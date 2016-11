Neues aus den Unternehmen

28.11.2016 – Die Ergo ist ab nächstem Jahr führender Versicherer für sämtliche Transporte des Volkswagen-Konzerns. Zusammen mit seiner Tochter Köln Assekuranz soll der Düsseldorfer Versicherer außerdem die Schäden des Autobauers eindämmen und die Regresserlöse verbessern. Die beiden Software-Hersteller Pass Consulting und Novum haben eine Partnerschaft zur gegenseitigen Nutzung ihrer Technologien vereinbart. Alexander Hoffmann wird beim Versicherer Chubb Leiter des Unfall- und Krankengeschäfts für die DACH-Region.

Ab dem 1. Januar 2017 übernimmt die Ergo Versicherung AG als führender Versicherer das Transportversicherungs-Programm des Volkswagen-Konzerns (VW). Das Programm umfasst sämtliche Transporte – zu Land, zu Wasser und in der Luft - und damit zusammenhängende Lagerungen von Fahrzeugen, Fahrzeugteilen und Maschinen aller Marken des Autobauers.

Mit einem, wie die Ergo dem VersicherungsJournal mitteilte, „maßgeblichen“ Anteil führt sie das neu gestaltete Versicherer-Konsortium der VW-Generalpolice an. Diese Police deckt pauschal alle Transporte des Konzerns ab, ohne dass diese einzeln angemeldet werden müssen.

Köln Assekuranz soll Schäden eindämmen

Die Organisation der Transportpolice übernimmt die Ergo-Tochter und Assekuradeurin KA Köln Assekuranz Agentur GmbH. Zu deren weiteren Aufgaben gehört die Schadenverhütung innerhalb des Transportversicherungs-Programms. Dabei wird, wie schon bei der bisherigen Zusammenarbeit mit VW, die KA-eigene Software „K.A.R.L.“ zur Identifikation und Bewertung von Naturgefahren eingesetzt.

Durch die Software lassen sich naturbedingte Risiken besser einschätzen und lokalisieren. „Investitionen und Schutzmaßnahmen können damit zielgerichtet gesteuert werden“, erklärt Ralph Eisenhauer, Mitglied des Vorstands der Ergo Versicherung AG.

Ergo soll Regresserlöse verbessern

Laut Wulf Dieter Hartrampf, Geschäftsführer der Volkswagen Insurance Brokers GmbH, liegt der Fokus der neuen Kooperation unter anderem auf der Verbesserung von Regresserlösen.

Wie die Ergo dem VersicherungsJournal weiter mitteilte, wird sie sich zusammen mit der KA bei dieser Aufgabe auf eine Verbesserung der Prozesse im Wege der Regressführung konzentrieren. Um wie viel Prozent etwa die Regresserlöse gesteigert werden sollen, wollten Versicherer und Autobauer nicht mitteilen.

Software-Hersteller beschließen Partnerschaft

Die beiden Software-Hersteller Pass Consulting Group und Novum GmbH haben ihre zukünftige Zusammenarbeit vermeldet. Ihren Kunden, darunter Versicherungs-Unternehmen und Vermittler, wollen die beiden Häuser durch ihre Kooperation vollständige und kompetente Services und Produkte bieten, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung.

Kern der Zusammenarbeit ist ein Austausch der gegenseitig entwickelten Versicherungs-Technologien.

Komplettlösungen für deutsche Kunden

So erhält Pass Zugriff auf die Verwaltungslösung V‘ger Enterprise Plattform, für die Novum mit dem Digital Leader Award 2016 ausgezeichnet wurde (VersicherungsJournal 13.7.2016). Diese umfasst die Bausteine Antrag, Angebot, Vertrag, Produkt, Leistung, Inkasso, Provision und Berichtswesen.

Novum übernimmt hingegen die Riester Engine Zulagenverwaltung und die Financial Asset Suite von Pass in ihr Lösungsportfolio. „Mit den Pass-Komponenten schließen wir die letzten Lücken als Full Solution Provider für unsere deutschen Kunden“, wird Michael Kraus, CEO von NOVUM, in der Pressemitteilung zitiert.

Wigbert Tabarelli, Leiter der Geschäftseinheit Versicherungen bei Pass, kündigte an, auf Basis von V’ger Enterprise auch eigene Standard-Software zu erstellen. Der Fokus werde dabei unter anderem auf einer offenen Architektur und standardisierten Schnittstellen liegen, so Tabarelli.

Hoffmann wird DACH-Leiter für Unfall und Kranken bei Chubb

Alexander Hoffmann

(Bild: Chubb)

Alexander Hoffmann ist bei dem Versicherer Chubb Limited zum Leiter der Personenversicherung in den Sparten Unfall und Kranken (A&H) für Deutschland, Österreich und die Schweiz ernannt worden.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2017 soll sich der 49-Jährige auf den Ausbau und das Wachstum des bestehenden A&H-Portfolios sowie auf die Vermarktung neuer Versicherungslösungen und -produkte in den drei Ländern konzentrieren, teilte das Unternehmen mit.

In dieser Funktion wird er an Drazen Jaksic, Senior Vice President für A&H in Europa, Eurasien und Afrika, berichten. Auf lokaler Ebene berichtet Hoffmann an Andreas Wania, der seit Februar gesamtverantwortlicher Country President für Deutschland und Österreich sowie Hauptbevollmächtigter für Deutschland ist (VersicherungsJournal 9.2.2016).

Hoffmann ist seit knapp drei Jahren General Manager der Combined Insurance Deutschland (VersicherungsJournal 19.2.2014). Diese gehört zu Chubb und ist auf Unfall- und Krankenzusatz-Versicherungen spezialisiert. Die Tätigkeit als General Manager wird Hoffmann zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben weiterführen.

Personelle Veränderungen durch Chubb-Übernahme

Erst vor wenigen Tagen hatte Chubb für sein Geschäft in Deutschland und Österreich neue Führungskräfte im Haftpflicht- (VersicherungsJournal 21.11.2016) sowie im Sachversicherungs- und Vertriebs-Bereich vorgestellt (VersicherungsJournal 9.11.2016).

Der US-Versicherungskonzern Chubb Corporation war Anfang des Jahres von der Ace Limited übernommen worden (VersicherungsJournal 19.1.2016). Die personellen Veränderungen sind Teil des laufenden Integrationsprozesses als Folge der Übernahme, teilte Chubb in seiner Presseerklärung weiter mit.