Huk-Coburg wächst kräftig – aber die Schäden tun es auch

5.4.2017 – Die Huk-Coburg Versicherungsgruppe konnte 2016 laut Geschäftsbericht ihre Spitzenposition als – nach Anzahl der versicherten Fahrzeuge – größter Autoversicherer weiter ausbauen. Sehr zufrieden zeigt sich das Unternehmen im Geschäftsbericht aber auch mit der Neugeschäfts- und der Beitragsentwicklung in den meisten anderen Sparten sowie – trotz gestiegener Schaden-Kosten-Quote – mit der Ertragssituation.

Mit einem Bestandswachstum von fünf Prozent in der Kfz-Versicherung auf mehr als elf Millionen Fahrzeuge „ist es der Huk-Coburg Versicherungsgruppe gelungen, ihre Spitzenposition als Deutschlands größter Autoversicherer weiter auszubauen“.

Dies vermeldet Dr. Wolfgang Weiler, der Ende Juli scheidende Vorstandssprecher der Gruppe (VersicherungsJournal 20.12.2016), im Vorwort zum Geschäftsbericht 2016.

Knapp ein Viertel des Konzern-Neugeschäfts von knapp 1,4 Millionen Kfz-Verträgen entfiel auf die Huk24 AG. Der laut Geschäftsbericht größte deutsche Kraftfahrt-Direktversicherer, der – wie mit Blick auf die aktuelle Digitalisierungs-Diskussion in der Branche angemerkt wird – schon mehr als 15 Jahre im Online-Vertrieb präsent ist, hat damit nun rund 1,9 Millionen Fahrzeugen im Bestand.

Hohe Beitragszuwächse in fast allen Bereichen

Außerdem stellt Weiler fest, dass es auch insgesamt ein „sehr gutes Geschäftsjahr“ war. Hohe und meist über dem Marktdurchschnitt liegende Zuwachsraten bei den Beitragseinnahmen wurden nämlich auch in fast allen anderen Sparten erzielt.

Im Haftpflicht-, Unfall- und Sachversicherungs-Geschäft legten die gebuchten Bruttobeiträge um 6,4 Prozent auf 830,3 Millionen Euro zu. Im Neugeschäft konnte hier laut Geschäftsbericht vor allem die Haftpflicht- und die Hausratversicherung „nennenswerte Zuwächse“ verbuchen, während die Zahl der Neuverträge bei Wohngebäudetarifen zurückging.

Sondereffekt in der Krankenversicherung

In der Krankenversicherung stiegen die gebuchten Bruttobeiträge um 6,8 Prozent fast 1,4 Milliarden Euro. Hier war durch den Zugang eines großen Bestandes in der Beihilfeablöse-Versicherung eine außerordentliche Erhöhung des Neugeschäfts nach versicherten Personen und nach Monatssollbeitrag zu verzeichnen, wie im Geschäftsbericht erläutert wird.

In der Rechtschutz-Versicherung, dem kleinsten Geschäftsbereich, betrug das Beitragsplus sogar 8,4 Prozent auf 258,9 Millionen Euro. Hier war das Marktumfeld weiterhin durch Preiserhöhungen infolge der Gebührenanpassung für Rechtsanwälte und Gerichte geprägt, wie angemerkt wird.

Gesamter Vertragsbestand legt um vier Prozent zu

In der Lebensversicherung war dagegen ein Beitragsrückgang um 0,4 Prozent auf 840,1 Millionen Euro zu verzeichnen. Die Beitragssumme des Neugeschäfts legte hier jedoch um neun Prozent auf 1,3 Milliarden Euro zu.

Insgesamt ergab sich damit bei den gebuchten Bruttobeiträgen der Gruppe ein Plus von 4,8 Prozent auf 6,9 Milliarden Euro. Der gesamte Bestand an Verträgen und Risiken wuchs um vier Prozent auf 37,2 Millionen an, wovon 33,6 Millionen auf die Schaden- und Unfallversicherung entfallen.

Jahresüberschuss steigt kräftig

Zugleich verbesserte sich der Jahresüberschuss der Gruppe um 46,9 Prozent auf 410,6 Millionen Euro. Das Kapitalanlageergebnis trug dazu knapp 1,1 Milliarden Euro bei, 16 Prozent mehr als im Vorjahr (VersicherungsJournal 21.4.2016), und übertraf so deutlich den erwarteten Wert, wie im Vergleich der tatsächlichen Entwicklung 2016 mit den Prognosen festgestellt wird.

Die Gewinne aus dem Abgang von Kapitalanlagen legten von 139,3 Millionen auf 274,6 Millionen Euro zu und die Aufwendungen für Abschreibungen gingen von 180,5 Millionen auf 83 Millionen Euro zurück. Die Erträge aus anderen Kapitalanlagen nahmen allerdings von 922,2 Millionen auf 839,9 Millionen Euro ab.

Versicherungs-technisches Ergebnis steigt trotz höherer Schäden

Verbessert hat sich im Berichtsjahr aber auch das versicherungstechnische Ergebnis für eigene Rechnung. In der Lebens- und Krankenversicherung wuchs es um 66,7 Prozent auf 52 Millionen Euro an und in der Schaden- und Unfallversicherung um 18,6 Prozent auf 206,3 Millionen Euro.

Dies trotz des Anstiegs der Schaden-Kosten-Quote (brutto) in der Schaden- und Unfallversicherung von 95,6 auf 97,3 Prozent. In der Kraftfahrtversicherung legte sie sogar von 97,4 auf 101 Prozent zu.

Verteuerung bei Auto-Ersatzteilen schlägt stark durch

Ursächlich dafür, dass die gesamten Aufwendungen für Versicherungsfälle um zehn Prozent auf 5,5 Milliarden Euro anwuchsen, waren laut Geschäftsbericht vor allem „die deutlichen Anstiege bei den durchschnittlichen Schadenaufwendungen von Sachschäden in der Kraftfahrtversicherung“. Als Haupttreiber werden hier Preiserhöhungen für Ersatzteile benannt.

Zugleich seien in der Kfz-Versicherung die „mittelgroßen Personenschäden“ angestiegen. In der Personenversicherung habe es wegen planmäßiger Abläufe in der Lebensversicherung sowie des Bestandszuwachses in der Krankenversicherung – in der die Vertragszahl um drei Prozent auf 2,8 Millionen anwuchs – ebenfalls einen merklichen Anstieg der Leistungsauszahlungen gegeben.

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit wächst um 82 Millionen Euro

Gestiegen – und zwar um 9,9 Prozent auf 627 Millionen Euro – sind auch die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb. Die Kostenquote im Konzern insgesamt stieg damit von 9,0 auf 9,4 Prozent.

Den Schwankungs-Rückstellungen, denen im Vorjahr fünf Millionen Euro entnommen worden waren, wurden 2016 knapp 121 Millionen Euro entnommen. Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit legte vor Steuern von 433,8 Millionen auf 516 Millionen Euro zu.

Weitere Details zu den Ergebnissen 2016 der Huk-Coburg Versicherungsgruppe können dem Konzernbericht entnommen werden, der unter diesem Link zur Verfügung steht.