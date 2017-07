Neuigkeiten aus den Unternehmen

31.7.2017 – Thomas Freythaler und Stefan Kottwitz sind neue Vorstandsmitglieder der Fahrlehrerversicherung V.a.G. Gleichzeitig ist Rolf Schrade aus dem Vorstand ausgeschieden. Stefan Tranquillo ist der neue Gebietsmanager für EMEA-Staaten bei FM Global. Bis zum Jahr 2020 sollen 80 Prozent des Papiers, das die R+V nutzt, recycelt sein. Die Rheinland Versicherungen sponsern den deutschen Ruder-Achter, die DEVK unterstützte zum achten Mal die „Kölner Lichter“. Bis 2018 fördert die Axa weltweit 38 Forschungsprojekte mit insgesamt zehn Millionen Euro.

WERBUNG

Die Fahrlehrerversicherung V.a.G (FV) gab kürzlich Veränderungen in ihrem Vorstand bekannt. Seit dem 15. März dieses Jahres sind Thomas Freythaler und Stefan Kottwitz die neuen Mitglieder im Versicherungsvorstand.

Der 63-jährige Thomas Freythaler ist ausgebildeter Versicherungskaufmann und Betriebswirt. Er ist seit dem Jahr 2000 beim Fahrlehrerversicherer als Prokurist und Leiter der IT-Abteilung tätig. Sein Vorstandsressort umfasst die Unternehmensbereiche Informationstechnik, Rechnungswesen, Betrieb sowie das Aktuariat.

Thomas Freythaler (Bild: Fahrlehrerversicherung)

Schrade ist aus dem Vorstand ausgeschieden

Stefan Kottwitz (49) verantwortet die Bereiche Rückversicherung, Controlling, Kapitalanlagen, Datenschutz, Compliance und Beschwerdemanagement als stellvertretendes Vorstandsmitglied. Der Rechtsanwalt ist seit 2008 im Unternehmen leitete bislang unter anderem die Schadenabteilung.

Neben Kottwitz und Freythaler als neue Vorstandsmitglieder leitet Andreas Anft als Vorstandsvorsitzender die Ressorts Schaden, Personal, Revision, Service, Zentrale Dienste und Vertrieb.

Stefan Kottwitz (Bild: Fahrlehrerversicherung)

Seit Mitte März ist zudem Rolf Schrade nicht mehr im Amt. Er war ab Juli 2013 für die Unternehmensbereiche Controlling, Rechnungswesen, Vertrieb, IT und Rückversicherung verantwortlich gewesen.

Der diplomierte Verwaltungs-Wissenschaftler hatte seine Karriere im Allianz-Konzern begonnen und war vor seiner Tätigkeit bei der FV Prokurist bei der VPV Versicherung (VersicherungsJournal 27.2.2014) tätig gewesen.

FM Global erweitert Führungsriege für Europa

Die FM Insurance Company Limited (FM Global) hat mit Stefano Tranquillo einen neuen Senior Vice President und Manager für die Gebiete EMEA und den asiatischen Pazifikraum ernannt, teilte der Industrieversicherer in einer Pressmeldung mit. Er wird seine Aufgaben von der Niederlassung in Luxemburg aus betreuen.

Tranquillo hat seine Laufbahn bei FM Global 1984 in der Schadenverhütung begonnen. Seither hatte er verschiedene Führungspositionen in den Bereichen Technik und Underwriting inne.

R+V setzt auf Umweltpapier

Bis zum Jahr 2020 wollen die R+V Versicherungen den Recyclinganteil an Papier im Unternehmen auf mindestens 80 Prozent steigern, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. Die restlichen 20 Prozent sollen aus nachhaltigen Quellen stammen, heißt es weiter.

Innerhalb der letzten fünf Jahre steigerte die R+V den Recyclinganteil bereits von unter fünf Prozent im Jahr 2012 auf aktuell 67 Prozent. Diese Angabe gilt nicht nur für das intern verwendete Papier, sondern auch für Kundenanschreiben und Briefumschläge.

