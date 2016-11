Neues aus den Unternehmen

7.11.2016 – Die Allianz Worldwide Partners und die Allianz Handwerker Services haben mit Philipp Kroetz einen neuen Vorsitzenden der Geschäftsführung. Der Schadendienstleister Innovation Group hat sich intern umstrukturiert und seine aktuelle Führungsmannschaft vorgestellt. Aon Deutschland kooperiert mit dem Versicherungsmakler SVD Wurster und Ergo Direkt trägt mit der Gründung eines Kompetenz-Zentrums Online zur digitalen Transformation der Unternehmensgruppe bei.

Philipp Kroetz (36) ist seit dem 1. Oktober neuer Vorsitzender der Geschäftsführung für das Deutschland-Geschäft von Allianz Worldwide Partners (AWP) und von der Allianz Handwerker Services GmbH, wie das Unternehmen erst jetzt mitteilte.

Philipp Kroetz

(Bild: Screenshot Allianz-Reiseversicherung.de)

Kroetz startete seine Karriere bei dem Beratungshaus McKinsey Company und kam 2011 zu Allianz Global Automotive (AGA), einer Einheit von AWP. Nach drei Jahren als AGA-Vertriebschef steuerte er ab 2014 als Chief Underwriting Officer den Bereich Sonderaufgaben.

Verantwortlich für DACH und Südosteuropa

In seiner neuen Funktion bei AWP, der B2B2C-Einheit der Allianz SE, ist Kroetz verantwortlich für die Regionen Deutschland, Österreich und Schweiz sowie Südosteuropa (DACH & SEE).

Er leitet die Geschäftsfelder Reise, Automotive, Gesundheit, Zuhause und Geräteschutz. Zeitgleich mit seiner Ernennung zum Vorsitzenden der Geschäftsführung wurde er außerdem in den Vorstand von AWP berufen.

Parallel zu dieser Tätigkeit führt Kroetz bei AHS die Geschäftsfelder Versicherungswirtschaft, Immobilienwirtschaft und Reparaturmanagement. Er tritt damit die Nachfolge von Dr. Claudius Leibfritz an, der im März den Posten des CEO von AGA übernommen hat(VersicherungsJournal 8.3.2016).

Umstrukturierung bei der Innovation Group

Der Schadendienstleister Innovation Group Holdings GmbH hat sich intern umstrukturiert. Dazu wurden teilweise neue Ressorts eingeführt beziehungsweise aufeinander verschmolzen – insgesamt sind es nun acht Ressorts – und einige leitende Funktionen neu besetzt.

Chef des Ressorts Netzwerke ist Marco Weitner, der seit 1997 bei Innovation Group und nach Unternehmensangaben dienstältester Mitarbeiter ist. Innerhalb dieses Ressorts wird der Bereich Werkstattnetz von Georg Frech verantwortet.

In dem neuen Ressort IT & Prozesse wurden die beiden bisherigen Bereiche IT-Administration und Unternehmensentwicklung zusammengefasst. Es befindet sich weiterhin unter der Leitung von Markus Unterberger. Die Vertrags- und Schadenverwaltung verantwortet Jörg Hänsel.

Rückkehrer Whittal übernimmt Vertrieb, Kundenbetreuung und Marketing

Die Geschicke im Autoglas-Geschäft, das über die Wintec AG abgewickelt wird, lenkt seit 2011 und auch weiterhin Stefan Schmadtke. Das Ressort Sachschaden, das über die zur Unternehmensgruppe gehörende Marke Regu24 läuft, wird auch in Zukunft von Thomas Georg geleitet.

Chefin des Bereichs Recht & Datenschutz bleibt Cathleen Lindner. Joachim Hellmann verantwortet das Ressort Finanzen & Personal.

Der zusammengefasste Bereich Vertrieb, Kundenbetreuung und Marketing wird zukünftig von Matthew Whittall geleitet, der in Personalunion auch als Deutschland-Chef der Gruppe fungiert. Whittal war im Oktober nach zweijähriger Selbstständigkeit zu Innovation Gourp zurückgekehrt, bei der er vorher rund 13 Jahre lang gearbeitet hatte (VersicherungsJournal 4.10.2016).

Management-Team der Innovation Group V.l.n.r.: Joachim Hellmann, Thomas Georg, Jörg Hänsel, Cathleen Lindner, Stefan Schmadtke, Matthew Whittall, Marco Weitner und Markus Unterberger (Bild: Innovation Group)

Aon wächst anorganisch

Die Aon Versicherungsmakler Deutschland GmbH und das in Baden-Württemberg ansässige Versicherungsmakler-Unternehmen SVD Wurster GmbH sind eine Kooperation eingegangen.

Laut Onno Janssen, CEO von Aon Risk Solutions in Deutschland, ergänzt der neue Partner Aon sehr gut in den Bereichen Gewerbe und Mittelstand. „Über besondere Expertise verfügen die neuen Kollegen auch in den Bereichen Logistik und Fuhrparkmanagement“, so Janssen.

Der Inhaber von SVD, Jürgen Wurster, erhofft sich durch die Zusammenarbeit eine größere Leistungspalette für seine Bestands- und Neukunden.

Wie einer Pressemitteilung von Aon zu entnehmen ist, kam die Kooperation mit SVD deshalb zu Stande, weil das Potenzial in Baden-Württemberg die personellen Kapazitäten von Aon überstiegen hatte. Ein weiteres, anorganisches Wachstum schließt Janssen nicht aus: „Wir haben den Willen, weitere Partner im Markt zu suchen und zu finden.“

Neue Online-Dienste für Ergo-Kunden

Mit Wirkung zum 1. November haben die Ergo Direkt Versicherungen damit begonnen, ein Kompetenz-Zentrum Online aufzubauen. Dieses soll aus den drei Bereichen „Online Service“, „Customer Relationship Management“ und „Data Analytics“ bestehen.

Der Bereich „Online Service“ wird die Kundenportale von Ergo Deutschland AG und Ergo Direkt um Angebote und Self-Services erweitern. Ziel ist, dass die Nutzer ihre Anliegen komplett selbstständig online erledigen können.

Über die Einheit „Customer Relationship Management“ sollen Ergo- und Ergo-Direkt-Kunden die Möglichkeit bekommen, über alle Vertriebs- und Servicekanäle hinweg individuell beraten und betreut zu werden. Der dritte neue Bereich „Data Analytics“ soll durch die intelligente Analyse von Daten einen Mehrwert für den Kunden schaffen.

100 neue Arbeitsplätze

Innerhalb der neu strukturierten Ergo Group AG ist die Ergo Direkt Teil der Ergo Digital Ventures AG, die für die digitale Transformation der Gruppe zuständig ist (VersicherungsJournal 15.2.2016).

Durch das neue Kompetenz-Zentrum Online sollen rund 100 Arbeitsstellen geschaffen werden. Geplant ist, dass in der Ergo Digital Ventures bis 2021 rund 550 neue Stellen entstehen. Allerdings sollen durch das im Sommer verkündete Strategieprogramm der Gruppe auch rund 2.400 bestehende Arbeitsplätze in Deutschland abgebaut werden (VersicherungsJournal 2.6.2016).