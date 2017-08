Neue Vorstände in der Assekuranz

18.8.2017 – Mit seinem Wechsel in die Holding der Allianz schied Wolfgang Brezina im Juli aus dem Vorstand des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. aus. Das geht aus dem aktuellen Magazin des Verbandes hervor. Seinen Platz als stellvertretender Vorsitzender übernimmt Dr. Ulf Mainzer, Personalchef bei der Ergo. Die Nachfolgerin Brezinas bei der Allianz Deutschland, Ana-Christina Grohnert, wurde zunächst als Gastmitglied in den Verbandsvorstand gewählt. Ebenfalls neu im Vorstand ist Torsten Leue, Arbeitsdirektor im Talanx-Konzern. Seit Anfang August ist Marcus Dierschke neuer Vertriebsvorstand des Häger Versicherungsvereins.

Im aktuellen „Vis a vis“-Magazin des Arbeitgeberverbands der Versicherungs-Unternehmen in Deutschland e.V. (AGV) gab der Verband Veränderungen in seinem Vorstand bekannt.

Wolfgang Brezina, bis Ende Juni Personalvorstand der Allianz Deutschland AG und einer von drei stellvertretenden AGV-Vorsitzenden, ist sowohl aus dem Vorstand seines Unternehmens als auch aus dem Vorstand des Verbandes ausgeschieden. Er wechselte zum 1. Juli als Head of HR Operations zur Allianz SE (VersicherungsJournal 16.3.2017).

Der 55-Jährige war von 1991 bis 2006 für die ehemaligen Vereinten Versicherungen tätig. 2006 übernahm er bei der Allianz die Regionalleitung des Dienstleistungsgebiets Südost. Seit 2009 führte er das Vorstandsressort Personal/ Interne Dienste der Allianz (VersicherungsJournal 20.11.2008) und war seitdem auch Mitglied des AGV-Vorstandes.

Ergo-Personalvorstand übernimmt Brezinas Amt

Nachfolger Brezinas als stellvertretender AGV-Vorsitzender ist Dr. Ulf Mainzer, Personalvorstand der Ergo Group AG. Er ist in dieser Position seit April 2008 bei der Ergo tätig (VersicherungsJournal 14.3.2008) und seither auch Mitglied im AGV-Vorstand.

Zuvor war Mainzer von 2006 bis 2007 Mitglied des Vorstands der Allgemeinen Wirtschaftsdienst (AWD, seit 2013 Swiss Life Select Deutschland GmbH). Dort hatte er das Ressort Personal inne (VersicherungsJournal 14.8.2006) und wurde ein halbes Jahr später zusätzlich zum Chief Operating Officer bestellt (VersicherungsJournal 27.3.2007).

Nur ein weiteres halbes Jahr später verließ er den AWD wieder – ohne Angabe von Gründen (VersicherungsJournal 3.12.2007).

Ana-Christina Grohnert ist neues Gastmitglied

Die Nachfolgerin von Wolfgang Brezina bei der Allianz, Ana-Cristina Grohnert, wurde neu in den AGV-Vorstand gewählt. Zunächst ist sie Gastmitglied, weil sie ihre Tätigkeit bei der Allianz als Generalbevollmächtigte beginnt (VersicherungsJournal 16.3.2017).

Mit Wirksamwerden ihrer Bestellung zum Mitglied des Vorstandes der Allianz wird sie dann auch stimmberechtigtes Mitglied des AGV-Vorstands, heißt es in dem Magazin. Die Diplom-Betriebswirtin war ab 2007 zehn Jahre für Ernst & Young tätig.

Talanx stellt ebenfalls ein neues Vorstandsmitglied

Neues stimmberechtigtes Mitglied des AGV-Vorstandes ist Torsten Leue, Arbeitsdirektor des Talanx-Konzerns. Leue hat eine Banklehre absolviert und Betriebswirtschaft studiert.

2010 trat er in den Talanx-Konzern als Vorstandsvorsitzender der Talanx International AG und Vorstandsmitglied der Talanx AG ein (VersicherungsJournal 4.6.2010). Das Personalressort übernahm er zu Beginn dieses Jahres zusätzlich.

Bevor Leue zu Talanx wechselte, war er unter anderem als Vorstandschef der Allianz Slovakia und stellvertretender Regional-Vorsitzender für Mittel- und Osteuropa (CEE) bei der Allianz SE tätig.

Häger Versicherungen ernennen neuen Vertriebsvorstand

Seit dem 1. August ist Marcus Dierschke Vorstandsmitglied des Häger Versicherungsvereins a.G., teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. Hier leitet er die Bereiche Vertrieb und Personalentwicklung.

Der 41-Jährige kommt vom Harsewinkeler Versicherungsverein a.G., bei dem er seit 2011 tätig war und im Jahr 2012 in den Vorstand berufen wurde. Dort leitete er die Ressorts Antrag/Vertrag, Marketing/Vertrieb, Vermittlungsgeschäft und EDV (VersicherungsJournal 23.8.2012).

Dierschke ergänzt den Vorstand, nachdem Michael Westhoff im November vergangenen Jahres seinen Vorstandsposten aufgegeben hat. Westhoff war knapp ein halbes Jahr zuvor – im April 2016 – in den Vorstand des Versicherungsvereins berufen worden (VersicherungsJournal 26.4.2016). Aktuell ist er Manager Commercial Business & Industrial Property (Gewerbe- und Gewerbeimmobilien) bei der Württembergischen Versicherung AG.

Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Thomas wird Ende 2017 nach 41 Jahren in den Ruhestand gehen, heißt es in der Meldung weiter. Dierschke wird dann zusammen mit Simone Bartsch, die seit 2014 Vorstandmitglied ist (VersicherungsJournal 6.5.2014), den Versicherungsverein führen.