Maklermarkt im Umbruch

22.11.2016 – Die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler hat den Maklerpool Pecupool gekauft und will das Unternehmen schrittweise ausbauen. Südvers hat die Hannoversche Versicherungs-Vermittlung übernommen. Mit seinem 15. Standort schließt Südvers seinen „weißen Fleck“ in Niedersachsen. Die Versteegen Assekuranz hat die Mehrheit am Industrie- und Gewerbemakler Securat erworben und will dadurch vor allem seine Stellung im Geschäftsfeld der betrieblichen Altersversorgung verbessern.

Die SDV Servicepartner der Versicherungsmakler AG (SDV) hat mit Wirkung zum 17. November den Maklerpool Pecupool GmbH übernommen. Für die Kooperationspartner von Pecupool – laut eigenen Angaben Versicherungsmakler, Mehrfachvertreter, Internetagenturen und Immobilienmakler – soll sich durch den Schritt aber nichts ändern, teilte SDV in einer Presseerklärung mit.

Geplant sei aber eine schrittweise Weiterentwicklung des Unternehmens. So sollen den Maklern in Zukunft weitere Services und eine deutlich verbreiterte Produktpalette angeboten werden, heißt es von Seiten SDV, das selbst ein Tochterunternehmen der Signal Iduna Holding AG ist.

Von der Abwicklungsplattform zum Maklerpool

Pecupool wurde 2004 gegründet. Gedacht war das Unternehmen damals zunächst als Abwicklungsplattform, um speziell Online-Vergleichsportalen die Möglichkeit zu geben, die Vertrags-Software „pecumax“ nutzen zu können, ohne über eine Anbindung zu jedem Versicherer zu verfügen.

Nach der Weiterentwicklung zum Maklerpool konnten auch Privatpersonen direkt über Pecupool Versicherungsverträge abschließen.

Südvers kauft HVV

Die Südvers GmbH Assekuranzmakler hat die Hannoversche Versicherungs-Vermittlung AG (HVV) gekauft. Das bislang familiengeführte Unternehmen betreut im niedersächsischen Raum 180 Industrie- und Gewerbekunden und ist unter anderem auf Autohäuser, die Messebranche sowie Biotechnologie-Unternehmen spezialisiert.

Neben der Beratung dieser bestehenden Kunden sollen von der Hannoveraner Niederlassung aus die in den Regionen Niedersachsen, Westfalen und Sachsen-Anhalt ansässigen Kunden des neuen Eigentümers betreut werden. Leiter des neuen Standortes wird Michael Nölzel.

Alle Mitarbeiter werden übernommen

Per 1. Januar 2017 verfügt Südvers durch den Kauf über den 15. Standort in Deutschland und Österreich. „Damit wird ein weißer Fleck auf unserer Deutschland-Standortkarte geschlossen und unsere regionale Präsenz im Norden und in der Mitte Deutschlands erheblich gestärkt“, wird Florian Karle, geschäftsführender Gesellschafter von Südvers, in einer Pressemitteilung zitiert.

Darin heißt es weiter, dass die Mitarbeiter der HVV alle übernommen werden und ihnen im Rahmen der Südvers-Firmengruppe eine sichere Perspektive für ihre berufliche Zukunft geboten wird. Außerdem sei ein weiterer personeller Ausbau und ein organisches Wachstum der Niederlassung in der Region geplant.

Versteegen kauft bAV-Expertise ein

Einen Zukauf hat auch die Versteegen Assekuranz – Versicherungsmakler AG vermeldet. Sie hat die Mehrheit an der Securat Die Versicherungsmakler GmbH mit Sitz im nordrhein-westfälischen Ratingen übernommen. Diese wird zukünftig unter Securat AG firmieren.

„Die ausgesprochen hohe Expertise von Securat im Bereich der betrieblichen Altersversorgung (bAV) für mittlere und größere Unternehmen verbessert unsere Stellung in diesem sehr zukunftsträchtigen Geschäftsfeld enorm“, begründet der Vorstandsvorsitzende der Versteegen Assekuranz, Reinhard Versteegen, den Zukauf.

Auch Securat erhofft sich Synergieeffekte durch die Übernahme. „Dies gilt vor allen Dingen für die Bereiche IT und neue Medien, Rechnungswesen, im Controlling sowie in den Bereichen des industriellen Haftpflicht- und Sachgeschäfts“, wird Stefan Wibbels in einer Pressemitteilung zitiert.

Ex-Chef wechselt in den Aufsichtsrat

Wibbels ist einer der Geschäftsführer der ehemaligen GmbH und nun Sprecher des Vorstands der neu gegründeten Aktiengesellschaft. Den Vorstand vervollständigen die weiteren ehemaligen Geschäftsführer Volker Premm, Markus Rüttges und Wolfgang Kluge.

Vorsitzender des Aufsichtsrats ist Reinhard Versteegen. Ebenfalls Mitglied des Aufsichtsrats ist der Gründer und ehemalige Mehrheitsgesellschafter von Securat, Udo Bödeker.