Rapsch ist nun auch noch der letzte von Lörper hinterlassene Posten neu besetzt worden.