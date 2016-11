Neues aus den Unternehmen

14.11.2016 – Die MLP AG will sich in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) umwandeln. Die Lufthansa bietet ihren Fluggästen zukünftig die Geräteschutz-Versicherung der Ergo Direkt Versicherung AG an. Die Winninger AG tritt neu in den Zweitmarkt für Lebensversicherungen ein und setzt dabei auf einen online-basierten Prozess.

Vorstand und Aufsichtsrat des Finanzvertriebs MLP AG erwägen, die Rechtsform des Unternehmens in eine Societas Europaea (SE) beziehungsweise Europäische Aktiengesellschaft umzuwandeln. Dies soll den Aktionären im Rahmen der nächsten Hauptversammlung am 29. Juni 2017 vorgeschlagen werden.

Die Umwandlung in eine SE soll Unternehmen ihre Tätigkeit innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten erleichtern (VersicherungsJournal 14.9.2005). Diesen Schritt bereits gegangen sind zum Beispiel die Allianz SE (VersicherungsJournal 9.2.2006), die Arag SE (VersicherungsJournal 9.6.2011) und die HDI Global SE (VersicherungsJournal 25.3.2015).

Zur MLP-Gruppe unter dem Dach der Aktiengesellschaft zählen die MLP Finanzdienstleistungen AG, die Feri AG, die TPC GmbH und die im vergangenen Jahr aufgekaufte Domcura AG (VersicherungsJournal 17.6.2015).

Ergo Direkt-Geräteschutz für Lufthansa-Passagiere

Zusammen mit der Ergo Direkt Versicherung AG bietet die Deutsche Lufthansa AG ihren Fluggästen ab sofort eine Police zum Schutz elektronischer Geräte auf Reisen an. Versichert sind unter anderem das Abhandenkommen aufgrund von Raub oder Diebstahl sowie Reparaturkosten und Totalschäden, beispielsweise verursacht durch Sand oder Sonnenmilch.

Die Geräteschutz-Versicherung basiert auf dem Tarif „RGS“ der Ergo Direkt. Versichert sind damit alle elektronischen Geräte aus dem Haushalts-, Kommunikations- und Unterhaltungsbereich, die auf der Reise mitgeführt werden und nicht älter als fünf Jahre sind. Der Schutz gilt pauschal – die Geräte müssen also nicht einzeln registriert werden.

Der Tarif leistet bei einem Schaden gestaffelt für fünf Jahre ab dem Kaufdatum. Die Leistung beträgt im ersten Jahr nach dem Kauf 100 Prozent und nimmt pro Jahr um 20 Prozent ab. Im fünften Jahr nach dem Kauf werden wie im vierten noch 40 Prozent des gezahlten Kaufpreises erstattet. Die Jahres-Höchstentschädigung ist auf 3.000 Euro begrenzt.

Zum Vergrößern Bild klicken (Bild: Screenshot Ergodirekt.de)

Versicherungsschutz für maximal 42 Tage

Versichert sind die mitgeführten Elektroartikel auf Reisen mit einer Dauer von maximal 42 Tagen bei beliebig vielen Reisen pro Jahr. Die Police kann bis zum Tag des Abflugs abgeschlossen werden. Der Versicherungsschutz beginnt mit dem Betreten des Flugzeugs am gebuchten Abflughafen.

Sollte die Reise kürzer als 42 Tage dauern, endet der Versicherungsschutz mit dem Verlassen des gebuchten Rückreise-Zielflughafens. Laut den Tarifbedingungen (PDF-Datei, 406 KB) müssen Ab- und Zielflughafen nicht identisch sein. Auch, dass sich die Flughäfen besonders nahe am Wohnort des Versicherungsnehmers befinden müssten, geht aus ihnen nicht hervor.

Der Vertrag endet nach zwölf Monaten, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Der Jahresbeitrag liegt bei 39,99 Euro brutto für Einzelpersonen und 49,99 Euro brutto für Familien.

Neuer Online-Ankäufer von Lebensversicherungen

Neu auf dem Zweitmarkt für Lebensversicherungen ist die Winninger AG. Das in diesem Jahr gegründete Unternehmen ist nach eigenen Angaben auf den online-basierten Ankaufsprozess von Policen spezialisiert.

Winninger kauft ausschließlich deutsche Kapitallebens- und Rentenversicherungen. Weitere Voraussetzungen für den Ankauf einer Police sind, dass diese einen Mindestrückkaufswert von 10.000 Euro und eine Mindestrestlaufzeit von drei Jahren aufweisen, erläutert das Unternehmen in einer Pressemitteilung.

Direktversicherungen, fondsgebundene Lebensversicherungen sowie Riester- und Rürup-Verträge sind vom Ankauf ausgeschlossen.

Auszahlung binnen vier Wochen

Nach einer ersten Online-Dateneingabe kommt es einmalig zum Austausch von Dokumenten per Post. Dabei muss aus rechtlichen Gründen der Versicherungsschein im Original an Winninger gesendet werden, wird weiter mitgeteilt.

Der weitere Ablauf findet dann den Angaben wieder elektronisch statt. Laut Dr. Marcus Simon, Winninger-Vorstand und früherer Finanzchef des Policenankäufers Cash Life AG (VersicherungsJournal 6.9.2006), kann der Kunde durch den weitgehend online-basierten Prozess nach rund vier Wochen mit der Auszahlung rechnen.