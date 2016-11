Lebensversicherer und Finanzvertriebe jubeln

22.11.2016 – Neun Unternehmen aus der Versicherungs- und Finanzbranche wurden in diesem Jahr mit dem Titel „Vorbildlicher Finanzvertrieb“ ausgezeichnet. Die BGV Versicherungen sind schon zum dritten Mal unter den Preisträgern. Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat 71 Lebensversicherer auf ihre finanzielle Stabilität getestet. Die Gothaer wurde zum wiederholten Mal mit dem „Corporate Health Award“ ausgezeichnet. Der BWV Jahrespreis 2016 geht an zwei Projektgruppen, die die Lernmedien für die Weiterbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen verbessert haben.

WERBUNG

Die „vorbildlichen Finanzvertriebe“ des Jahres 2016 hat dieser Tage die Servicevalue GmbH zusammen mit den beiden zu den Springer Fachmedien gehörenden Zeitschriften Versicherungsmagazin und Bankmagazin ermittelt.

Dafür hatten die beiden Magazine ihre Leser zur Teilnahme an einer Online-Befragung gebeten. Um als „Vorbildlicher Finanzvertrieb“ zu gelten, mussten die Unternehmen in den folgenden sechs Bewertungsdimensionen überzeugen: Strategische Kompetenz, Führungskompetenz, Fachkompetenz, Sozialkompetenz, Selbstkompetenz und Ethik.

Dabei sollte keiner der sechs Bereiche die anderen zu sehr überwiegen. Entscheidend war vielmehr, dass die Vertriebserfolge nachhaltig angelegt sind und die Erwartungen der Kunden nicht enttäuscht werden. Um dies zu gewährleisten, wurden die von den Lesern bestimmten 18 Vertriebe anschließend von einer Fachjury bewertet.

BGV erneut in der Spitzengruppe

Vor dem Hintergrund dieser Voraussetzungen wurden neun Unternehmen aus der Versicherungs- und Bankenbranche (in alphabetischer Reihenfolge) mit dem Titel „Vorbildliche Finanzvertriebe“ ausgezeichnet:

Bereits zum dritten Mal unter den Preisträgern sind die BGV Versicherungen. Aus Sicht der Initiatoren des Wettbewerbs überzeugen sie „nicht nur durch ein klares Markenversprechen, sondern auch durch eine Omnikanal-Strategie mit einem ganzheitlichen und kundenorientierten Verkauf, der auf Vertrauenswürdigkeit und Verständlichkeit basiert.“

Stefanie Burgmaier (links) und Bernhard Rudolf (rechts) von den Springer Fachmedien sowie Claus Dethloff (2. v.r.), geschäftsführender Gesellschafter der Servicevalue GmbH, mit den Vertretern der ausgezeichneten Finanzvertriebe (Bild: Servicevalue)

Sechs Lebensversicherer mit Note Eins

Die Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat in seinem „LV-Rating Unternehmensqualität 2016“ die finanzielle Stabilität von 71 Lebensversicherern miteinander verglichen.

Als einziges Unternehmen erreichte die Allianz Lebensversicherungs-AG die Bestnote 1,0. Mit jeweils einer 1,2 folgen dahinter der Debeka Lebensversicherungs-Verein a.G. und die Europa Lebensversicherung AG.

Als gerundete Gesamtnote ein „sehr gut“ erhielten außerdem die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G., die Axa Lebensversicherung AG (beide 1,3) und die die Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG (1,4).

Eine Eins vor dem Komma ihrer Gesamtnote erreichten noch 36 weitere Lebensversicherer. Diese können in der Ergebnisliste (PDF-Datei, 92 KB) angesehen werden. Die übrigen 29 Gesellschaften lagen mit ihrem Ergebnis zwischen den Noten 2,0 und 3,7.

So wurde bewertet

Abgeprüft wurden 22 Kriterien, beispielsweise die Zuführungsquote der Rückstellungen für Beitragsrückerstattung (RfB) im Verhältnis zu den verdienten Bruttobeiträgen oder der Bestand an Hauptversicherungen.

Die Kriterien waren dabei aufgeteilt in die folgenden vier Bereiche, die mit unterschiedlicher prozentualer Gewichtung in die Gesamtnote eingingen:

Stabilität (17,5 Prozent),

Sicherheit (27,5 Prozent),

Ertragskraft (35 Prozent),

Markterfolg (20 Prozent).

Für das Rating wurden nur nach Institutsangaben nur solche Daten herangezogen, die öffentlich zugänglichen Quellen wie den Geschäftsberichten der Unternehmen oder den Berichten der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) zu entnehmen sind. Die vollständige Methodik des Ratings ist über diesen Link (PDF-Datei, 276 KB) einsehbar.

Gothaer Preisträger beim „Corporate Health Award“

Zum achten Mal haben das Handelsblatt, die Tüv Süd Life Service GmbH, die Ias-Gruppe und das Marktforschungsinstitut EUPD Research den „Corporate Health Award“ verliehen. Damit werden Unternehmen prämiert, die ein hervorragendes betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) für ihre Mitarbeiter anbieten.

Unter den Preisträgern ist dabei schon zum vierten Mal nach 2011, 2013 und 2015 der Gothaer Konzern (Versicherungsjournal 7.1.2016). Zudem wurde das Kölner Versicherungs-Unternehmen im Jahr 2010 mit einem Sonderpreis in der Kategorie „Kultur und Gesundheit“ ausgezeichnet.

Die Gothaer setzt bei ihrem BGM vor allem auf die Themenfelder Ergonomie am Arbeitsplatz, Sport und Bewegung, Ernährung, Stressprävention und Sicherheit am Arbeitsplatz. Aus Sicht der Jury ermöglicht das Konzept eine umfassende Erreichbarkeit und Einbindung der Mitarbeiter an allen 30 nationalen Standorten der Gothaer.

Im Rahmen der diesjährigen Award-Verleihung ging der Sonderpreis in der Kategorie „Demografie“ an die Wüstenrot & Württembergische AG (W&W). Damit ist sie aus Sicht der Versicherungsbranche erst der dritte Preisträger beim „Corporate Health Award“. Neben W&W und Gothaer hatte vor sechs Jahren außerdem die Huk-Coburg Versicherungsgruppe eine Auszeichnung erhalten.

BWV Jahrespreis für Fachwirt-Projektgruppen

Der vom Berufsbildungswerk der deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (BWV) verliehene BWV Jahrespreis ging in diesem Jahr an zwei ehrenamtliche Projektteams, die sich um eine Verbesserung der Lernmedien für die Weiterbildung zum Fachwirt für Versicherungen und Finanzen bemüht haben.

Das Autoren- und das Koordinatoren-Team hat in diesem Jahr die vorhandene Fachwirt-Literatur komplett überarbeitet und die Lerninhalte dadurch auf einen aktuellen Stand gebracht.

Zudem wurde erstmals ein Proximus-Bedingungswerk für die Qualifizierung im Bereich der gewerblichen Versicherungssparten konzipiert. Damit haben angehende Fachwirte mit Spezialisierung auf Gewerbekunden erstmalig ein Bedingungswerk, auf das sie sich in der IHK-Prüfung beziehen und in dieser auch verwenden dürfen.

Insgesamt waren 46 Autoren und Koordinatoren an den beiden Projekten beteiligt. Stellvertretend für sie alle nahmen Professor Dr. Matthias Beenken, Volker Dicke, Rainer Foitzik, Manfred Lange, Manfred Neumeier, Markus O. Robold und Wolfgang Schwarzer den Preis auf der Jahrestagung der BWV-Regionalpartner in Wuppertal entgegen.