Neues Vergleichsportal will Marktplatz für Vermittler sein

17.11.2016 – Das Start-up Riopo möchte den Vergleich von Versicherungen im Internet persönlicher gestalten. Verbraucher können auf dem Portal ihren Wunsch nach einem Angebot oder nach einem Vergleich von bestehenden Verträgen inserieren. Die Vermittler können darauf dann mit individuellen Angeboten antworten und auf diesem Weg Neugeschäft generieren.

Seit dem 1. November ist das von David Warmuth gegründete Vergleichsportal Riopo online. Warmuth, der hauptberuflich als angestellter IT-Berater für Unternehmen aus der Versicherungsbranche arbeitet, hat daran in seiner Freizeit getüftelt. Anderthalb Jahre hat die Entwicklung des Insurtechs beansprucht.

Persönlich erstellte Angebote

Grundsätzlich lässt sich das von ihm gegründete Einzelunternehmen den Vergleichsportalen zuordnen. Anders als bei den etablierten Portalen erhält der Verbraucher die Liste mit den zu seiner Anfrage passenden Tarifen aber nicht automatisch und auf Basis des vom Portal gespeicherten Datenbestands. Bei Riopo werden die Angebote persönlich von Vermittlern erstellt.

Die Idee dafür kam Warmuth nach dem Studium. „Als ich vor rund zwei Jahren vor dem Einstieg ins Berufsleben stand, wollte ich eine ganze Reihe von Versicherungen abschließen. Einerseits wollte ich mehrere Angebote vergleichen, andererseits einen persönlichen Ansprechpartner. Da ich so eine Kombination nicht gefunden habe, kam mir die Idee, selbst ein solches Portal zu bauen“, so Warmuth.

Wie er dem VersicherungsJournal erklärt, verfolgt er mit Riopo, dessen Name sich vom für hybride Kunden typischen Prozess „Research Online Purchase Offline“ herleitet, zwei Ziele.

Kunden können Gesuche oder Vergleiche inserieren

Erstens will er Verbrauchern, denen beim Produktvergleich ein direkter Ansprechpartner auf Anbieterseite wichtig ist, ermöglichen, kostenfrei und anonym Vermittler über das Internet zu erreichen. Zweitens will er den Prozess der Online-Kundenakquise für Makler und Vertreter verbessern.

Um Riopo nutzen zu können, müssen beide, Verbraucher und Vermittler, bei dem Insurtech angemeldet sein. Die Kunden stellen dort dann entweder ihre Gesuche ein, beispielsweise nach einer Hausratversicherung, oder sie inserieren zu einer bereits bestehenden Police den Wunsch auf einen Vergleich. Ihre Gesuche haben jeweils eine Laufzeit von 30 Tagen.

Die angemeldeten Vermittler können den Verbrauchern dann, wie auf einem Marktplatz, entsprechende Angebote machen, für deren Abschluss die Kunden mit dem Makler oder Vertreter in Kontakt treten können.

Zwei Mitgliedschafts-Varianten für Vermittler

Für die Anmeldung bei Riopo müssen Vermittler ihre Nummer angeben, mit der sie im Versicherungsvermittler-Register registriert sind. Nach deren Prüfung werden sie für die kostenlose Basic-Mitgliedschaft freigeschaltet. Damit können sie Kundengesuche aus der Sachversicherungssparte zwei Tage nach deren Erstellung sehen und darauf reagieren.

Alternativ steht auch eine Premium-Mitgliedschaft zur Auswahl. Diese kostet für 30 Tage zehn Euro, für 90 Tage 27 Euro, für 180 Tage 48 Euro und für 365 Tage 84 Euro brutto. Premium-Vermittler haben sofort nach Erstellung der Gesuche Zugriff und können diese auch nach Versicherungssparten filtern. Anders als bei den Basic-Mitgliedern erhalten sie Gesuche zu allen Sparten.

Zudem können sie den Kunden unbegrenzt Nachrichten schreiben – Basic-Vertreter maximal zehn pro Stunde – und diesen Nachrichten auch Dateianhänge beifügen. Auch die Anzahl der Aufrufe eines Gesuchs durch andere Vermittler können sich Premium-Mitglieder anzeigen lassen.

Vermittler können zwischen der kostenlosen Basic- und der umfangreicheren, kostenpflichtigen Premium-Mitgliedschaft wählen (Bild: Riopo.de)

Keine Beteiligung an Provisionen

Riopo zählt bislang acht Ausschließlichkeits-Vertreter. Auch einige Gesuche von Kunden wurden bereits inseriert, für die die Vermittler im Schnitt je zwei Angebote abgegeben haben. Ziel des Gründers ist, dass sich bis zum Jahresende von jedem deutschen Versicherungs-Unternehmen mindestens ein Vertreter angemeldet hat. Für Makler ist die Plattform ebenfalls zugänglich.

Das Start-up generiert seine Einnahmen momentan nur aus den Beiträgen für die Mitgliedschaften der Vermittler. „Eine Erfolgsprovision für vermittelte Verträge kam für mich nicht in Frage“, so Warmuth.

In Zukunft möchte er auch Werbeeinnahmen verbuchen. Vorher will er aber selbst Geld in Marketing und Werbung investieren, um sein Insurtech bekannter zu machen. Die finanziellen Mittel dafür sollen per Crowdfunding zusammenkommen. Eine Anschubfinanzierung durch Investoren, wie sie andere Insurtech-Unternehmen erhalten (VersicherungsJournal 29.9.2016), kann Warmuth nicht vorweisen.

Weitere Angebote für hybride Kunden

Ein ähnliches Geschäftsmodell, das hybride Kunden und online-affine Vermittler zusammenbringen soll, fährt auch das Online-Portal Miperto. Dort können Endkunden ihre Fragen zu Fachthemen, unter anderem auch zu Versicherungen, stellen, die Vermittler dann beantworten. Bei weiterführenden Fragen sollen sich auf diesem Wege Beratungstermine ergeben (VersicherungsJournal 7.3.2016).

Ein vergleichbares Angebot für Honorarberater gibt es auf der Plattform Finanzkun.de, auf der die Berater selbstverfasste Artikel zu Versicherungs- und Finanzthemen veröffentlichen und sich dadurch den Kunden präsentieren können. Zudem verfügt Finanzkun.de über eine bundesweite Honorarberater-Landkarte (VersicherungsJournal 7.9.2015).

Über die Plattform Finatra.de können Vermittler dem hybriden Verhalten ihrer Bestandskunden entgegenkommen, indem sie ihnen eine finanzielle Selbstanalyse über dieses Portal anbieten. Den auf Finatra durchgeführten Finanzcheck können die Vermittler dann online ansehen und ihren Kunden Vorschläge zur Anpassung ihrer finanziellen Absicherung unterbreiten (VersicherungsJournal 25.9.2015).