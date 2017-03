Marsh-Geschäftsführer wechselt zu Ecclesia

24.3.2017 – Marsh-Geschäftsführer Jochen Körner wird zum 1. Mai in die Ecclesia Holding wechseln. Er kommt für Hauptgeschäftsführer Norbert Noehrbass, der 2018 in den Ruhestand geht. Bei der Finanzchef24 GmbH verstärkt Benjamin Papo seit Februar die Geschäftsleitung als CEO.

Zum 1. Mai wird Jochen Körner in die Geschäftsführung der Ecclesia Holding GmbH wechseln. Dort wird er die Verantwortung für die Industriemakler der Gruppe im In- und Ausland übernehmen.

Der 42-Jährige kommt von der Marsh GmbH. Dort begann er seine Karriere 1997 in der internationalen Kundenbetreuung. 2009 wurde er zum Mitglied der Geschäftsleitung der Marsh GmbH ernannt. Seit 2012 ist er Geschäftsführer der Gruppe für Deutschland.

Erst zu Beginn des Jahres wurde er dort zum Chief Risk & Specialties Officer ernannt (VersicherungsJournal 23.12.2016).

Jochen Körner (Bild: Ecclesia)

Körner kommt für Noehrbass

Körner wird für Hauptgeschäftsführer Norbert Noehrbass in die Geschäftsführung kommen. Dieser wird zum 31. Juli 2018 altersbedingt in den Ruhestand gehen, teilte das Unternehmen bereits zu Beginn des Jahres mit (VersicherungsJournal 13.1.2017).

Die Aufgaben Körners bei Marsh werden von den Mitgliedern der zentralen Geschäftsleitung übernommen, teilte das Unternehmen auf Nachfrage des VersicherungsJournals mit. Warum Körner Marsh verlässt und wer ab Mai neuer Geschäftsführer wird, wollte der Konzern nicht mitteilen.

Finanzchef24 verstärkt Geschäftsleitung

Benjamin Papo verstärkt seit Anfang Februar die Geschäftsleitung der Finanzchef24 GmbH. In der neu geschaffenen Position des CEO soll er als Geschäftsführer das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase führen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Papo kommt von der Ing-Diba AG, wo er als Direktor die Programm- und Projektsteuerung sowie das Programm zur digitalen Transformation der Bank verantwortete.

Davor war er bei der Interhyp AG, zuletzt im Vorstand für das Privatkundengeschäft. In dieser Position führte er bis 2015 deutschlandweit über 400 Mitarbeiter und verantwortete knapp fünf Milliarden Euro Finanzierungsvolumen.