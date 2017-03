Neues aus den Chefetagen

31.3.2017 – Michael Ruf ist seit März Geschäftsleiter für den Bereich Finanzen bei Allianz World Wide Partners, Jochen Heinemann wird dort neuer Chief Underwriting Officer. Die Neue Leben Versicherungen erhalten mit Holm Diez einen neuen Hauptbevollmächtigten. Die GDV Services GmbH und die IT des GDV werden in der GDV Dienstleistungs-GmbH zusammengelegt. Die Geschäftsführung übernehmen unter anderem Fred di Giuseppe Chiachiarella und Thomas Fischer. Dr. Michael Reinhart, Vorstand von Volkswagen Financial Services, wechselt als Sprecher zur Volkswagen Bank.

WERBUNG

Zum 1. März hat Michael Ruf (33) als neues Mitglied der Geschäftsleitung die Verantwortung für das Ressort Finanzen bei Allianz Worldwide Partners S.A.S. (AWP) in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Südosteuropa übernommen.

Der Betriebswirt startete seine Karriere bei der Roland Berger Holding GmbH und wechselte 2013 zu Allianz Global Automotive, wo er derzeit die Finanzfunktion verantwortet.

Michael Ruf, Jochen Heinemann (Bild: Allianz)

Neuer Chef-Underwriter

Ab dem 1. April wird Jochen Heinemann (53) zudem neuer Chief Underwriting Officer (CUO) und Mitglied der Geschäftsleitung von AWP. Dort wird er für das Ressort Produkte und Underwriting in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie Südosteuropa verantwortlich sein.

Heinemann arbeitet seit 1993 im Allianz-Konzern und war in den vergangenen Jahren Fachbereichsleiter für Produktentwicklung, Underwriting und Schaden bei Allianz Global Automotive.

Neuer Hauptbevollmächtigter bei den Neue Leben Versicherungen

Holm Diez verantwortet ab dem 1. April als Generalbevollmächtigter das Vertriebsressort der Neue Leben Versicherungen, teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit. Dort wird er für die Bereiche Marketing und Vertrieb verantwortlich sein und soll den Ausbau der digitalen Vertriebsunterstützung für Sparkassen forcieren.

Der 42-jährige Ingenieur begann seine Karriere bei der VBMP Unternehmensberatung GmbH in Hamburg. 2008 wechselte er zur Sparkasse Bremen AG, wo er zunächst als Geschäftsführer der Nordwestfinanz GmbH und Direktor für das Vertriebsmanagement tätig war. Zuletzt verantwortete Diez als Direktor das Immobiliengeschäft und leitete die Sparkasse Bremen Immobilien GmbH sowie die Sparkasse Hausverwaltung GmbH.

Er übernimmt die Aufgaben von Sebastian Greif, der zum 31. Dezember 2016 aus den Vorständen der Neue-Leben-Gesellschaften ausschied und zur Stadt-Sparkasse Solingen wechselte (VersicherungsJournal 9.1.2017).

Holm Diez (Bild: Neue Leben)

GDV mit neuer Gesellschaftsform und Geschäftsführern

Die GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG wurde am 24. März zur GDV Dienstleistungs-GmbH (GDV DL) umfirmiert, wie die Gesellschaft kürzlich bekannt gab. Die GDV Services GmbH und die IT des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV)werden zudem demnächst in die GDV DL eingegliedert.

Die aktuelle dreigliedrige IT-Struktur erschwere unternehmerisches Handeln, teilte die GDV DL auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit. Insbesondere bei der Initialisierung und Umsetzung von Großprojekten habe sich die derzeitige Struktur als nicht zielführend erwiesen. Durch die Zusammenlegung soll eine effiziente Struktur geschaffen werden, heißt es weiter.

Die GDV DL verspreche sich dadurch weiteres Wachstum und möchte sich als zentraler IT-Dienstleister der Branche zu etablieren. Die Gesellschaft biete somit zukünftig als Branchendienstleister eine Plattform für alle IT-Services und fachlichen Themen rund um die Versicherungswirtschaft.

Geschäftsführer aus den eigenen Reihen

Fred di Giuseppe Chiachiarella und Thomas Fischer wurden bei der ersten Aufsichtsratssitzung der Dienstleistungs-Gesellschaft am 22. März als Geschäftsführer der GDV DL bestellt und komplettieren mit Dr. Jens Bartenwerfer und Michael Bathke die Geschäftsführung.

Chiachiarella war bisher Leiter der Betriebswirtschaft und Informationstechnologie des GDV sowie Geschäftsführer der GDV Services GmbH.

Thomas Fischer ist seit dem Jahr 2000 Leiter der IT des GDV. Vorher arbeitete der Ingenieur für Elektrotechnik unter anderem in verschiedenen Positionen bei der Drägerwerk AG & Co. KGaA.

Thomas Fischer (li.) und Fred di Giuseppe Chiachiarella (re.) (Bild: GDV)

Volkswagen Financial Services verkleinert Vorstand

Dr. Michael Reinhart verlässt den Vorstand der Volkswagen Financial Services AG (VWFS) nach mehr als zehn Jahren und wird neuer Sprecher der Volkswagen Bank GmbH. Der Vorstand reduziert sich somit von sechs auf fünf Mitglieder.

Reinhart war seit Oktober 2006 Mitglied des Vorstands und verantwortlich für die Bereiche Risikomanagement und Kreditanalyse. Im April 2005 stieg er als Generalbevollmächtigter in die Volkswagen Financial Services AG und die Volkswagen Bank GmbH ein.