Neuer Industrieversicherer BHSI: Angriff mit Kapitalkraft

12.10.2016 – Mit der Berkshire Hathaway Specialty Insurance ist in diesem Jahr ein neuer Anbieter in den Markt für Industrieversicherungen gedrängt. Dieser verspricht sich eine gute Position im Wettbewerb. Denn mit der Beteiligungsgesellschaft des Investors Warren Buffett im Rücken besteht eine hohe Finanzkraft und damit kein Rückversicherungsbedarf, so der Unternehmenschef Gregor Köhler gegenüber dem VersicherungsJournal.

Von Düsseldorf aus will der neue Industrieversicherer Berkshire Hathaway Specialty Insurance (BHSI) ganz Europa erobern. Zwar sei der Ort eher willkürlich gewählt, nicht aber der Staat.

Gregor Köhler (Bild: BHSI)

„Eine Repräsentanz im wichtigsten Industrieland in Europa ist aber notwendig“, sagt der Präsident für Nordeuropa und Hauptbevollmächtigte für Deutschland, Gregor Köhler.

Schon jetzt, kurz nach dem Start des Anbieters im Mai dieses Jahres, habe BHSI ein paar Verträge gezeichnet. Das Geschäft des Versicherers, der bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht als Berkshire Hathaway International Insurance Limited, Deutschland, gemeldet ist, liefe gut an. Zudem sei die amerikanische Konzernmutter überzeugt davon, dass BSHI sich in Europa profitabel aufstellen könne.

Das besondere Plus des Unternehmens sei seine Kapitalstärke. Die Unternehmensmutter, die Beteiligungs-Gesellschaft Berkshire Hathaway Inc. des US-amerikanischen Großinvestors Warren Buffett, habe ein Anlagevermögen von fast 200 Milliarden US-Dollar sowie ein“ Policy Holder Surplus“ (Überschüsse) von rund 110 Milliarden US-Dollar. Daher hätte BHSI „Rückversicherung nicht nötig“, was ein großer Vorteil für die Kunden aus der Industrie sei.

Schlanke Prozesse und IT-Strukturen

Nach Darstellung des Versicherers gibt so zwei große Vorteile: Langwierige Abstimmungsgespräche mit dem Rückversicherer seien nicht notwendig – und im Schadenfalle gebe es ebenfalls keinen beteiligten Dritten. Schon jetzt sei man mit Großmaklern wie der Funk Gruppe GmbH, Aon Holding Deutschland GmbH, Marsh GmbH und der Willis GmbH & Co. KG in engen Gesprächen und habe mit einigen der Genannten schon Geschäft geschrieben.

Zudem wird bereits mit den Versicherungsmaklern Leue & Nill GmbH + Co.KG, der Ecclesia Holding GmbH oder der Rosenthal Assekuranz Versicherungsmakler GmbH kooperiert. Köhler: „Wir haben eine sehr breite Basis, mit hoher Kompetenz lokal vor Ort und wenig Administration.“ Gleichzeitig gebe es für den jungen Erstversicherer im Gegensatz zur etablierten Konkurrenz keine IT-Altlasten.

Erfahrende Experten sollen helfen

Gerade an dieser Stelle könne BHSI von den Fehlern anderer lernen. Eine Strategie des Unternehmens ist es laut Köhler, ein Team aus erfahrenen Experten aufzustellen, um so innerhalb der Branche exzellente Kontakte nutzen zu können. Diese Strategie ist bisher, betrachtet man den beruflichen Werdegang des Nordeuropa-Präsidenten, scheinbar auf fruchtbaren Boden gefallen.

Köhler selbst war Vorstandsvorsitzender der Pallas Versicherung AG, einer 100-prozentigen Tochter der Leverkusener Bayer AG. Zudem arbeitete er bei der Ergo Versicherungsgruppe sowie beim internationalen Großmakler Marsh in den USA und auf Bermuda.

Schwellenwerte für das Geschäft

Mit einem Büro von rund 1.700 Quadratmeter Fläche steht dem geplanten weiteren Teamausbau des Versicherers räumlich nichts im Wege. Schon bis Ende des Jahres sollen weitere zehn Mitarbeiter eingestellt werden. Gesucht würden Menschen, die „um die Ecke“ denken könnten. „Wir erhalten fast täglich Online-Bewerbungen, vor allem aus großen Versicherungskonzernen“, sagt Personalchef Robert Scherf.

Trotzdem muss BHSI derzeit den eigenen Ressourcen Tribut zollen. So zeichnet der Versicherer nur Geschäft, das je nach Sparte pro Jahr ein Prämienvolumen von mindestens 50.000 bis 100.000 Euro aufweist. „Wir werden die Schwellenwerte aber jedes Jahr überprüfen“, versprich Köhler. Sie seien auf keinen Fall in Stein gemeißelt.