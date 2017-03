Kompositversicherung 2016: Mehr Beiträge und mehr Schäden

8.3.2017 – In der Schaden- und Unfallversicherung meldeten der Axa-Konzern, die R+V Versicherung, die SV Sparkassenversicherung und die Stuttgarter Versicherung jetzt deutliche Beitragszuwächse für das Geschäftsjahr 2016. Die SV beklagt allerdings auch einen wieder deutlich angestiegenen Schadenaufwand durch Unwetter. Bei der Axa schlugen mehrere Großschäden in der Industrieversicherung negativ zu Buche. Besser erging es hier der Stuttgarter.

Bei der Axa Konzern AG, die ihre Beitragseinnahmen im Geschäftsjahr 2016 insgesamt um 1,1 Prozent auf 10,7 Milliarden Euro steigerte, war die Schaden- und Unfallversicherung in der Berichtszeit ein „entscheidender Wachstumsträger“, lässt das Unternehmen wissen. In dieser Sparte legten sie um 2,5 Prozent auf 4,05 Milliarden Euro zu.

Hervorgehoben wird dabei insbesondere das Beitragsplus von 24 Millionen Euro, das der vor allem in der Kraftfahrtversicherung tätige Online-Versicherer Axa Easy Versicherung AG verbuchen konnte. Insgesamt erhöhten sich die Prämieneinnahmen in der Kfz-Versicherung um 1,3 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro.

Neugeschäft legt bei der Axa bei Industriekunden stark zu

Bei den anderen Versicherungszweigen legten sie um 3,2 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu. Positiv entwickelt hätten sich hier auch die Gebäude- und die Hausratversicherung, wird mitgeteilt.

Beim Neugeschäft verminderte sich in der Schaden- und Unfallversicherung das Privatkundengeschäft allerdings um 3,8 Prozent auf 418 Millionen Euro Prämienaufkommen. Dagegen legte das Neugeschäft im Gewerbegeschäft um 1,3 Prozent auf 76 Millionen Euro zu und bei den Industriekunden um 24,4 Prozent auf 60 Millionen Euro.

Mehrere Großschäden im Industriegeschäft ließen jedoch zugleich die Schaden-Kosten-Quote um 3,8 Prozentpunkte auf 97,3 Prozent ansteigen. Dagegen blieb bei der Axa im vergangenen Jahr die Belastung aus Naturkatastrophen trotz der beiden Tiefs „Marine“ und „Elvira“ (VersicherungsJournal 17.6.2016) den Angaben zufolge insgesamt leicht unter dem Vorjahr.

Bei der SV sorgte 2016 vor allem die Unfallversicherung für Wachstum

Das stellt sich bei der SV Sparkassenversicherung Holding AG in deren vorläufigem Überblick über das Geschäftsjahr 2016 etwas anders dar. Im SV-Konzern stiegen die Beiträge um 3,7 Prozent auf 3,36 Milliarden Euro. In der Schaden- und Unfallversicherung ging es um drei Prozent auf 1,45 Milliarden Euro aufwärts.

Den höchsten prozentualen Zuwachs bei den gebuchten Beiträgen verbuchte bei dem zum Sparkassensektor gehörenden Versicherer laut einer Pressemitteilung mit 7,3 Prozent die Unfallversicherung. Es folgten mit 5,4 Prozent die Kfz-, mit 4,7 Prozent die gewerbliche Sach-, mit 4,5 Prozent die Haftpflicht- und mit 4,3 Prozent die Hausratversicherung.

Unwetter treiben Schadenaufwand in die Höhe

Alles in allem kamen durch das Neugeschäft 2016 den Angaben zufolge knapp 436.000 neue Verträge hinzu, was gegenüber 2015 einer Steigerung um 3,5 Prozent entspricht. Besonders gut seien bei den Kunden die neuen Produktlinien wie „PrivatSchutz“ oder die „Firmenpolice“ und der „InternetSchutz“ angekommen

Prägend für das Geschäftsjahr 2016 seien jedoch ebenso eine extreme Unwetterlage von Ende Mai bis in den Juni gewesen, wird mitgeteilt. So habe beispielsweise allein das Unwettertief „Elvira“ im Geschäftsgebiet des Regionalversicherers für Schäden an rund 12.000 Gebäuden und Autos mit einem Volumen von über 100 Millionen Euro gesorgt.

