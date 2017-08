OVB klagt, Talanx-Gruppe jubelt

15.8.2017 – Die Talanx-Gruppe meldet in ihrem Bericht über das Halbjahresergebnis eine besser als erwartete Entwicklung und hebt deshalb ihren Ausblick für das Gesamtjahr an. Dagegen passt der Vorstand der OVB Holding seine Prognose nach den ersten sechs Monaten 2017 nach unten an und erwartet jetzt, dass „der Umsatz leicht und das operative Ergebnis moderat sinken werden“. Beide verweisen auf ihre Maßnahmen zur strategischen Anpassung an die veränderten Rahmenbedingungen.

Wie derzeit fast die gesamte Assekuranz (VersicherungsJournal 14.8.2017, 8.8.2017) verweisen auch die Talanx-Gruppe und die OVB Holding AG in ihren Halbjahresberichten auf ihre strategischen Maßnahmen zur Anpassung an das „anhaltend herausfordernde Umfeld“. Die Geschäftsentwicklung verlief bei dem Versicherungs- einerseits und dem Finanzvermittlungs-Konzern andererseits in der Berichtsperiode allerdings ziemlich unterschiedlich.

Die Zahl seiner Kunden konnte der Finanzvertrieb OVB den Angaben zufolge gegenüber dem ersten Halbjahr 2016 zwar um 1,3 Prozent auf insgesamt 3,3 Millionen steigern. Dies zeigt nach Unternehmenseinschätzung „den hohen Beratungsbedarf privater Haushalte in Europa“. Die Gesamtvertriebs-Provisionen sanken allerdings um 1,1 Prozent auf 114,5 Millionen Euro.

Das Neugeschäft des OVB-Konzerns wird weiter dominiert von Fondspolicen, auch wenn der Anteil im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 1,5 Prozentpunkte auf aber immer noch fast 46 Prozent rückläufig war. Ein knappes Fünftel entfiel in der Berichtsperiode auf sonstige Vorsorgeprodukte, jeweils rund ein Elftel auf die Segmente Sach/ Unfall/ Rechtsschutz beziehungsweise Bausparen/ Finanzierungen.

Zahl der OVB-Finanzvermittler geht europaweit zurück

Rückläufig – und zwar um 4,6 Prozent auf 4.872 – war auch die Zahl der für den OVB tätigen Finanzvermittler. Das Ergebnis der betrieblichen Geschäftstätigkeit verminderte sich um 3,2 Prozent auf 7,8 Millionen Euro. Das Konzernergebnis sank um 9,9 Prozent auf 5,5 Millionen Euro.

Behindert fühlt sich der Finanzvermittlungs-Konzern insbesondere durch die sich zunehmend verändernden regulatorischen Rahmenbedingungen. In Deutschland beispielsweise sei die Umsetzung der Provisionsreduzierungen aufgrund des LVRG „zunehmend spürbar“.

Gesamtvertriebsprovisionen sinken in Deutschland um 5,1 Prozent

Auf dem Heimatmarkt gingen die Gesamtvertriebs-Provisionen um 5,1 Prozent auf 29,1 Millionen Euro zurück. Hier nahm auch die Zahl der Kunden um 2,2 Prozent auf 623.149 ab. Die Anzahl der Vermittler sank um 1,6 Prozent auf 1.325.

Das operative Ergebnis verbesserte sich im deutschen Geschäft gleichzeitig um 2,6 Prozent auf drei Millionen Euro. Noch deutlich stärker fiel – mit 3,6 Prozent auf 4,9 Millionen Euro – dessen Zuwachs aber im Segment Mittel- und Osteuropa aus.

Umsatzwachstum in Mittel- und Osteuropa

Dort habe das deutliche Umsatzwachstum in Polen, Ungarn, Kroatien und Rumänien dem durch regulatorische Veränderungen ausgelösten negativen Umsatzeffekt in Tschechien entgegengewirkt, wird mitgeteilt. Die Zahl der Kunden in Mittel- und Osteuropa stieg um 1,5 Prozent auf 2,23 Millionen. Die Gesamtvertriebs-Provisionen nahmen um 0,8 Prozent auf 55,2 Millionen Euro zu.

Die Zahl der Finanzvermittler dort verminderte sich gleichzeitig jedoch um sieben Prozent auf 2.831. Dagegen blieb sie im Segment Süd- und Westeuropa mit 716 unverändert.

Wachstumsdynamik in Süd- und Westeuropa lässt nach

Dort habe jedoch nach den kräftigen Umsatzsteigerungen in den vergangenen Jahren die Wachstumsdynamik nachgelassen, wird mitgeteilt. Die Gesamtvertriebs-Provisionen nahmen in diesem Segment um 0,3 Prozent auf 30,3 Millionen Euro ab. Der Ergebnisbeitrag sank um 6,9 Prozent auf vier Millionen Euro.

Ziel für 2071 sei deshalb nun, „die Auswirkungen des zunehmend herausfordernden Umfeldes auf den Geschäftsverlauf zu minimieren und zugleich die strategische Weiterentwicklung von OVB in Europa voranzutreiben“. Dies insbesondere durch das Programm „Evolution 2022“.

Weitere Details zur Geschäftsentwicklung können im Zwischenbericht nachgelesen werden, der unter diesem Link als PDF-Dokument heruntergeladen werden kann.

