Neue Führungskräfte in der Assekuranz

22.2.2017 – Die deutsche Niederlassung der Generali Global Corporate & Commercial komplettiert ihr Führungsteam mit je zwei ehemaligen Allianz- und XL Catlin-Managern. Chubb-Vizepräsident Adrian Matthews wird zum neuen COO für Kontinentaleuropa ernannt und löst Steve Reiss ab.

Michael Stout (Bild: Generali)

Die noch junge internationale Industrieversicherungs-Abteilung Generali Global Corporate & Commercial (GC&C) Deutschland (VersicherungsJournal 3.3.2016) komplettiert ihr Führungsteam mit vier neuen Mitgliedern.

Michael Stout wird ab dem 1. April Head of Property. Er wird die Entwicklung und den Aufbau der Sachversicherung leiten.

Stout hat mehr als 20 Jahre Erfahrung im Industrieversicherungs-Geschäft. Er begann seine Karriere bei der Winterthur International in der Schweiz.

Bei der Allianz Global Corporate & Specialty (AGC&S) in den USA leitete er verschiedene Industry Practice Groups und wurde Head of US Property. Zuletzt arbeitete er im Global Strategy and Business Development Corporate Line Team bei der AGC&S.

Weitere Ex-Managerin der Allianz an Bord

Monika Schrell (Bild: Generali)

Monika Schrell (48) wechselt ebenfalls zum 1. April zur GC&C und übernimmt die Funktion des Head of Engineering and Construction.

Sie wird das Geschäft in der Technischen Versicherung entwickeln und verantworten.

Die Diplom-Ingenieurin hat langjährige Erfahrung in der industriellen Schadenverhütung und im technischen Underwriting.

Zuletzt war sie bei der AGC&S als Head of Engineering für den Auf- und Ausbau des skandinavischen Portfolios zuständig.

Mit Financial-Lines-Chefin Karolina Vogelpohl (VersicherungsJournal 20.9.2016) und Matthias Arnold (VersicherungsJournal 17.6.2016) sind nun vier ehemalige Allianz-Manager bei dem Generali-Industrieversicherer in der Führungsriege.

Auch zwei Ehemalige von XL Catlin sind dabei

Joachim Bussmann (Bild: Generali)

Zum 1. Februar hat Joachim Bussmann (45) bereits die Verantwortung als Head of Claims Deutschland übernommen. In dieser Funktion baut er den Schadenbereich auf.

Zuletzt war Bussmann sechs Jahre lang bei XL Catlin als Teamleiter Senior Claims Specialist Liability und Financial Lines beschäftigt.

Marco Mirkes (55) wurde zu Beginn des Jahres zum Head of Risk Engineering & Loss Prevention ernannt.

Neben der technischen Risikoerfassung und -bewertung für den Sachschaden- und Haftpflichtbereich erarbeitet er mit den Kunden risikospezifische Versicherungslösungen.

Dazu gehören zum Beispiel in Sachen Brandschutz, Naturereignisse und der Produkthaftpflicht.

Marco Mirkes (Bild: Generali)

Auch er kommt von XL Catlin und war dort zuletzt für die Entwicklung strukturierter Versicherungslösungen für exponierte Risiken aus den Bereichen Unfall, Eigentum, Konstruktion und Produktleistung zuständig.

Mirkes ist seit 25 Jahren in verschiedenen Positionen im Risikomanagement, in der Schadensverhütung, im Underwriting sowie für die Sparten Haftpflicht- und Sachversicherung im nationalen und internationalen Industriegeschäft tätig.

Neuer COO für Kontinentaleuropa bei Chubb

Adrian Matthews, der derzeitige Vizepräsident und Zonal Leader Major Accounts von Chubb für den Mittleren Westen, Kanada und Nordosten von Nordamerika, wurde mit Wirkung zum 20. Februar zum COO für Kontinentaleuropa ernannt.

In dieser Funktion wird er von Paris aus für „die Leistungsfähigkeit und Entwicklung der Sach- und Unfallversicherungen sowie dem Vertriebsbereich von Chubb in Kontinentaleuropa zuständig sein“, heißt es in einer Pressmitteilung.

Matthews bringt 32 Jahre Erfahrung in der Versicherungsbranche mit. Vor seiner aktuellen Tätigkeit war er von 2012 bis 2015 als Chief Operating Officer für Chubb im Mittleren Westen tätig.

Er übernimmt die Position von Steve Reiss, der in die USA zurückgegangen ist, um die Immobilien- und Gastgewerbesparte von Chubb in Nordamerika zu leiten.