Neue Gesichter im Management

4.10.2016 – Die Ergo hat mit Alexander Ankel ihren neuen COO für das internationale Versicherungsgeschäft präsentiert. Außerdem entlässt der Düsseldorfer Konzern Benno Schmeing drei Monate früher als geplant in seine neue Funktion als Vorstand bei der Süddeutschen Krankenversicherung (SDK). Franciscus Johannes Maria Fransen ist der neue zweite Hauptbevollmächtigte bei der Monuta Deutschland. Außerdem hat der Schadendienstleister B&O Assistance René Hennig als neuen Geschäftsführer vorgestellt, und Matthew Whittall kehrt als Deutschland-Chef mitsamt seiner Firma zur Innovation Group zurück.

Alexander Ankel (Bild: Ergo)

Alexander Ankel heißt der neue COO der Ergo International AG, unter der das Auslandsgeschäft der Ergo Group AG gebündelt ist. Der 51-Jährige tritt seine neue Tätigkeit am 1. November an.

Ankel ist gelernter Versicherungskaufmann und startete nach vier Jahren in der hiesigen Branche seine Karriere im internationalen Versicherungsgeschäft.

Über Aufgaben in der Schweiz und in Singapur kam er 1997 zur Allianz SE. In verschiedenen Führungspositionen war er 17 Jahre lang für den Konzern im gesamten asiatischen Raum tätig.

Zur Ergo wechselt Ankel aus seiner Funktion als Group CEO bei der malaysischen Avicennia Capital Insurance. Er folgt auf Dr. Jochen Messemer (50), der die Ergo nach rund acht Jahren als Chef des internationalen Versicherungsgeschäfts zum Jahresende verlassen wird (VersicherungsJournal 28.6.2016).

Ergo lässt Schmeing früher ziehen

Benno Schmeing (Bild: SDK)

Benno Schmeing übernimmt bereits zum 1. Oktober die Bereiche Versicherungstechnik, Betrieb und Kapitalanlage bei der Süddeutschen Krankenversicherung a.G. (SDK). Zum selben Datum wird er außerdem Mitglied in den Vorständen der Süddeutschen Lebensversicherung a.G. und der Süddeutschen Allgemeinen Versicherung a.G.

Damit komplettiert Schmeing die oberste Führungsriege der SDK um den Vorstandsvorsitzenden, Dr. Ralf Kantak, und den Vorstand für die Bereiche Marketing und Vertrieb, Timo Holland.

Die SDK hatte im Juni mitgeteilt, dass Schmeing seine neuen Aufgaben voraussichtlich zum 1. Januar 2017 antreten wird (VersicherungsJournal 7.6.2016).

Der 56-Jährige ist aktuell als Bereichsleiter in der Produktentwicklung bei Ergo tätig. „Wir konnten Herrn Schmeings Wunsch entgegen kommen, Ergo eher zu verlassen als geplant, weil ein Nachfolger gefunden wurde“, erklärte Uta Apel, Leiterin Media Relations bei der Ergo auf Nachfrage des VersicherungsJournals.

Monuta mit neuem Hauptbevollmächtigten

Die niederländischen Monuta Verzekeringen N.V. haben mit Franciscus Johannes Maria Fransen einen neuen zweiten Hauptbevollmächtigten für ihr deutsches Geschäft bestellt. Fransen leitet die deutsche Tochter Monuta Versicherungen seit dem 1. September zusammen mit dem seit 2007 amtierenden Hauptbevollmächtigten Walter Capellmann.

Fransen ist zudem Chef des niederländischen Versicherungsgeschäfts. Auf der nun zusätzlichen Position des deutschen Hauptbevollmächtigten ersetzt er Gert-Hein de Heer. De Heer will sich auf seine Aufgaben als CEO der Monuta Holding konzentrieren, unter der auch das Bestattungsgeschäft des Konzerns angesiedelt ist, erklärte Capellmann auf Nachfrage dem VersicherungsJournal.

Wie Capellmann weiter mitteilte, handelt es sich bei dem zweiten Hauptbevollmächtigten um eine satzungsbedingte Personalie. Federführend für das deutsche Geschäft der Monuta bleibe er selbst.

Schadendienstleister holt Branchenkenner

René Hennig (Bild: B&O Assistance)

Mit René Hennig hat der zur B&O Gruppe gehörende Schadendienstleister B&O Assistance GmbH einen neuen Geschäftsführer vorgestellt.

Seit Anfang August bildet der 49-Jährige zusammen mit Stefan Lohwasser die Doppelspitze in der Geschäftsführung des Dienstleisters, der auf das Reparaturmanagement und die Abwicklung von Versicherungsschäden im Wohngebäudebereich spezialisiert ist.

Wie Hennig auf einem Online-Karrierenetzwerk mitteilt, kann er auf rund 24 Jahre Berufserfahrung in der Versicherungsbranche zurückblicken. Nach Stationen als Abteilungsdirektor bei den Axa Versicherungen und als Prokurist bei der Domcura AG war er zuletzt als Geschäftsführer bei der AVW Versicherungsmakler GmbH tätig.

Bei B&O Assistance werden Hennigs Zuständigkeitsbereiche vor allem die kaufmännischen und logistischen Rahmenbedingungen sowie die Optimierung der Kosten sein.

Matthew Whittall kehrt zurück zur Innovation Group

Matthew Whittall (Bild: Innovation Group)

Ein weiterer Schadendienstleister hat dieser Tage personelle Veränderungen in seiner Führungsetage verkündet.

Matthew Whittall kehrt nach rund zwei Jahren Abstinenz zur Innovation Group Holdings GmbH zurück und übernimmt als Deutschland-Chef die Verantwortung für die hiesigen Aufträge des europaweit tätigen Unternehmens.

Whittall hatte die Innovation Group im Februar 2014 nach rund 13 Jahren verlassen und das Unternehmen Claim Bees GmbH gegründet, mit dem er sich auf die Outbound-Telefonie für Versicherer spezialisiert hat (VersicherungsJournal 13.11.2014).

Im Zuge von Whittalls Rückkehr wird Claim Bees in die Innovation Group integriert.Durch die Übernahme will der Dienstleister sein Angebot im Geschäftsfeld der Kfz-Haftpflichtschäden erweitern.