Neue Führungskräfte und ein neues Geschäftsfeld

23.12.2016 – Die Axa Corporate Solutions steigt zum Jahresbeginn 2017 in das Geschäft in der Sparte „Energy & Chemicals“ ein. Jochen Körner (42) wird ebenfalls zum 1. Januar 2017 neuer Chief Risk & Specialties Officer bei Marsh. Die Newline Insurance Company und die Inter Partner Assistance haben neue Hauptbevollmächtigte ernannt.

WERBUNG

Die Axa Corporate Solutions S.A (Axa CS) erweitert ihr Angebotsportfolio und führt zum 1. Januar 2017 nach einer zwölfmonatigen Entwicklungs- und Investitionsphase die Sparte „Energy & Chemicals“ ein. Angeboten werden in diesem Bereich für industrielle Großkunden Deckungskonzepte in den Bereichen Sach-, Haftpflicht- und Montageversicherung, wie das Unternehmen gestern mitteilte.

Den Angaben zufolge werden sich die Versicherungslösungen für chemische Risiken sowohl im Bereich „Midstream“ (Transport und Lagerung chemischer Stoffe) als auch im Bereich „Downstream“ (Versicherungsschutz für Petro- und Chemiekonzerne) bewegen.

Die Verbindung von drei traditionellen Einzelsparten (konventionelle Energieerzeugung, erneuerbare Energien, wo sich Axa CS als einen der marktführenden Anbieter sieht, und eben neuerdings chemische Risiken) sei als Antwort auf die wachsenden Anfragen unserer derzeitigen und zukünftigen Kunden zu verstehen, heißt es in der Pressemeldung weiter.

Die Verantwortung für das neue Geschäftsfeld, das in 15 Niederlassungen betrieben werden soll, wird den Angaben zufolge Klaus Hoffmann als Chief Underwriting Officer (CUO) Energy and Chemicals übernehmen.

Marsh mit neuem Chief Risk & Specialties Officer

Jochen Körner (Bild: Marsh)

Die Marsh GmbH hat Jochen Körner (42) mit Wirkung zum 1. Januar 2017 zum Chief Risk & Specialties Officer ernannt. Der Diplom-Kaufmann übernimmt die Verantwortung über den Unternehmensbereich Konzernkunden und die stark wachsenden Geschäftsbereiche Credit & Political Risks, Financial & Professional Services (Finpro) sowie Private Equity und M&A (Pema), wie das Unternehmen Mitte der Woche mitteilte.

Körner steht seit rund zwei Jahrzehnten in Diensten des Versicherungsmaklers und Risikoberaters und war unter anderem im Bereich Haftpflicht International und Risikomanagement tätig. 2009 rückte er zum Leiter Neukundenvertrieb in Deutschland und Österreich auf (VersicherungsJournal 15.5.2009) und wurde zwei Jahre später in die Geschäftsführung berufen.

Die letzten rund zwei Jahre war er als Geschäftsführer von Marsh Frankreich in Paris tätig. In seiner neuen Rolle berichtet er als Mitglied der zentralen Geschäftsleitung von Marsh Deutschland an Siegmund Fahrig, CEO und Vorsitzender der Geschäftsführung von Marsh Deutschland, Österreich/Osteuropa und der Gemeinschaft unabhängiger Staaten (GUS), so das Unternehmen weiter.

Neue Hauptbevollmächtigte

Auch bei zwei ausländischen Versicherern gab es personelle Veränderungen – und zwar auf dem Posten des Hauptbevollmächtigten für die jeweilige deutsche Niederlassung, wie die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) im aktuellen Bafin-Journal 12/2016 meldet.

So hat das britische Versicherungs-Unternehmen Newline Insurance Company Limited Manuel Witz zum Hauptbevollmächtigten der neu errichteten deutschen Niederlassung (Newline Insurance Company Limited Direktion für Deutschland) bestellt.

Wirtz hatte vor wenigen Monaten „überraschend“ seinen Posten als Geschäftsführer des Assekuradeurs Dual Deutschland GmbH aufgeben, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen (VersicherungsJournal 7.7.2016).

Zudem hat das belgische Versicherungs-Unternehmen Inter Partner Assistance S.A. Konrad Bartsch zu ihrem Hauptbevollmächtigten für ihre Niederlassung in Deutschland bestellt, wie dem Bafin-Journal weiter zu entnehmen ist.