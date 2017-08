LVM setzt weiter vor allem auf den Ausschließlichkeits-Vertrieb

8.8.2017 – 2016 lief es für den LVM-Konzern mit seinen 18 Tochtergesellschaften laut Geschäftsbericht nahezu durchgehend besser als erhofft. Zurückgeführt wird dies erneut nicht zuletzt auf das Vertriebssystem mit den sogenannten Vertrauensleuten. Daran werde daher auch in Zukunft festgehalten, wie betont wird, wobei mit einem im Berichtsjahr gestarteten Projekt jedoch zugleich auch die Chancen der Digitalisierung zukünftig besser genutzt werden sollen.

WERBUNG

Die LVM Versicherung konnte 2016 laut Konzerngeschäftsbericht „die selbstgesteckten Ziele hinsichtlich Neugeschäft, Beitragswachstum, versicherungs-technischem Ergebnis und Kapitalanlageergebnis nahezu sämtlich übertreffen“. Selbst in der Lebensversicherung habe der Vertrieb „trotz eines manchmal schweren Stands in den Medien“ die Vorgaben in Summe erreicht.

Zurückgeführt wird der Erfolg nicht zuletzt auf die hohe Kundenzufriedenheit. Die liege laut einer vom Soko Institut für Sozialforschung und Kommunikation im Auftrag der LVM im Frühsommer 2016 durchgeführten Umfrage mit einem Mittelwert von 2,12 (2015: 2,09) „nahezu unverändert auf hohem Niveau“.

Kunden zeigen sich mit den LVM-Agenturen sehr zufrieden

„Noch deutlich darüber“ habe mit einem von 1,67 auf 1,71 Prozent veränderten Mittelwert von 1,71 (1,67) die Kundenzufriedenheit mit den LVM-Versicherungsagenturen gelegen, deren Anzahl im Berichtsjahr weiter von 3.774 auf 3.820 anwuchs.

Als Hauptentscheidungsgründe dafür führten demnach 80 Prozent der Befragten an, dass ihr Anspruch an Service und Qualität voll und ganz erfüllt werde.

Im Chancenbericht wird – wie im Vorjahr (VersicherungsJournal 12.9.2016) – daher versichert, dass die LVM in „der Konzentration auf den Ausschließlichkeits-Vertrieb in Zusammenarbeit mit sorgfältig ausgewählten Kooperationspartnern“ weiterhin einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil sehe. Betont wird aber auch das erneut „herausragende Abschneiden“ in Produkt- und Unternehmensratings.

Noch „enorme“ Wachstumschancen im gewerblichen Segment

Diese Positionierung biete zudem „enorme Chancen in der anspruchsvollen Klientel gewerblicher Kunden“. Das Potenzial dieses wichtigen Teilmarktes wolle die LVM daher in Zukunft noch mehr für sich erschließen.

Dabei würden „kontinuierlich Cross-Selling-Ansätze im Sinne der ganzheitlichen Beratung“ verfolgt, um das Geschäft der betrieblichen Altersversorgung weiter auszubauen. In der Kranken- und Pflegeversicherung komme mit Blick auf das angestrebte Wachstum insbesondere den Zusatzversicherungen besondere Bedeutung zu, um „die Kostentragfähigkeit weiter zu verbessern“.

Breit aufgestelltes Digitalisierungsprojekte gestartet

Der Konzern geht aber zugleich davon aus, dass sich durch die fortschreitende Digitalisierung neue Chancen am Markt eröffneten. 2016 sei deshalb auf Basis der „besonderen Stärke in der Informationstechnologie“ ein breit aufgestelltes Digitalisierungsprojekt gestartet worden.

In dem sollten „Ansätze entwickelt werden, um die persönliche, vertrauensvolle Beziehung zum Kunden durch die Vertrauensleute vor Ort digital erlebbar zu machen und diese um für den Kunden relevante Mehrwerte zu erweitern“.

Beiträge nehmen 2016 vor allem in der Sachversicherung stark zu

Die Bruttobeitragseinnahmen wuchsen 2016 im Konzern um 4,6 Prozent auf 3,385 Milliarden Euro. Dies war der fünfte Anstieg in Folge. Im Vergleich zu 2011 gab es einen Zuwachs um rund 700 Millionen Euro beziehungsweise über ein Viertel.

