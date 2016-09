Neues aus den Chefetagen

12.9.2016 – VGA-Präsident Hans-Ulrich Buß ist für drei weitere Jahre Vorstandsmitglied der Avad – Auskunftsstelle über den Versicherungs-/ Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland. Die Europäische Reiseversicherung hat Stefan Schrödel zum Vertriebsdirektor berufen. Der frühere Standard-Life-Vertriebschef Marco Ambrosius ist zum Geschäftsführer Vertrieb bei der HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH berufen worden.

Hans-Ulrich Buß (Bild: VGA)

Hans-Ulrich Buß ist für drei weitere Jahre in den Vorstand der Avad – Auskunftsstelle über den Versicherungs-/ Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V. gewählt worden.

Dies teilte der Bundesverband der Assekuranz-Führungskräfte e.V. (VGA) am Sonntag mit, als dessen Präsident Buß seit vielen Jahren fungiert.

Bei der Avad geht Buß in seine zweite Amtszeit als Vorstand, die erste begann Anfang 2014. Die neue Amtsperiode läuft vom 1. Januar 2017 bis Ende 2019.

Weitere Vorstandsmitglieder

Vorsitzender der Avad ist laut Internetauftritt der Auskunftsstelle Uwe Laue, Debeka-Vorstandschef und auch Vorsitzender des Verbands der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband). Als Laues Stellvertreter fungiert der ehemalige Barmenia-Vorstandschef Dr. Josef Beutelmann.

Weitere Vorstandsmitglieder sind:

Schrödel neuer Vertriebsdirektor bei der ERV

Stefan Schrödel hat mit Wirkung zum 1. September die Leitung der Vertriebsdirektion der zur Ergo Group AG gehörenden Europäischen Reiseversicherung AG (ERV) übernommen. Zu seinen Aufgaben gehören das Key Account Management sowie die Steuerung von Akquisition, Außendienst und Vertrieb.

Stefan Schrödel (Bild: ERV)

In seine neue Tätigkeit rückt Schrödel aus der Funktion als Head of Sales Development auf, die er vor einem Jahr übernommen hatte (VersicherungsJournal 28.7.2015).

Als Vertriebsdirektor ersetzt er Hans Stadler, der in die Position des Vertriebsmanagers mit Sonderaufgaben gewechselt ist. In dieser Funktion soll Stadler unter anderem den Aufbau des neuen Akquisitions- und Zielgruppenvertriebs gestalten, ehe er sich im November 2017 in den Ruhestand verabschieden wird.

Hans Stadler (Bild: ERV)

Ex-Standard Life-Vertriebschef wechselt zu HTB

Der frühere Vertriebschef für das deutsche und österreichische Geschäft der Standard Life, Marco Ambrosius (45) (VersicherungsJournal 16.1.2013), übernimmt zum 15. September 2016 die Geschäftsführung im Bereich Vertrieb bei dem Fondsemittenten und Asset Manager HTB Hanseatische Fondsinvest GmbH.

Marco Ambrosius (Bild: HTB Gruppe / Marco Ambrosius)

Ambrosius war zuletzt als Berater für Finanzdienstleistungs-Unternehmen tätig. Bei HTB ersetzt er den bisherigen Geschäftsführer, Patrick Brinker, der das Unternehmen nach sechs Jahren verlässt, um sich einer neuen Aufgabe zu widmen.