Bei der SV summierten sich die Unwetterschäden im Berichtsjahr insgesamt auf 206,5 Millionen Euro auf – nach 111,7 Millionen Euro 2015. Zusammen mit den Großschäden erhöhten sich die gesamten Brutto-Schadenaufwendungen damit um 11,6 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro.

Gutes Kapitalanlage-Ergebnis sorgt für Ausgleich

Die Schaden-Kosten-Quote verschlechterte sich dadurch deutlich von 85,5 auf 92,2 Prozent. Selbst in dieser Höhe liege sie aber noch immer „deutlich unter der Branche mit 96 Prozent“, wird betont.

Trotz dieser Belastungen werde gleichwohl auch in der Schaden- und Unfallversicherung erneut ein gutes Jahresergebnis erwartet, wird angemerkt. Dies nicht zuletzt dank des guten Ergebnisses bei der Kapitalanlage, wo trotz der „schwierigen“ Rahmenbedingungen in diesem Segment eine Nettoverzinsung von voraussichtlich 3,1 Prozent erzielt worden sei.

R+V wächst in Schaden/Unfall doppelt so stark wie die Branche

Die zur genossenschaftlichen Finanzgruppe gehörende R+V Versicherung AG konnte im Geschäftsjahr 2016 laut einer Pressemitteilung insgesamt einen Beitragszuwachs von 4,8 Prozent auf 15,8 Milliarden Euro verzeichnen. Davon entfielen 13,3 Milliarden Euro auf das inländische Erstversicherungs-Geschäft und damit 3,4 Prozent mehr als 2015.

Die Schaden- und Unfallversicherung trug dazu 5,2 Milliarden Euro bei. Für das Beitragsplus von insgesamt 5,3 Prozent in diesem Bereich sorgte vor allem die Kraftfahrtversicherung, wo die Prämieneinnahmen um 5,5 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zulegten.

Das Wachstum war damit mehr als doppelt so stark wie im Marktdurchschnitt, wird hervorgehoben. Die Zahl der versicherten Fahrzeuge im Bestand erhöhte sich den Angaben zufolge um 157.000 auf knapp 4,2 Millionen.

„Sehr gute Beitragszuwächse“ seien jedoch ebenso im Firmenkundengeschäft erzielt worden, in dem die gebuchten Bruttobeiträge um 5,4 Prozent auf 1,4 Milliarden Euro zulegten, sowie im Privatkundengeschäft mit einem Wachstum von 5,7 Prozent auf 766 Millionen Euro. Angaben zur Schadenentwicklung in der Schaden- und Unfallversicherung werden noch nicht gemacht.

Unfallversicherung: Stuttgarter mit mehr als 100 Millionen Euro Prämie

Zu den Beitragseinnahmen in der Schaden- und Unfallversicherung der Stuttgarter Versicherungsgruppe, die 2016 insgesamt um 5,5 Prozent auf 112,1 Millionen Euro anwuchsen, trug der Unfallbereich 100,1 Millionen Euro bei. Hier betrug das Plus damit 5,4 Prozent, wie aus einer Pressemitteilung zu den vorläufigen Ergebnissen des Berichtsjahres hervorgeht.

„Ebenfalls hervorragend“ habe sich die Krankheitskosten-Versicherung entwickelt. Hier legten die Betragseinnahmen um 11,9 Prozent auf 4,9 Millionen Euro zu.

Zur Entwicklung der Vertragszahl im Bestand insgesamt wird mitgeteilt, dass sie von 519.209 auf 530.941 zulegte. Im Gegensatz zur Axa und zur SV ging bei der Stuttgarter die Schaden-Kosten-Quote von 90,8 Prozent 2015 auf 85,8 Prozent im Berichtsjahr zurück.