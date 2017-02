Neues aus den Unternehmen

15.2.2017 – Der Volkswohl Bund hat 2016 knapp ein Drittel mehr neue Riester-Verträge abgesetzt als im Jahr zuvor. Der Maklerpool VFM hat im Maklerpool-Rating erneut die Höchstnote „exzellent“ bekommen. Aon Benfield arbeitet in Sachen Cybersicherheit (Datendiebstahl und -missbrauch) mit dem Spezialdienstleister Affinion International zusammen.

WERBUNG

Die Volkswohl Bund Lebensversicherung a.G. hatte 2016 über 30 Prozent mehr neu abgeschlossenen Riester-Rentenverträge zu verzeichnen als im Jahr zuvor, wie das Unternehmen gestern mitteilte. Der Bestand betrug zum Jahresende rund 340.000 Riester-Policen.

Konkretere Angaben machte der Volkswohl Bund zwar nicht. Dennoch ist eine deutliche Abweichung von der Branchenentwicklung zu beobachten. Denn nach vorläufigen Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) ging der Bruttoneuzugang im vergangenen Jahr um über acht Prozent zurück.

Auch im Nettoneugeschäft gibt es schon seit vielen Quartalen fast kontinuierlich ein Rückgang, wie Zahlen aus dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zeigen. Allein zwischen Januar und September des letzten Jahres – aktuellere Zahlen liegen derzeit noch nicht vor – betrug das Minus bei der versicherungsförmigen Riester-Variante rund 80.000 Policen (VersicherungsJournal 16.12.2016).

VFM mit Höchstnote im Assekurata-Maklerpool-Rating

Die VFM Versicherungs- & Finanzmanagement GmbH hat im Maklerpool-Rating der Assekurata Solutions GmbH zum sechsten Mal in Folge die Bestnote „exzellent“ erhalten. Maklerorientierung Ein „exzellent“ gab es auch in jeder der drei Teilqualitäten Maklerorientierung, Maklerzufriedenheit und Solidität.

Die Ratingagentur hebt unter anderem die „sehr umfassenden Unterstützungsleistungen für die Beratung und Betreuung der Kunden“ hervor, wozu etwa „umfangreiche Deckungskonzepte, exzellente Beratungshilfen und vielfältige Qualifizierungsangebote“ zählten.

Der Ratingbericht steht auf dieser Internetseite zum Download bereit. Die genauen Details zum Ratingverfahren können unter diesem Link nachgelesen werden.

Neue Kooperation im Bereich Cybersicherheit

Der Rückversicherungsmakler Aon Benfield arbeitet künftig exklusiv mit dem Cybersicherheit-Spezialdienstleister Affinion International GmbH zusammen. Im Rahmen der Zusammenarbeit vertreibt Aon das Cyberschutz-Software „IDPROTECT“ in der Dach-Region innerhalb der Versicherungsbranche.

Mit der Software kann den Angaben zufolge das gesamte Internet inklusive des Dark- und des Deep Webs nach gestohlenen Bank- und Kreditkartendaten sowie PayPal- oder eBay-IDs oder der E-Mail-Adresse durchsucht werden. Der Umfang kann individuell vom Kunden bestimmt werden, der im Falle des Falles eine Alarmmeldung per E-Mail oder SMS bekommt.

„Der Missbrauch von Identitätsdaten ist für Kriminelle längst zu einem lohnenswerten Geschäft geworden, bei dem nicht einfach nur ein paar Passwörter geklaut werden, sondern unzählige Identitäten“, erläutert Jan-Oliver Thofern, Chairman von Aon Deutschland in einer Pressemitteilung.

„Im Dark Web, also dem Schwarzmarkt des Internets, werden in Chatrooms gestohlene Datensätze angeboten. Interessenten können diese, teils sogar bonitätsgeprüften, Daten testweise in kleiner Menge beziehen, bevor sie dann nach positiver Qualitätskontrolle im großen Stil einkaufen“, so Thofern weiter.