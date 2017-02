Lebensversicherer lebten 2016 dank der bAV nicht schlecht

21.2.2017 – Die R+V-Gruppe verbuchte eigenen Angaben zufolge 2016 in der Lebensversicherung zum sechsten Mal in Folge einen Zuwachs beim Neubeitrag. Die SV führt ihr starkes Lebensversicherungs-Geschäft im Berichtsjahr nicht zuletzt auf ihr Angebot an indexbasierten Produkten zurück. SDK und Mylife werten ihre Ergebnisse 2016 auch als Erfolg ihrer strategischen Umbaumaßnahmen.

Die R+V-Gruppe meldet in ihrem Überblick über die vorläufigen Geschäftsergebnisse 2016 einen Zuwachs des Neubeitrags in der Lebens- und Pensionsversicherung um 2,4 Prozent auf 4,3 Milliarden Euro. Damit sei das Vorjahresergebnis zum sechsten Mal in Folge übertroffen worden.

Den höchsten Neubeitrag habe mit 1,4 Milliarden Euro im Berichtsjahr die betriebliche Altersversorgung verzeichnet, wird außerdem mitgeteilt. Die gebuchten Beitragseinnahmen legten in einem insgesamt rückläufigen Markt, wie angemerkt wird, um 1,8 Prozent auf 7,5 Milliarden Euro zu.

Hohe Ablaufleistungen und Garantiezinssenkung pushten R+V-Neugeschäft

Beflügelt habe das Geschäft, dass hohe Ablaufleistungen aus Altverträgen und die Garantiezinssenkung ab Jahresbeginn 2017 viele Kunden noch zu Neuabschlüssen im Berichtsjahr bewogen habe. Als erfolgreich habe sich jedoch ebenso „erneut das breite Produktspektrum erwiesen, das auch klassische Garantieprodukte einschließt“.

Die Beitragseinnahmen der noch relativ jungen Krankenversicherung der Gruppe wuchsen den Angaben zufolge insgesamt um 8,4 Prozent auf 507 Millionen Euro und damit ebenfalls stärker als im Marktdurchschnitt. Besonders hoch sei dabei mit 12,1 Prozent auf 261 Millionen Euro der Zuwachs bei Zusatzversicherungen gewesen.

SV: Mehr neue Altersvorsorge-Verträge als 2015

Im Lebensversicherungs-Geschäft der SV Sparkassenversicherung Holding AG lief 2016 ebenfalls die betriebliche Altersversorgung „insgesamt sehr gut“, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist. Das Neugeschäftsvolumen im bilanzwirksamen Geschäft in der Direktversicherung, der Direktzusage und der Unterstützungskasse stieg nach Beitragssumme um 32,5 Prozent auf 804,8 Millionen Euro.

Insgesamt legte das Neugeschäft nach Beitragssumme in der Altersvorsorge bei der SV um 9,9 Prozent auf 3,06 Milliarden Euro zu. Nach laufendem Jahresbeitrag stieg es um 10,8 Prozent auf 86,4 Millionen Euro und nach Einmalbeitrag um 10,1 Prozent auf 926 Millionen Euro. Diese Beträge verteilen sich auf rund 146.000 neue Vorsorgeverträge. Das waren mehr als im Jahr zuvor, wie hervorgehoben wird.

Die gebuchten Bruttobeiträge erhöhten sich vor allem dank der Rentenversicherung, wo sie um 8,8 Prozent anwuchsen, sowie der Risikoversicherungen mit einem Plus von fünf Prozent insgesamt um 4,3 Prozent auf 1,91 Milliarden Euro. Betont wird von der SV, dass sowohl in der privaten als auch der betrieblichen Vorsorge die kapitalmarkt-näheren Produkte besonders stark nachgefragt wurden.

So seien bei Rentenversicherungen 64 Prozent der verkauften Policen – über 38.000 Verträge mit einer Beitragssumme von 1,6 Milliarden Euro – auf das Konto des indexbasierten Produktes „IndexGarant“ gegangen. In der bAV sei die Zahl der indexbasierten Vertragsvariante um 70,5 Prozent gestiegen.

Mylife steigert Nettotarif-Beitragseinnahmen um fast 50 Prozent

Einen Anstieg der Beitragseinnahmen um satte 45,5 Prozent verzeichnete 2016 laut einer Pressemitteilung die Mylife Lebensversicherung AG im Nettogeschäft. Sie erreichten damit 60,8 Millionen Euro.

Durch die klare Fokussierung auf Nettotarife habe damit bereits nach nur einem Jahr ein großer Teil des auslaufenden Restschuldgeschäfts (VersicherungsJournal 28.4.2016) kompensiert werden können, wird hervorgehoben.

Dadurch sei der wegen der strategischen Neuausrichtung erwartete Rückgang der Bruttobeitragseinnahmen mit 12,5 Prozent auf 74,1 Millionen Euro geringer ausgefallen als zu Geschäftsjahresbeginn geplant.

Vor allem Fondspolicen sorgen für die positive Geschäftsentwicklung

Die positive Geschäftsentwicklung sei vor allem den fondsgebundenen Lebensversicherungs-Produkten zu verdanken. Die „Position als führendes Unternehmen im Netto-Marktsegment“ habe die Mylife somit sogar weiter ausbauen können, wird mitgeteilt.

Hervorgehoben werden die niedrige Abschlusskostenquote im Geschäftsfeld Netto-Produkte in Höhe von 1,4 Prozent – nach 1,0 Prozent im Jahr zuvor. Die Verwaltungskostenquote blieb unverändert bei 1,5 Prozent.

Die Stornoquote lag 2016 in diesem Bereich bei 2,7 – nach im Vorjahr 2,5 – Prozent. Als Jahresergebnis 2016 des Unternehmens werden nach derzeitigem Kenntnisstand rund 0,5 Millionen Euro – und damit das Vorjahresniveau – erwartet.

Auch die SDK verweist auf positive Folgen strategischer Maßnahmen

Auf positive Auswirkungen ihrer strategischen Neuausrichtung verweist auch die Süddeutsche Krankenversicherung a.G. (SDK) in ihrem ersten Überblick über das Geschäftsjahr 2016. Es endete laut einer Pressemitteilung mit einem Ergebnis vor Sondereffekten von insgesamt 134 Millionen Euro – nach 117 Millionen Euro 2015 – und damit dem zweitbesten Wert der Unternehmensgeschichte.

Die Beitragseinnahmen, die im Jahr zuvor 766 Millionen Euro betragen hatten, stiegen im Berichtsjahr leicht auf 767 Millionen Euro. Insgesamt betreute die SDK den Angaben zufolge zum Jahresende 2016 rund 656.000 Personen, davon in der Vollversicherung knapp 163.000.

Die Kranken- sowie die Pflege-Zusatzversicherungen legten jeweils um 0,4 Prozent zu, wie weiter mitgeteilt wird. Das Kapitalanlageergebnis verbesserte sich von 202 auf 215 Millionen Euro und die Kosten sanken von 98 auf rund 88 Millionen Euro.