Neues aus den Unternehmen

2.2.2017 – MLP hat Matthias Laier zum Bereichsvorstand für das Hochschulsegment ernannt. Die Generali startet über ihre Tochter Cosmos Direkt eine Kooperation mit dem „Smart Home“-Technologieanbieter Nest Labs. BNP Paribas Cardif Deutschland kooperiert mit der Hyundai Capital Bank Europe.

Matthias Laier (40) wird zum 1. März 2017 neuer Bereichsvorstand für das Hochschulsegment bei der MLP AG, wie der Finanzvertrieb aus Wiesloch gestern bekannt gab. Er berichtet direkt an MLP-Vorstandschef Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, dessen Vertrag erst letzte Woche vorzeitig bis Ende 2022 verlängert wurde (VersicherungsJournal 26.1.2017).

Der Diplom-Betriebswirt steht seit 2001 in Diensten des Finanzvertriebs. Zunächst war er mehrere Jahre als Vermittler in Karlsruhe tätig, bevor er vor rund zwölf Jahren die Leitung der MLP-Geschäftsstelle Darmstadt III übernahm, die im Hochschulsegment agiert.

In der neu eingerichteten Position werden standortübergreifend sämtliche Aktivitäten von MLP im Hochschulsegment gebündelt. Dahinter steckt das Ziel, die Gewinnung von Neukunden und jungen Beratern weiter zu beschleunigen, teilte der Finanzvertrieb weiter mit.

Generali kooperiert mit Nest Labs

Die Generali Gruppe baut ihr Engagement im Bereich „Smart Insurance“-Lösungen aus und hat gestern die Kooperation mit der Alphabet-Tochter Nest Labs bekannt. Das US-amerikanische Unternehmen, das vernetzte Rauchmelder, Kameras und Thermostate anbietet, hatte erst Mitte Januar den Eintritt in den deutschen und auch österreichischen Markt bekannt gegeben.

Die Partnerschaft startet den Angaben zufolge in Deutschland mit der Cosmos Versicherung AG – und zwar mit der Kombination von Hausratversicherung und der „Smart Home“-Technik Nest Protect. Diese löse bei Rauchentwicklung einen automatischen Alarm aus und gebe ihn dank Internetfähigkeit und Verbindungsaufnahme per App auch an das Smartphone beziehungsweise Tablet des Kunden weiter, wird in einer Pressemitteilung ausgeführt.

Damit könnten Kunden Haus und Wohnung auch bei Abwesenheit kontrollieren und bei Feueralarm schnell handeln. Beim Erwerb von Nest Protect beim Abschluss einer Hausrat-Police der Cosmos Direkt gibt es einen Bonus von 50 Prozent, wird weiter mitgeteilt.

Das Segment „Smart Home“ gewinnt für die Versicherer zunehmend an Relevanz, wie sich kürzlich auf einer Fachveranstaltung zeigte (VersicherungsJournal 26.1.2017). Auch bieten Sachversicherungs-Tarife vermehrt Absicherungs-Möglichkeiten in dieser Hinsicht (VersicherungsJournal 13.10.2016).

BNP Paribas Cardif Deutschland mit neuem Kooperationspartner

Die BNP Paribas Cardif in Deutschland kooperiert im Bereich der Restschuld- und Differenzkasko-Versicherung neuerdings mit der Hyundai Capital Bank Europe GmbH (HCBE), wie die Unternehmen Anfang der Woche mitteilten.

Die Finanzdienstleistungs-Tochter des südkoreanischen Automobilkonzerns mit Hauptsitz in Frankfurt hat zu Jahresbeginn ihren Geschäftsbetrieb in Deutschland mit dem Geschäftsbereich „Kia Finance“ aufgenommen.

Das HCBE-Angebot soll den Angaben zufolge innerhalb der nächsten Monate um den Geschäftsbereich „Hyundai Finance“ sowie den Bereich „Direct Banking“ (Tages- und Festgeldangebote) erweitert werden.