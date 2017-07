Neuigkeiten aus den Unternehmen

3.7.2017 – Ab Juli verstärkt Thomas Wicke die Geschäftsführung der Schunck Gruppe in den Bereichen Vertrieb und Kundenbetreuung. Der Online-Makler Knip fusioniert mit dem niederländischen Technologieunternehmen Komparu. Im Zuge dessen wird das Knip-Gründungsmitglied Dennis Just das Unternehmen verlassen. Das Insurtech Wefox beteiligt sich am Online-Versicherer „One“, der im Herbst dieses Jahres den Betrieb aufnehmen wird. Der Chef von „One“ ist Stephan Ommerborn, ehemaliges Vorstandsmitglied der Zurich Gruppe.

Mit Thomas Wicke hat die Oskar Schunck GmbH & Co. KG zum 1. Juli ihre Geschäftsführung verstärkt. Wicke wird in seiner Funktion als Geschäftsführer die Bereiche Vertrieb und Kundenbetreuung leiten, teilte das Unternehmen in einer Pressemeldung mit.

Thomas Wicke (Bild: Schunck)

Vierköpfige Geschäftsführung

Der 43-Jährige blickt auf langjährige Berufserfahrung im Vertrieb zurück, heißt es in der Pressemitteilung weiter. Der Diplom-Kaufmann startete seine Karriere in verschiedenen Funktionen beim früheren Makler Jauch & Hübener, heute die Aon Holding Deutschland GmbH.

Nach seinem Studium der Betriebswirtschafts-Lehre arbeitete er seit dem Jahr 2003 bei Aon Risk Solutions. Hier wurde ihm später die Verantwortung für die Vertriebsleitung der Regionen Nord und Mitte im Ressort Industrie/Commercial übertragen. Zuletzt war Wicke bei Aon Risk Solutions Mitglied der Geschäftsleitung.

Neben Wicke bilden Albert K.O. Schunk (geschäftsführender Gesellschafter), Peter Kollatz (Leiter Fachbereiche und Recht) und Klaus Rückel (Leiter interne Verwaltung) die vierköpfige Führungsriege der Schunck Gruppe.

Knip fusioniert mit Technologie-Unternehmen

Der digitale Versicherungsmakler Knip AG und das niederländische Technologieunternehmen Komparu B.V. haben ihre Fusion bekannt gegeben und werden unter dem Namen „Digital Insurance Group“ (DIG) agieren.

Knip und Komparu wollen gemeinsam eine europäische Plattform für das digitale Versicherungsgeschäft bilden, heißt es in einer Pressemeldung von Knip. Das neue Unternehmen zielt mit circa 70 Mitarbeitern auf die Bereiche Versicherung, Technologie und Geschäftsentwicklung ab.

Knip-Gründer verlässt das Unternehmen

Ingo Weber (Bild: DIG)

Die DIG wird von Ingo Weber als CEO geleitet. Er hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Versicherung, Technologie und im Aufbau von Firmen. Unter anderem war er Geschäftsführer der Verivox GmbH und Managing Director der Swiss Re Ltd. und der ehemaligen GE Insurance.

Dennis Just, der Gründer von Knip, wird im Zuge der Fusion das Unternehmen verlassen, heißt es in der Pressemitteilung weiter.

Der Mitgründer von Komparu, Roeland Werring, wird künftig als CTO für die Technologien in der Gruppe verantwortlich sein.

Wefox wird zum Versicherer

Das Insurtech Wefox, eine Marke der Financeapp AG, gab kürzlich seine Beteiligung am digitalen Versicherer „One“ bekannt. „One“ werde als voll lizensierter Risikoträger ab September als „Innovations-Partner“ in die Wefox-Plattform integriert, teilte Wefox in einer Pressemeldung mit.

Die Integration von „One“ steht allen Versicherungs-Gesellschaften am Markt offen, heißt es weiter. Rückversicherer des digitalen Versicherers ist die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, die „One“ bereits seit Januar 2017 bei der Produktentwicklung unterstützt.

Versichert in drei Minuten

Alle Abläufe sollen, wenn möglich, digital verarbeitet werden. Bei einem Antrag helfe künstliche Intelligenz dem Antragsteller. Von der Produktauswahl bis zur Bezahlung der Police sollen nicht mehr als drei Minuten notwendig sein, heißt es in der Pressemeldung. Schäden können Kunden über eine App melden.

Angestrebt sei, dass 60 Prozent aller Schäden in Echtzeit und vollautomatisch reguliert werden können. Bei Schadenfreiheit sollen Kunden über ein Punktesystem Teile der Versicherungsprämie zurückerstattet bekommen. Vorerst werden die Versicherungsprodukte auf Hausrat- und Haftpflichtdeckungen beschränkt sein. Ziel sei es jedoch, alle Lebensbereiche abzudecken.

Stephan Ommerborn (Bild: One)

„One“-CEO kommt von der Zurich

Julian Teicke, der bisherige CEO bei Wefox, rückt in gleicher Funktion in die Financeapp AG, um sich vollends auf die strategische Führung des Unternehmens zu konzentrieren.

Chef bei „One“ ist Stephan Ommerborn, vormals langjähriges Vorstandsmitglied der Zurich Insurance Group Ltd.

Seit 2016 hat er „One“ aufgebaut und die Entwicklung des digitalen Versicherers vorangetrieben, heißt es weiter.

„Mit der Integration von One in die Wefox-Plattform durchbrechen wir Abhängigkeitsstrukturen hinsichtlich des Servicegrades von Versicherungs-Gesellschaften. In den Punkten Verfügbarkeit, Verständlichkeit und Geschwindigkeit übernimmt One damit eine Vorreiterrolle“, wird Ommerborn von Financeapp in einer Pressemeldung zitiert.