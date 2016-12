Neue Gesichter im Management

6.12.2016 – Michael Hoppstädter wird neuer Geschäftsführer bei der Longial, Dragica Mischler wird neues Vorstandsmitglied für Leben/Finanzen/IT bei der SV Sachsen und Steffen Leipold neuer Vorstand Banken und Investment bei der DVAG.

Die Sparkassenversicherung Sachsen Lebensversicherung AG und die Sparkassen-Versicherung Sachsen Allgemeine Versicherung AG haben Dragica Mischler (42) in den Vorstand berufen.

Dragica Mischler wird neues Vor-

standsmitglied der Sparkassen-

Versicherung Sachsen

(Foto: Christoph Vohler)

In diesen wird sie vorbehaltlich der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zum 1. Juni 2017 eintreten und ab dem 1. Juli 2017 für das Vorstandsressort Leben/Finanzen/IT verantwortlich.

Mischler wird Nachfolgerin von Hans-Jürgen Büdenbender, der zum 1. Juli 2017 den Angaben zufolge „nach 23 Jahren erfolgreicher Vorstandstätigkeit“ bei der Sparkassen-Versicherung Sachsen aus dem Unternehmen ausscheidet.

Die SV Sachsen sprach Büdenbender ausdrücklich ihren Dank „für die sehr gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit“ aus.

Seit über 15 Jahren in der Branche

Mischler kann auf über eineinhalb Jahrzehnte Erfahrung in der Assekuranz zurückgreifen, die letzten zwei Drittel davon in Führungspositionen.

Nach Tätigkeiten bei der Dresdner Bank AG, den R+V Versicherungen und der damaligen HDI-Gerling Lebensversicherung AG wechselte die Finanzökonomin und gelernte Bankerin zur Versicherungskammer Bayern (VKB).

Dort war sie Bereichsleiterin Produkte Leben für die Produktentwicklung Leben, das bAV-Kompetenzmanagement, die Vertriebsunterstützung Leben für das Privatkundensegment und die Rechts- und Steuerabteilung Leben zuständig. Aktuell hat Mischler als Prokuristin und Vertriebsdirektorin die Verantwortung über den kompletten Genossenschafts- und Kooperationsvertrieb der VKB.

Hoppstädter wird neuer Longial-Geschäftsführer

Michael Hoppstädter

(Bild: Longial)

Die Ergo-Tochter Longial GmbH hat Michael Hoppstädter (48) mit Wirkung zum 1. Januar 2017 in die Geschäftsführung berufen. Der gelernte Versicherungskaufmann und Betriebswirt für betriebliche Altersversorgung (FH) ist seit über zweieinhalb Jahrzehnten in der Assekuranz tätig, zunächst im Außendienst und später als Vertriebsleiter.

2003 spezialisierte er sich auf die Beratung von Unternehmen in der betrieblichen Altersversorgung und im betrieblichen Pensionsmanagement und nahm bei verschiedenen Beratungsgesellschaften Vertriebs- und Führungsaufgaben wahr. Vor knapp drei Jahren wechselte er als Vertriebsdirektor zur Longial.

Hoppstädter wird Nachfolger von Paulgerd Kolvenbach (63), der zum Jahresende an der Spitze aus der Longial-Geschäftsführung ausscheidet und in den Ruhestand tritt. Das Unternehmen hob in einer Pressemitteilung hervor, dass Kolvenbach „mit viel Sachverstand 15 Jahre lang erfolgreich die Longial geführt“ habe.

Leipold wird neuer DVAG-Bereichsvorstand

Ebenfalls mit Wirkung zum 1. Januar 2017 wird Steffen Leipold für die DVAG Deutsche Vermögensberatung AG tätig und übernimmt bei dem Finanzvertrieb den neuen Posten des Bereichsvorstands Banken und Investment.

Leipold kommt von der Deutschen Asset Management Investment GmbH (früher DWS), bei der er im Sommer nach fast zwei Jahrzehnten in verschiedenen Positionen aufgehört hatte. Zuletzt leitete er dort das deutsche und österreichische Privatkundengeschäft.