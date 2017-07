KS/Auxilia: Wechsel auf dem Chefsessel

4.7.2017 – Rainer Huber wurde zur Jahresmitte zum neuen Vorstandsvorsitzenden der Auxilia Rechtsschutz-Versicherung AG und der KS Versicherungs-AG ernannt. Er übernimmt das Amt von Marita Manger, die zur Präsidentin des Automobilclubs Kraftfahrer-Schutz (KS) sowie zur Aufsichtsrats-Vorsitzenden der KS-Tochtergesellschaften gewählt wurde. Seit Januar 2017 ist zudem Duygu Besli die neue Finanzchefin der Gruppe. Sie kommt von der Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft Deloitte.

WERBUNG

Die Auxilia Rechtsschutz-Versicherungs-AG und die KS Versicherungs-AG haben seit dem 1. Juli mit Rainer Huber einen neuen Vorstandschef. Das gab der Versicherer am Montag in einer Pressemeldung bekannt. Zudem übernimmt er den Vorsitz der Geschäftsführung des Automobilclubs Kraftfahrer-Schutz e.V., die an der Spitze der Unternehmensgruppe KS/Auxilia steht.

Manger wechselt in den Aufsichtsrat

Huber wurde am 1. Juli 2016 zum Mitglied der Geschäftsführung des Automobilclubs sowie zum Vorstandsmitglied der KS-Aktiengesellschaften ernannt. Er hatte diese Positionen bereits von 1999 bis 2002 inne, bevor er einige Jahre bei der D.A.S. Rechtsschutz-Versicherungs-AG und innerhalb des Ergo-Konzerns verschiedene Vorstandsaufgaben übernahm (VersicherungsJournal 27.7.2016).

Rainer Huber (Bild: Auxilia)

Huber folgt in den genannten Ämtern auf Marita Manger, die seit April 2009 Vorstandsvorsitzende der Gesellschaften und Geschäftsführerin des Clubs war (VersicherungsJournal 1.4.2009).

Manger, die seit 1988 bei KS/Auxilia tätig ist, wurde zur Präsidentin des Automobilclubs und zur Vorsitzenden der Aufsichtsräte der KS-Tochtergesellschaften gewählt, heißt es in der Pressemitteilung zum Führungswechsel weiter.

Seit Juli neue Finanzchefin

Zudem gab der Versicherer jetzt bekannt, dass Duygu Besli bereits seit Januar dieses Jahres neues Vorstands- und Geschäftsführungs-Mitglied in der Gruppe ist. Sie verantwortet seit Jahresbeginn die Geschäftsbereiche Finanz- und Rechnungswesen, Steuern, Rückversicherung und Unternehmenscontrolling. Seit dem 1. Juli ist sie auch für die Kapitalanlagen zuständig, erläuterte das Unternehmen auf Nachfrage.

Duygu Besli (Bild: Auxilia)

Nach dem Studium der Betriebswirtschafts-Lehre arbeitete sie seit 2001 bei der Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungs-Gesellschaft. 2005 wurde sie zur Steuerberaterin und 2007 zur Wirtschaftsprüferin bestellt. Besli hat mehrjährige Erfahrung in der Prüfung und Beratung von Versicherungs-Unternehmen, heißt es aus dem Unternehmen auf Nachfrage des VersicherungsJournals.