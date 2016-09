Horst O. A. Schunck verstorben

20.9.2016 – Horst O. A. Schunck, langjähriger Chef des auf die Industrie und die Logistikbranche spezialisierten Maklers Schunck, ist am 15. September im Alter von 84 Jahren verstorben. Der Enkel des Unternehmensgründers Oskar Schunck hatte das Familienunternehmen in dritter Generation mehr als drei Jahrzehnte lang geleitet und dessen Aktivitäten auf den internationalen Versicherungsmarkt ausgedehnt.

Horst O. A. Schunck ist tot. Wie die Schunck Group heute mitteilte, verstarb der langjährige, persönlich haftende Gesellschafter und Vorsitzende der Geschäftsführung des auf die Logistikbranche und die Industrie spezialisierten Maklerunternehmens am 15. September 2016 im Alter von 84 Jahren.

35 Jahre Unternehmenschef

Horst O. A. Schunck (17.1.1932- 15.9.2016)

(Bild: Schunck Group)

Horst O. A. Schunck wurde am 17. Januar 1932 in Berlin geboren, wo rund 13 Jahre zuvor sein Großvater Oskar Schunck und sein Vater Karl O. Schunck das Maklerunternehmen gegründet hatten.

Bevor Horst O. A. Schunck 1957 in das Familienunternehmen einstieg, absolvierte er eine Lehre in einem Bremer Speditionsbetrieb und studierte danach an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Zwischen 1957 und 1969 folgten aber auch mehrere berufliche Stationen bei Bankhäusern, unter anderem in Zürich, London und Frankfurt am Main.

Nach dem Tod seines Vaters übernahm Horst O. A. Schunck 1969 die Unternehmensleitung bei Schunck. In der Zeit unter seiner Führung weitet das Maklerunternehmen seinen Geschäftsbereich auf ganz Europa aus. Es wurden Tochtergesellschaften unter anderem in Frankreich, Österreich und Spanien gegründet.

Im Jahr 1992 wurde Horst O. A. Schunck mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Zwölf Jahre später, zu Beginn der Umstrukturierung der Oskar Schunck KG in eine AG & Co. KG, gab er den Vorsitz der Geschäftsführung ab und übt von 2006 bis 2012 das Amt des Aufsichtsrats-Vorsitzenden der AG aus.

Nachfolge geklärt

„Unser 100-jähriges Firmenjubiläum 2019 werden wir nun leider ohne seine Persönlichkeit, welche die Firma über Jahrzehnte geprägt hat, begehen müssen“, wird Albert K. O. Schunck in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Sohn des jetzt verstorbenen Horst O. A. Schunck hatte 2012 den Vorsitz des Aufsichtsrates von seinem Vater übernommen (VersicherungsJournal 6.3.2012). Vor knapp zwei Jahren wechselte er vom Aufsichtsrat in die Geschäftsleitung und übernahm von Gerhard Müller die operative Verantwortung für die Schunck Group (VersicherungsJournal 16.10.2014).

Seit dem vergangenen Februar wird die Gruppe von einer Doppelspitze bestehend aus Albert K. O. Schunck und Rainer Reitzler geführt, der von der Artus-Gruppe zu Schunck gewechselt war (VersicherungsJournal 4.2.2015).