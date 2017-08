Neues und Digitales von den Versicherern

30.8.2017 – Die Ergo Gruppe stellt im Rahmen der diesjährigen Internationalen Funkausstellung (Ifa) neue Produkte vor, die sie in Kooperation mit der Deutschen Telekom anbieten wird. Dabei handelt es sich um Schutzpakete für smarte Häuser und das Internet. Die Volkswohl-Bund-Tochter Dortmunder Lebensversicherung berät ihre Kunden ab sofort über eine Chat-Funktion auf ihrer Homepage. Kunden der Württembergischen können ab sofort Zahnzusatz- und Pflegetagegeld-Versicherungen über die Homepage des Versicherers oder über die der Außendienstpartner abschließen. Die Allianz kooperiert mit dem internationalen Maklernetzwerk Brokerslink. Ziel ist es, beide Unternehmen bekannter zu machen. Die Unabhängigkeit der Makler soll hierdurch nicht angetastet werden, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Die Ergo Group AG wird in Zukunft gemeinsam mit der Deutschen Telekom AG digitale Dienstleistungen. Die Kooperation wird vorerst die Bereiche Smart Home und Cybersicherheit umfassen, heißt es in einer Pressemitteilung. Erste Angebote werden beide Partner auf der Internationalen Funkausstellung (Ifa) vorstellen, die vom 1. bis 6. September stattfindet.

Notfallhilfe, wenn der Nutzer nicht reagiert

Das Smart-Home-Produkt der Telekom unterstützt Kunden dabei, Gefahren im vernetzten Haus zu erkennen oder zu vermeiden. Künftig steht Smart-Home-Kunden des Unternehmens mit dem „Ergo Smart Home Schutzbrief“ zusätzlich eine Notfall-Soforthilfe zur Verfügung.

Registrieren Sensoren im smarten Heim eine Gefahr wie etwa Rauch, austretendes Wasser oder die Öffnung eines Fensters und kann der Kunde nicht selbst auf einen Alarm reagieren, wird der Alarm automatisch an den Notfallservice des Versicherers weitergeleitet. Dieser kümmert sich dann um Notfallmaßnahmen und ist „rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr“ erreichbar, heißt es.

Schutz vor finanziellen Verlusten durch Cyberkriminalität

Zudem plant die Telekom, das Produkt „Computerhilfe Plus“ um einen Cyberschutzbrief zu erweitern. Kunden sollen künftig über diesen Schutzbrief Sicherheit vor finanziellen Verlusten bei Missbrauch von Kunden- und Kontodaten sowie Betrug bei privatem Online-Kauf und -Verkauf erhalten. Der Schutz gilt für alle im Haushalt lebenden Familienangehörigen. Das Produkt soll Anfang 2018 zur Verfügung stehen.

Bereits jetzt bieten die Ergo Direkt Versicherungen einen Basis-Internet-Schutz für Telekom-Kunden an. Das Paket, dass die Ergo Group ab 2018 mit dem Telekommunikations-Unternehmen anbietet, sei wesentlich umfangreicher als das des Direktversicherers, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals aus der Ergo-Pressestelle.

Unter anderem werden hier auch Schäden gedeckt, die beispielsweise dadurch entstehen, dass der Ruf des Versicherten durch die Verbreitung von Unwahrheiten über soziale Netzwerke oder andere Plattformen geschädigt wird.

Dortmunder berät Kunden im Chat

Die Dortmunder Lebensversicherung AG, die als Tochter der Volkswohl Bund Versicherungen Mitte Juni ihren Betrieb startete (VersicherungsJournal 30.6.2017), bietet ihren Kunden ab sofort eine Chat-Funktion auf ihrer Homepage. Das teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit.

Über einen orangen Chat-Button am rechten unteren Rand der Versicherer-Homepage können sich Kunden Unternehmensangaben zufolge über Produkte informieren und Fragen stellen. Am anderen Ende der Chat-Leitung sitzen ausgebildete Versicherungskaufleute, heißt es in der Meldung weiter.

ber den orangen Chat-Button unten rechts im Bild können Kunden Kontakt zur Dortmunder aufnehmen (Bild: Screenshot Die-Dortmunder.de)

Zum Vergrößern Bild klicken.

Württembergische treibt Digitalisierung voran

Ab sofort können Kunden über den Online-Auftritt der Württembergischen Krankenversicherung AG Zahnzusatztarife sowie Pflegetagegeld-Versicherungen abschließen, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. Der Abschluss ist auch über die Homepages der Außendienstpartner der Württembergischen möglich.

Der Kunde wird online in wenigen Schritten und – nach Unternehmensangaben – leicht verständlich durch den Antragsvorgang geleitet. „Nach Eingabe weniger Daten erhält der Kunde ein individuelles Angebot. Es steht als Download mit allen vorvertraglichen Dokumenten bereit. Zum Abschluss reicht die Online-Signatur des Kunden aus.

Der Antrag wird elektronisch an die Württembergische übermittelt und unmittelbar verarbeitet. Als Bestätigung für den erfolgreichen Abschluss erhält der Kunde eine E-Mail und die Police direkt per Post zugesandt“, heißt es in der Pressemitteilung zum Ablauf. Auf Wunsch könne dem Kunden auch gleich ein Vermittler vor Ort zugeordnet werden. Es könnten aber auch bereits bestehende Vermittlerverbindungen berücksichtigt werden.

Die Benutzeroberfläche für den Abschluss einer Zahnzusatzversicherung auf der Homepage der Württembergischen (Bild: Screenshot Wuerttembergische.de)

Zum Vergrößern Bild klicken.

Allianz kooperiert mit Maklernetzwerk

Die Allianz SE gab kürzlich die Kooperation mit dem internationalen Maklernetzwerk Brokerslink AG bekannt. Der Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Parteien wurde Anfang Juni geschlossen und soll die Sichtbarkeit beider Unternehmen erhöhen, erläuterte die Pressestelle der Allianz auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

„Kleine und mittelständische Unternehmen in 95 Ländern, die bei Brokerslink unter Vertrag sind, haben nun einen besseren Zugang zu Allianz-Produkten“, heißt es in der Pressemeldung weiter. Die Unabhängigkeit der Netzwerkpartner von Brokerslink bleibe jedoch gewahrt, versicherte die Allianz auf Nachfrage. Es handle sich nicht um eine wirtschaftliche Kooperation mit Zielvorgaben, sondern es gehe lediglich darum, sich gegenseitig bei beispielsweise Veranstaltungen zu unterstützen.

So sponsert die Allianz unter anderem die diesjährige Brokerslink-Konferenz, die Ende September in Marokko stattfindet. Weiterhin beinhaltet die Partnerschaft, dass Brokerslink-Maklern in jedem Land spezifische Ansprechpartner und Kontaktpersonen der Allianz zugewiesen werden.