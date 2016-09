Millionen-Finanzierung, plötzlicher Abgang und Beförderung

15.9.2016 – Der Online-Versicherungsmakler Fairr.de hat seine erste Finanzierungsrunde mit Investitionen im Millionen-Euro-Bereich beendet. Hans-Jörg Schreiweis hat seine Vorstandsmandate bei der Nürnberger Versicherungsgruppe niedergelegt und der Online-Versicherungsmakler Knip hat mit David Richard Cibis seinen neuen Produktchef vorgestellt.

Die auf Produkte der staatlichen Altersvorsorge spezialisierte Fairr.de GmbH hat seine Finanzierungsrunde abgeschlossen und dabei laut Unternehmensangaben einen Betrag im Millionen-Euro-Bereich eingesammelt.

Zu den Investoren gehören die niederländische Aegon Versicherungsgruppe, die über ihre US-amerikanische Tochter Transamerica Ventures das Kapital von Fairr.de aufstockt, und die IBB Beteiligungsgesellschaft mbH. Sie stellt Geld aus dem von ihr geführten, rund 60 Millionen Euro schweren C Fonds Technologie Berlin II zur Verfügung.

Die Investorenrunde wird durch die Gründer des Zinsportals Weltsparen.de (Raisin GmbH), Tamaz Georgadze und Frank Freund, komplettiert, die als Business-Angels auftreten. Über diese Art von Investitionen hatte sich Fairr.de seit seiner Gründung im November 2013 ausschließlich finanziert, ehe Ende 2015 die ProSiebenSat.1 Media SE in das Insurtech-Unternehmen einstieg.

Deutsche Insurtechs haben im vergangenen Jahr rund 27 Millionen Euro durch ihre Finanzierungsrunden eingenommen (VersicherungsJournal 7.3.2016). Zuletzt hatte die Clark Germany GmbH gar 13,2 Millionen Euro eingesammelt (VersicherungsJournal 3.8.2016).

Schreiweis legt Mandate nieder

Hans-Jörg Schreiweis hat seine Vorstandsmandate bei der Nürnberger Beteiligungs-AG gestern mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Der 58-Jährige war für die Ressorts Kapitalanlagen und Rechnungswesen bei den Gesellschaften Nürnberger Lebensversicherung AG und Nürnberger Allgemeine Versicherungs-AG zuständig.

Hans-Jörg Schreiweis (Bild: Nürnberger)

Zudem hatte Schreiweis seit 2012 als Vorstandsvorsitzender die Geschicke der zur Nürnberger gehörenden Fürst Fugger Privatbank AG gelenkt. Die Vorstandsaufgaben bei den beiden Versicherungs-Gesellschaften hatte er erst Anfang des Jahres übernommen (VersicherungsJournal 26.1.2016).

Seine Aufgaben im Bereich Rechnungswesen übernimmt der Vorstandsvorsitzende der Dachgesellschaft, Dr. Armin Zitzmann, seine Aufgaben im Bereich Kapitalanlagen der stellvertretende Vorstandsvorsitzende, Dr. Wolf-Rüdiger Knocke.

Zu den Gründen für Schreiweis‘ Entscheidung wollte die Nürnberger keine Angaben machen. Die jeweiligen Aufsichtsräte haben einer Auflösung seines Vertragsverhältnisses mit Wirkung zum 31. Dezember 2016 zugestimmt.

Knip stellt Produktchef vor

David Richard Cibis ist seit heute Produktchef bei dem Online-Versicherungsmakler Knip AG. In der neu geschaffenen Position leitet der 25-Jährige fortan die Fachbereiche Design und Produktentwicklung in der Berliner Zentrale und berichtet direkt an den Knip-Gründer und CEO Dennis Just.

David Richard Cibis (Bild: Knip)

Cibis ist Medieninformatiker und bereits seit zwei Jahren bei Knip. In dieser Zeit war er ausschließlich im Produktbereich tätig, zuletzt als Head of Product, wie er auf einem Online-Karrierenetzwerk mitteilt.

In der Knip-Chefetage hat sich in diesem Jahr schon einiges getan. So wurde im Mai der erst 19-jährige Jan Thurau als Technikchef vorgestellt (VersicherungsJournal 30.5.2016) und im April hatte Emily Kruse das Finanzressort des Online-Maklers übernommen (VersicherungsJournal 26.4.2016).