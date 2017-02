JDC Group engagiert Google-Manager

28.2.2017 – Google-Fintech-Spezialist Stefan Bachmann wird neues Vorstandsmitglied der JDC Group. Als Chief Digital Officer soll er die digitale Entwicklung des Konzerns vorantreiben und ausbauen.

Die JDC Group AG holt sich einen Google-Manager in den Vorstand. Stefan Bachmann übernimmt die neu geschaffene Position des Chief Digital Officers (CDO).

Der 30-Jährige soll die Entwicklung der hauseigenen Smartphone-App „allesmeins“ maßgeblich verantworten und den Progress des Finanz- und Versicherungsportals „Geld.de“ (VersicherungsJournal 8.6.2016) vorantreiben.

Plattformen sollen verschmelzen

Perspektivisch sollen die beiden Plattformen miteinander verschmelzen und zu einem voll automatisierten Beratungswerkzeug für Endkunden werden. Ziel sei es, „mittelfristig zum führenden Insuretech in Deutschland“ zu werden, heißt es in einer Pressemitteilung.

Bachmann war zuvor Finance & Fintech Industry Manager bei der Google Germany GmbH. Sechs Jahre betreute er Kunden aus der Finanzbranche und hat Banken in Deutschland im digitalen Transformations-Prozess beraten. Zuletzt leitete er Googles deutsches Fintech-Programm.

Nach seinem Studium in Economics & Finance in Frankfurt, Boston und London arbeitete er vor seinem Einstieg bei Google in der Finanzabteilung der Deutschen Lufthansa AG und der Deutsche Asset Management International GmbH.

Klassischer Finanzdienstleister will Fintech werden

„Mit Bachmann im Boot wird deutlich, wie aus einem klassischen Finanzdienstleister ein digitales und zukunftsorientiertes Unternehmen werden kann“, erläutert Ingo Middelmenne, Leiter Investor Relations der JDC Group.

Ab wann der neue Manager seine Stelle antreten wird, konnte das Unternehmen auf Nachfrage des VersicherungsJournals nicht beantworten.