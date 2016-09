LVM singt das Hohelied des Ausschließlichkeits-Vertriebs

12.9.2016 – 2015 hat der LVM-Konzern laut Geschäftsbericht „die Wachstumsprognose aus dem Vorjahr übererfüllt“. Zwar entwickelten sich die Beitragseinnahmen und die Ergebnisse nicht mehr ganz so positiv wie 2014, aber in vielen Bereichen nach wie vor deutlich besser als im Gesamtmarkt. Diesen Erfolg führt der Gegenseitigkeitsverein vor allem auf seine Unternehmensphilosophie und sein Vertriebssystem zurück.

Der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. geht davon aus, „dass sich durch die weiter voranschreitende Digitalisierung neue Chancen am Markt eröffnen werden.“

So jedenfalls wird im Konzerngeschäftsbericht 2015 des Gegenseitigkeitsvereins ausgeführt. Dank seiner besonderen Stärke in der Informationstechnologie könne der LVM auf neue Entwicklungen in diesem Bereich sehr schnell reagieren, wird zugleich versichert.

Ansonsten geht der Geschäftsbericht kaum auf die Digitalisierungsthematik ein, die in der Branche insgesamt derzeit eine so dominante Rolle spielt (VersicherungsJournal 9.9.2016, Trefferanzeige VersicherungsJournal-Archiv).

Wesentliche Chancenpotenziale der Gruppe werden im Chancenbericht vielmehr „maßgeblich aus dem gewählten Geschäftsmodell der LVM Versicherung“ abgeleitet.

Vertrauensleute-System bietet „eine hervorragende Basis“

Herausgestellt wird in diesem Kontext „die Konzentration auf den Ausschließlichkeits-Vertrieb in Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten Kooperationspartnern“. Nicht zuletzt durch das Vertrauensleute-System der LVM biete sich damit insbesondere in beratungsintensiven Geschäftsbereichen eine hervorragende Basis für die Positionierung als Serviceversicherer.

Insgesamt sieht das Unternehmen nämlich einen „Trend hin zu mehr Individualismus in der Bevölkerung“ und zugleich „eine Rückbesinnung auf Werte wie Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung“. Außerdem wolle die LVM die anspruchsvolle Klientel der Gewerbekunden künftig noch stärker für sich erschließen, wird angekündigt.

Personalpolitik spielt im Geschäftsbericht eine starke Rolle

„Mit der maßgeschneiderten Beratung, die unsere Vertrauensleute auch dank der hervorragenden Unterstützung durch das LVM-Agentur-System (LAS) leisten, und die besondere Unternehmenskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt“, sei die LVM-Gruppe dafür genau richtig ausgerichtet. Auch in Zukunft werde sie daher zu ihrem klaren Bekenntnis zum Ausschließlichkeits-Vertrieb stehen.

Dementsprechend räumt der Geschäftsbericht insbesondere der Personalpolitik sowohl im Außen- als auch im Innendienst außergewöhnlich viel Platz ein. Die Zahl der beim LVM-Konzern angestellten Mitarbeiter sei in den vergangenen fünf Jahren stetig gewachsen und habe 2015 mit 3.774 „einen vorläufigen Höchststand“ erreicht, wird zugleich mitgeteilt.

Viele der selbst gesteckten Ziele im Berichtsjahr übertroffen

Kennzahlenübersicht LVM

Zum Vergrößern Bild klicken

(Bild: Screenshot LVM-Geschäftsbericht 2015)

Im Berichtsjahr jedenfalls scheint diese Unternehmensstrategie ein weiteres Mal aufgegangen zu sein.

An die „hervorragenden“ Ergebnisse des Vorjahres habe das Wachstum der Beitragseinnahmen und das versicherungstechnische Ergebnis in der Schaden- und Unfallversicherung allerdings nicht heranreichen können, wird im aktuellen Geschäftsbericht eingeräumt.

Viele der selbst gesteckten Ziele hinsichtlich Neugeschäft, Beitragswachstum und Kapitalanlageergebnis habe der Gegenseitigkeitsverein jedoch ebenso wie den Marktdurchschnitt auch 2015 übertreffen können.

Die Beitragseinnahmen stiegen im Konzern insgesamt um 3,3 Prozent auf 3,2 Milliarden Euro, und die Zahl der Verträge im Bestand um 2,5 Prozent auf 10,9 Millionen.

Beiträge legen in Feuer-und Sachversicherung prozentual besonders stark zu

Prozentual besonders hoch fielen die Zuwächse mit 7,2 Prozent auf 440 Millionen Euro in der Feuer- und Sachversicherung aus und mit 5,7 Prozent auf 137,5 Millionen Euro in der Rechtsschutzsparte. In der Kfz-Versicherung legten sie um 4,1 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro zu, und in der Allgemeinen Haftpflichtversicherung um 3,7 Prozent auf 206,5 Millionen Euro.

Insgesamt wuchsen die Beitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung um 4,8 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro. Die Aufwendungen für Versicherungsfälle nahmen vor allem durch mehr Elementarschäden nach dem ungewöhnlich günstig verlaufenen Vorjahr allerdings für eigene Rechnung auch von 1,19 auf 1,30 Milliarden Euro zu.

Versicherungs-technisches Ergebnis trotz Rückgang „gut“ bewertet

Das versicherungstechnische Ergebnis für eigene Rechnung ging in der Schaden- und Unfallversicherung von 102,8 auf 82,9 Millionen Euro zurück. Insgesamt verminderte es sich im Konzern von 125,4 auf 117,8 Millionen Euro und wird als unverändert „gut“ gewertet.

In der Lebens- und Krankenversicherung nahmen die Beiträge um 0,7 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro zu. Davon entfielen gegenüber dem Vorjahr unverändert 802,5 Millionen Euro auf die Lebensversicherung, wobei die Einmalbeiträge hier leicht von 62,4 auf 62,8 Millionen Euro anstiegen und die laufenden Beiträge von 740,1 auf 739,7 Millionen Euro sanken.

Konzernjahresüberschuss gegenüber 2014 kaum verändert

Trotz der im Geschäftsjahr nochmals deutlich verschärften Niedrigzinspolitik habe eine aus dem von 15,8 auf 17,3 Milliarden Euro angestiegenen Kapitalanlagenbestand des Konzerns eine Nettoverzinsung von 4,0 Prozent erzielt werden können, wird angemerkt. 2014 hatte sie 4,1 Prozent betragen.

Einschließlich der Aktivitäten der LVM-Gruppe im Bank- und Leasing-Geschäft und der sonstigen Finanzdienstleistungen des Konzerns stieg das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit von 225,6 auf 229,7 Millionen Euro. Nach Steuern werden als Konzernjahresüberschuss 152,5 Millionen Euro ausgewiesen – nach 153,7 Millionen Euro im Geschäftsjahr 2014.

Über 98 Prozent stimmen neuer Vertriebsvereinbarung zu

Als weiteres wichtiges Ereignis im Geschäftsjahr 2015 wird hervorgehoben, dass über 98 Prozent der Vertrauensleute der Vertriebsvereinbarung mit der neu eingerichteten LVM Finanzdienstleistungen GmbH „zeitnah“ zugestimmt haben. Den GDV-Verhaltenskodex hätten sie mit einer erfreulichen Beteiligungsquote von 99 Prozent akzeptiert.

Weitere Details zur Geschäftsentwicklung 2015 können im Geschäftsbericht der LVM Versicherung nachgelesen werden, der unter diesem Link verfügbar ist.