Beim aktuellen Wachstum stach laut Geschäftsbericht die Feuer- und Sachversicherung hervor. Das Plus betrug hier 10,2 Prozent auf 485 Millionen Euro. Neben der Zunahme der Vertragsstückzahlen habe sich allerdings auch die Beitragsanhebung in der Wohngebäudeversicherung ausgewirkt.

Darüber hinaus wird von einer „sehr guten“ Ertragslage in der Schaden- und Unfallversicherung mit einem um rund 35 Prozent auf 111,8 Millionen Euro verbesserten versicherungs-technischen Ergebnis berichtet.

Dies habe maßgeblich dazu beigetragen, dass der versicherungstechnische Gewinn insgesamt von 117,8 Millionen auf „sehr gute“ 144 Millionen Euro angewachsen sei. Hierbei half den Angaben zufolge insbesondere die verringerte Schadenbelastung im Elementarbereich.

Einmalbeiträgen wird auch künftig „positiv entgegengeblickt“

In der Lebensversicherung gingen die laufenden Beiträge 2016 von 739,7 Millionen auf 736,9 Millionen Euro zurück. Die Einmalbeiträge nahmen von 55,4 Millionen auf 81,2 Millionen Euro zu.

Auch 2017 wird dem Vertrieb von Versicherungen gegen Einmalbeitrag laut Prognosebericht „positiv entgegen geblickt“. Vertrieblich liege ein Fokus weiter auf den „eigenmittelschonenden Produktsegmente, der Risiko-, Berufsunfähigkeits- und fondgebundenen Versicherungen“.

Beiträge in Kranken wachsen vor allem durch Preisanpassungen

In der Krankenversicherung wurde mit einem Zuwachs der Beitragseinnahmen um 3,5 Prozent auf 333,5 Millionen Euro laut Geschäftsbericht die eigene Prognose leicht übertroffen. Die Steigerung sei zu 30,2 Prozent auf Neugeschäft und zu 69,8 Prozent auf Beitragsanpassungen zurückzuführen, wird ergänzend mitgeteilt.

Die Vollversichertenzahl erhöhte sich im Berichtsjahr – bedingt durch die Verschmelzung der Mannheimer Krankenversicherung AG auf die Continentale Krankenversicherung a.G. – VersicherungsJournal 1.9.2016) um knapp 41.000 auf fast 431.000 (VersicherungsJournal 18.7.2017, 24.7.2017).

Im Bankgeschäft des Konzerns, wo aus der Verschmelzung der Netbank AG mit der Augsburger Aktienbank AG (AAB) ein Verlust in Höhe von 13,3 Millionen Euro entstand, nahm das operative Ergebnis von 60,4 Millionen auf 55,7 Millionen Euro ab. Positiv entwickelten sich mit einem Anstieg des Geschäftsvolumens von 11,1 Millionen auf 104,8 Millionen Euro die Leasing-Aktivitäten des LVM.

Konzernergebnis steigt stark

Das Nettoergebnis aus den Kapitalanlagen des Konzerns, die von 17,3 Milliarden auf 18,2 Milliarden Euro anwuchsen, verbesserte sich von 653,7 Millionen auf 761,1Millionen Euro. Die laufenden Erträge nahmen von 555,7 Millionen auf 612,3 Millionen Euro zu – und die Abgangsgewinne gingen von 133,3 Millionen auf 108 Millionen Euro zurück.

Das Konzernergebnis der normalen Geschäftstätigkeit nahm von 229,7 Millionen auf 284,3 Millionen Euro zu. Der Konzernüberschuss stieg von 152,5 Millionen auf 205,8 Millionen Euro, was es dem Gegenseitigkeitsverein ermöglichte, das Eigenkapital von 1,8 Milliarden auf über zwei Milliarden Euro aufzustocken.

Die Zahl der angestellten Mitarbeiter wird zum Bilanzstichtag mit 3.820 angegeben (inklusive Augsburger Aktienbank (AAB) und AAB Leasing), das sind knapp 50 mehr als im Jahr zuvor. Seit 2011 ist die Mitarbeiterzahl um knapp 300 (absolut) beziehungsweise fast acht Prozent gestiegen.

Weitere Details zur Geschäftsentwicklung 2016 können im aktuellen LVM-Geschäftsbericht nachgelesen werden, der auf dieser Internetseite als PDF-Dokument zum Download bereitsteht.