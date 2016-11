Insurtechs: Revolution oder Schmusekurs?

18.11.2016 – Die deutliche Mehrheit der Fintechs will mit etablierten Anbietern zusammenarbeiten. Aus Sicht der jungen Unternehmen zeigt aber nur jeder siebte Versicherer Bereitschaft zum digitalen Wandel. Das geht aus einer Studie von Roland Berger hervor. Eine Kooperation in Form einer Makler-App ist zwischen der My Lucy AG und dem Maklerpool Blau Direkt zustande gekommen. Außerdem hat Mediaworx ausgewertet, wie erfolgreich Versicherer ihre Internetseiten umgestaltet haben. Die Deutsche Familienversicherung hat dabei sehr gut abgeschnitten, die Ergo deutlich an Boden verloren.

Die Unternehmensberatung Roland Berger GmbH hat in ihrer Studie „FinTechs in Europe – Challenger and Partner“ (PDF-Datei, 1,73 MB) insgesamt 248 Fintech-Unternehmen aus 18 europäischen Ländern – darunter 50 aus Deutschland – befragt. Die Studienautoren wollten wissen, ob diese sich eher als Herausforderer oder Partner der etablierten Unternehmen betrachten.

Im Mittelpunkt der Erkenntnisse steht, dass fast neun von zehn Fintechs nicht auf Konfrontation, sondern auf Kooperation mit den Führern ihrer jeweiligen Branche aus sind. Von einer solchen Zusammenarbeit versprechen sich acht von zehn Fintechs den Zugang zu einer breiten Kundenbasis.

Versicherer zeigen wenig Bereitschaft

Die Studie offenbart allerdings auch eine gewisse Skepsis unter den jungen Unternehmen, was die Bereitschaft der etablierten Wettbewerber für einen digitalen Wandel betrifft. So erkennen die befragten Fintechs nur bei jedem siebten Versicherer gute Voraussetzungen für eine Zusammenarbeit.

„Fintechs schätzen ihre Rolle auf dem Markt realistisch ein: Sie verändern die Finanzindustrie, können aber nicht im Alleingang eine Revolution einläuten“, erklärt Martin Krause-Ablass von Roland Berger, der an der Studie mitgearbeitet hat. Für Banken und Versicherungen ergeben sich durch Kooperationen mit Fintechs wiederum Chancen, die eigene digitale Transformation voranzutreiben.

Neues Insurtech kooperiert mit Blau direkt

Ein neues Fintech beziehungsweise Insurtech, das von Anfang an auf die Kooperation mit einem etablierten Partner setzt, ist die My Lucy AG.

Zusammen mit der Blau direkt GmbH & Co. KG bietet das junge Unternehmen mit Sitz in Liechtenstein seine für Android-Geräte verfügbare App seit dem 15. November in Deutschland und Österreich an (VersicherungsJournal Österreich 17.11.2016).

Mit der App können die Kunden von My Lucy Versicherungsverträge verwalten, vergleichen, abschließen und Schadenmeldungen erstellen. My Lucy agiert dabei als Makler und verfügt laut eigener Aussage über die notwendigen Qualifikationen zur Vermittlertätigkeit in 31 europäischen Nationen.

Zusammenarbeit soll Gewinn für alle Partner des Pools sein

Im Fokus der Arbeit des My Lucy-Teams steht die Kundenakquise. Das gesamte Versicherungsgeschäft, wie zum Beispiel die Automatisierung von Bestandsübertragungen und der Datenaustausch, lässt das Insurtech über den Back-Office-Service von Blau Direkt abwickeln.

„Statt das Management zwei Jahre lang mit Anbindungen und Konditionen-Verhandlungen zu beschäftigen, kann sich My Lucy nun sofort damit beschäftigen, Kunden zu gewinnen“, erläutert Oliver Pradetto, Geschäftsführer von Blau Direkt.

