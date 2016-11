Massup: Gründer Groenen geht von Bord

2.11.2016 – Dominik Groenen ist nicht länger operativ für die Massup GmbH tätig, die er im vergangenen Jahr zusammen mit Fabian Fischer und Assorted Minds GmbH gegründet hatte. Seinen Verantwortungsbereich übernimmt COO Tobias Haff. Nun will Groenen einen digitalen Versicherer gründen.

WERBUNG

Dominik Groenen ist mit Wirkung zum 1. November 2016 aus der operativen Verantwortung bei der Massup GmbH ausgestiegen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Er bleibt dem auf Annex-, Nischen- und Kurzzeitversicherungen spezialisierten Unternehmen aber als Gesellschafter erhalten, heißt es in der Mitteilung weiter.

COO Haff übernimmt

Groenens Verantwortungsbereich Vertrieb wird ab sofort von Tobias Haff übernommen, der vor rund vier Monaten von der Check24-Gruppe zu dem Insurtech gewechselt war und als COO für die Steuerung des Deutschlandgeschäfts, die Entwicklung des Vermittlervertriebs und die Qualitätssicherung der Prozesse zuständig ist (VersicherungsJournal 7.7.2016).

In der operativen Verantwortung von Massup steht neben Haff noch Fabian Fischer, der Massup zusammen mit Groenen und der Assorted Minds GmbH gegründet hatte.

WERBUNG

Zeit für etwas Neues

Groenen will sich der Mitteilung zufolge „neuen Aufgaben widmen“. Im Gespräch mit Finanzwelt-Online erläutert er, dass die anfänglichen Hypes von Knip Deutschland GmbH, Clark Germany GmbH, Getsafe (Plan Forward GmbH) und Schutzklick (Simplesurance GmbH) seiner Ansicht nach vorbei seien.

Viele Start-ups haben nach seiner Einschätzung „große Probleme […] in der Anbindung und auch im Bereich der Produktentwicklung. Hier kommt man als junges, agiles und schnelles Start-up nur schwer voran“, begründet Groenen seinen Ausstieg weiter. Zudem sei es nach 18 Jahren Tätigkeit im Bereich Nischen- und Annexversicherungen Zeit für etwas Neues.

Gründung eines digitalen Versicherers

Gegenüber Finanzwelt-Online sprach Groenen auch von seinen Zukunftsplänen. So beschäftige er sich momentan sehr stark mit dem Thema Gründung eines Versicherers – „komplett digital und auf dem weißen Blatt Papier. Neu auf der grünen Wiese.“

Er sei in diesem Thema „aktuell absolut drin und wie ein kleines Kind“, da es so spannend sei und er in diesem Bereich die Zukunft sehe, erläuterte Groenen gegenüber dem Branchen-Informationsdienst.