Talanx-Konzern ist zur Jahresmitte deutlich positiver gestimmt

Deutlich positiver gestimmt präsentiert sich der Talanx-Halbjahresbericht, nachdem das Gruppen-Ergebnis im Vergleich zum ersten Halbjahr 2016 um 14,9 Prozent auf 463 Millionen Euro angewachsen ist.

Zu dem erfreulichen Ergebnistrugen den Angaben zufolge alle Geschäftsbereich bei, wobei allerdings das deutsche Privat- und Firmenkundengeschäft und die Industrieversicherung herausgestellt werden.

Talanx-Konzern: Kennzahlen 1. Halbjahr 2017 (Bild: Talanx)

Zum Vergrößern Bild klicken

Mitgeholfen hat auch die günstige Schadenentwicklung. In der Folge wurde der Ausblick für das Konzernergebnis 2017 insgesamt von rund 800 Millionen auf 850 Millionen Euro angehoben.

Nahezu stabile Combined Ratio

Durch die günstige Schadenentwicklung blieb die Combined Ratio der Schaden-Erst- und Rückversicherung konzernweit mit 97 Prozent – nach 96,8 Prozent zur Jahresmitte 2016 – fast unverändert. Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich um 6,2 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um 5,4 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Zu den gebuchten Bruttoprämien, die im Konzern gegenüber der ersten Jahreshälfte 2016 um 6,9 Prozent auf 17,6 Milliarden Euro zulegten, trug die Industrieversicherung 2,8 Milliarden Euro bei. Das waren 3,3 Prozent mehr als vor Jahresfrist. Zuwächse waren hier allem in Frankreich, Belgien und Japan zu verzeichnen.

Das operative Ergebnis dieses Geschäftsbereiches legte um 13,3 Prozent auf 162 Millionen Euro zu. Zurückgeführt wird dies nicht zuletzt auf Maßnahmen zur Portfoliooptimierung.

Weniger Prämien im deutschen Firmen- und Privatkundengeschäft

Im Segment Privat- und Firmenversicherung Deutschland sanken die Prämieneinnahmen um gut ein Prozent auf 3,31 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis verbesserte sich um ein Achtel auf 63 Millionen Euro und der Beitrag zum Konzernergebnis verdoppelte sich hier von 24 auf 50 Millionen Euro.

Die Schaden- und Unfallversicherung trug hierzu Prämieneinnahmen von einer Milliarde Euro bei. Das waren 2,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist.

Operatives Ergebnis verbessert sich stark

Die Überführung des Flottengeschäfts in den Geschäftsbereich Industrieversicherung habe „durch den gestiegenen Absatz über die digitale Kfz-Strecke, den Ausbau der Arbeitslosigkeits-Versicherung sowie durch strategiekonformes Wachstum beim Geschäft mit kleinen und mittelständischen Firmen und freien Berufen mehr als kompensiert“ werden können, wird ergänzend mitgeteilt.

Die Combined Ratio verbesserte sich von 102,2 auf 98,8 Prozent. Das operative Ergebnis, das vor Jahresfrist noch ein Minus von 17 Millionen Euro aufwies, lag mit 22 Millionen Euro ins Plus.

Hohe Abläufe belasten Beitragsentwicklung in der Lebensversicherung

Im Segment Lebensversicherung des Geschäftsbereichs Privat- und Firmenversicherung Deutschland verschlechterte es sich dagegen um fast die Hälfte auf 41 Millionen Euro. Dies wird im Zwischenbericht insbesondere mit RfB-Zuführungen aufgrund von Steuererträgen bei einigen Gesellschaften begründet. Die Beitragseinnahmen verminderten sich hier um 2,4 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro.

Ursächlich hierfür waren den Angaben zufolge „die erwartungsgemäßen Rückgänge sowohl der laufenden Beiträge aufgrund erhöhter Abläufe im Jahr 2016 als auch der Einmalbeiträge“. Das APE-Neugeschäft bei Lebensversicherungs-Produkten insgesamt ging von 202 Millionen auf 194 Millionen Euro zurück.

Starkes Beitragsplus im internationalen Erstversicherungs-Geschäft

Stark um 13,7 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro zugenommen haben die Prämieneinnahmen im Geschäftsbereich Privat- und Firmenversicherung International. Hier stach insbesondere die Region Lateinamerika mit einem Zuwachs von 18 Prozent – währungsbereinigt 9,1 Prozent – hervor.

Im europäischen Geschäft nahmen sie währungsbereinigt um 12,4 Prozent zu. Hierzu trugen – ebenso wie in Lateinamerika – neben einer gestiegen Anzahl versicherter Fahrzeuge höhere Durchschnittsprämien vor allem in Polen bei, wird angemerkt.

Hoher Prämienzuwachs auch in der Rückversicherung

Das versicherungstechnische Ergebnis des Geschäftsbereichs verdoppelt sich auf 14 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis, das sich von 107 Millionen auf 116 Millionen Euro verbesserte, konnte den Angaben zufolge der Anstieg in Europa den Rückgang in Lateinamerika überkompensieren.

Im Geschäftsbereich Rückversicherung schließlich nahmen die gebuchten Bruttoprämien in der Schaden-Rückversicherung im Halbjahresvergleich um 17,3 Prozent auf 5,4 Milliarden Euro zu. In der Personenrückversicherung verminderten sie sich um 2,4 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Der Beitrag zum Konzernergebnis erhöhte sich um etwa sechs Prozent auf 266 Millionen Euro.

Weitere Details zur Geschäftsentwicklung können im Zwischenbericht nachgelesen werden, der unter diesem Link als PDF-Dokument heruntergeladen werden kann.