Wie er in einer Presseerklärung weiter mitteilt, glaubt man bei dem Maklerpool daran, dass die neue Kooperation ein Gewinn für alle Partner des Pools darstellt. So würde Blau Direkt von den innovativen Machern des Insurtechs viele Impulse erhalten, die sich in konkreten Verbesserungen für alle Partner niederschlagen werden.

Sichtbarkeit von Versicherer-Websites getestet

Um die zunehmend hybriden Kunden, die sich vor dem Abschluss einer Versicherung online informieren (VersicherungsJournal 31.10.2016), abzuholen, setzen die Versicherungs-Unternehmen neben Kooperationen mit Insurtechs auch auf die Verbesserung ihrer eigenen Internetauftritte.

Mit dem Erfolg und Misserfolg solcher Website-Relaunches hat sich jetzt die Beratungsagentur Mediaworx Berlin AG beschäftigt. Unter Anwendung des Suchmaschinenanalyse-Tools „SISTRIX Toolbox“ der Sistrix GmbH hat Mediaworx die Sichtbarkeits-Entwicklung von neun Versicherern ausgewertet, die ihre Internetseiten im laufenden Jahr deutlich umgestaltet haben.

Die Sichtbarkeits-Entwicklung bezog sich im Test darauf, wie gut bestimmte Schlüsselbegriffe auf der Internetseite des Versicherers, wie zum Beispiel Haftpflichtversicherung oder Kfz-Versicherung, bei der Suchmaschine Google platziert sind. Die Auswertung bezieht sich dabei auf mehrere Tausend dieser Schlüsselbegriffe.

Landete die Internetseite eines Versicherers vor dem Relaunch beispielsweise auf Platz 20 der Google-Suchergebnisse für Kfz-Versicherung und liegt sie danach nur noch auf Platz 40, so hat sie 100 Prozent ihrer Sichtbarkeit eingebüßt.

Fünf der neun untersuchten Versicherer konnten ihre Sichtbarkeit nach dem Relaunch verbessern (Bild: Screenshot Seocouch.de)

DFV top, Ergo rutscht ab

Von den neun untersuchten Versicherern konnte die DFV Deutsche Familienversicherung AG den erfolgreichsten Relaunch verbuchen. Mit den Veränderungen auf ihrer Internetseite zwischen Mai und Juli konnte sie ihre Sichtbarkeit um 150 Prozent steigern.

Eher als Misserfolg sind die Änderungen der Ergo Group AG auf ihrer deutschen Internetseite zu bewerten. Der Düsseldorfer Konzern hat dort mit seinem Relaunch zwischen Juni und Juli die Hälfte seiner Sichtbarkeit eingebüßt.

Musterbeispiel Amazon

Als Tipp für einen erfolgreichen Relaunch schlägt Marcus Krautkrämer, Digital Consultant bei Mediaworx und Autor der Studie, vor, sich am Vorgehen des Online-Händlers Amazon zu orientieren. Laut Krautkrämer steht das Design der Internetseite dort nicht an erster Stelle. Vielmehr würde darauf geachtet, dass sich die Nutzer auf der Seite zurechtfinden und Produkte erwerben.

Amazon verbessert seinen Online-Auftritt stetig anhand von kleinen Tests, die anschließend ausgewertet werden. Der Anbieter verzichtet gänzlich auf eine radikale Relaunch-Strategie, erläutert der Studienautor.

Versicherer könnten die Sichtbarkeit ihrer Internetseiten dadurch erhöhen, dass sie nach einer Änderung ihrer URL-Struktur von den ursprünglichen Internetseiten auf die äquivalenten neuen Internetseiten weiterleiten.

Wer beispielsweise auf den früheren Link zum Bereich Kfz-Versicherung eines Versicherers klickt, möchte nicht auf dessen neue Startseite, sondern in den Bereich Kfz-Versicherung geleitet werden. „Aus Bequemlichkeitsgründen entscheiden sich viele für eine Sammelweiterleitung aller URLs auf die neue Startseite. Jedoch kann man auch hier mit einem Sichtbarkeitsverlust rechnen“, so Krautkrämer.