Die hauseigene Druckerei der R+V (Bild: R+V)

„Ressourcenschutz ist für R+V als genossenschaftliches Unternehmen ein wichtiger Teil der Nachhaltigkeitsstrategie“, wird der Vorstandsvorsitzende Norbert Rollinger in der Meldung zitiert. Weitere Daten zu den Nachhaltigkeits-Projekten des Versicherers können in seinem „Nachhaltigkeitsbericht 2016“ (PDF-Datei, 6,9 MB) nachgelesen werden.

Rheinland Versicherungen unterstützen den olympischen Ruder-Achter

Die Rheinland Versicherungen haben mit der Deutschland-Achter GmbH eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. Als offizieller Partner des Deutschland-Achters wird die Rheinland-Gruppe die Ruderer bis zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio fördern und begleiten.

„Diese Mannschaft verkörpert exakt die Werte und Tugenden, die auch im Wirtschaftsleben von größter Bedeutung sind und mit denen sich die Mitarbeiter unseres Unternehmens identifizieren“, wird Christoph Buchbender, Mitglied im Vorstand der Versicherungsgruppe, in der Kooperationsmeldung zitiert.

„Wir werden den Deutschland-Achter daher in den vier Jahren unserer Partnerschaft intensiv in unsere Vertriebs- und Unternehmensaktivitäten einbinden und die Zusammenarbeit auf diese Weise mit Leben erfüllen“, heißt es weiter

Bei der DEVK gibt es Feuerwerk auf dem Dach

Bereits zum achten Mal in Folge waren die DEVK Versicherungen Sponsor der „Kölner Lichter“, einer Veranstaltung mit Konzerten, sportlichen sowie Licht-Aktionen, die zu beiden Seiten des Rheins stattfinden. Zum Stadtspektakel gehört ein Feuerwerk, das am 15. Juli abends auf dem Dach des Konzernsitzes gezündet wurde. Die Veranstaltung haben mehrere Hunderttausend Besucher verfolgt, die Pyrotechnikshow dauerte 20 Minuten.

Die DEVK mit ihrem Bürogebäude an der Kölner Zoobrücke war der einzige Platz am Rheinufer, von dem aus die Pyrotechniker die Feuerwerkskörper abgefeuert haben, erklärt das Unternehmen in einer Pressemeldung. Seit einigen Jahren beheimatet das Gebäudedach die „Kölner Kugel“ des Aktionskünstlers HA Schult, eine Weltkugel und zugleich Wahrzeichen der Stadt.

Das DEVK-Logo in Flammen bei den diesjährigen „Kölner Lichtern“ (Bild: DEVK)

Axa fördert Forschungsprojekte

Der Axa Research Fund stellt bis 2018 weitere zehn Millionen Euro für 38 neue Forschungsprojekte aus insgesamt 16 Nationen zur Verfügung, teilte der Axa-Konzern in einer Pressemeldung mit. Ziel des Forschungsfonds ist es, „heutige und künftige Risiken für die Umwelt und die Gesellschaft zu erkennen, zu erforschen und eine Antwort auf zentrale weltweite Herausforderungen zu finden“.

Unter den Projekten sind auch zwei deutsche aus dem Gesundheitsbereich. An der Goethe Universität in Frankfurt am Main forscht Dr. Timurs Maculins an einem alternativen Ansatz zur Entwicklung antibakterieller Therapien, um der Antibiotika-Resistenz entgegenzuwirken.

Das zweite Forschungsprojekt befasst sich mit der Entschlüsselung der Mechanismen der Chorea-Huntington-Krankheit. Dabei handelt es sich um eine bis heute unheilbare erbliche Erkrankung des Gehirns. Dr. Katrin Jünemann forscht am Leibniz Institut für Molekulare Pharmakologie in Berlin mit dem Ziel, einen therapeutischen Ansatz zu finden, damit die Krankheit verzögert oder sogar gestoppt werden kann.