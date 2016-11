Großvertriebe hoffen auf Jahresendgeschäft

11.11.2016 – Auf Basis der Zahlen des dritten Quartals rechnen OVB und MLP ihre für 2016 gesteckten Ziele erreichen zu können. Das Geschäft mit der Altersvorsorge erholt sich – verkauft werden vor allem Fondsprodukte beziehungsweise neuartige Garantiekonzepte. Der Swiss-Life-Konzern setzte weiter weniger um, wie die Zwischenberichte der Unternehmen zeigen.

Die OVB Holding AG hat in den ersten neun Monaten 2016 die Gesamtvertriebs-Provisionen um 3,2 Prozent auf 171,1 Millionen Euro und das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 20,4 Prozent auf 12,4 Millionen Euro erhöht. Im Neun-Monatsbericht wird das Jahresziel 2016 bekräftigt: Erwartet wird für 2016 ein „leicht“ höherer Umsatz und ein „kräftig“ gestiegenes operatives Ergebnis.

Viel fondsgebundenes Geschäft

Bereits zum Halbjahr hatte der Vertriebskonzern seine Ziele für 2016 nach oben korrigiert (VersicherungsJournal 12.8.2016). Die Zahl der Kunden sank in den ersten drei Quartalen um 0,6 Prozent auf 3,29 Millionen, die Zahl der Vermittler nahm leicht um 0,1 Prozent auf 5.089 Personen zu.

Während die Regionen Mittel- und Osteuropa sowie Süd- und Westeuropa zulegten, verminderten sich die Gesamtvertriebs-Provisionen im Heimatmarkt Deutschland um 2,3 Prozent auf 46,3 Millionen Euro. Allerdings verbesserte sich das operative Ergebnis in Deutschland leicht auf 4,9 (Vorjahreszeitraum: 4,8) Millionen Euro.

Hier machten fondsgebundene Vorsorgeprodukte 30,2 (24,6) Prozent den größten Teil des Neugeschäfts aus, gefolgt von sonstigen Vorsorgeprodukten mit 20,2 (24,3) Prozent sowie staatlich geförderten Vorsorgeprodukten mit 14,4 (16,8) Prozent.

Die Zahl der Kunden in Deutschland verringerte sich zum Berichtsstichtag 30. September um 1,5 Prozent auf 635.471. Die Zahl der für OVB tätigen Finanzvermittler erhöhte sich gegenüber dem Jahresultimo um 3,7 Prozent auf 1.357 Personen. Weitere Details können im OVB-Neunmonatsbericht nachgelesen werden, der unter diesem Link als PDF-Dokument heruntergeladen werden kann.

Bodenbildung bei der Altersvorsorge

Die MLP AG meldet für die ersten drei Quartale 2016 ein Umsatzplus von 13 Prozent auf 404,5 Millionen Euro und einen Zuwachs beim operativen Ergebnis auf 16,1 (7,4) Millionen Euro. Die Provisionserlöse stiegen um 14 Prozent auf 388,9 Millionen Euro.

Die im Juli 2015 übernommene Domcura AG erreichte in den ersten neun Monaten 55,7 Millionen Umsatz – im Vorjahr waren hier nur Erträge von 6,7 Millionen Euro verrechnet worden. Das operative Ergebnis betrug 4,9 Millionen Euro – im Vorjahr waren es minus 0,9 Millionen Euro.

„Unser Effizienzprogramm verläuft planmäßig, wir kommen bei Umsatz und operativem Ergebnis gut voran und wir sehen eine Bodenbildung in der Altersvorsorge“, wird Vorstandsvorsitzender Dr. Uwe Schroeder-Wildberg in einer Pressemitteilung zitiert. Eigenem Bekunden nach wächst der Bereich Altersvorsorge im Quartalsvergleich zum zweiten Mal in Folge.

Dickes Plus in Sach

In der Altersvorsorge stieg die vermittelte Beitragssumme im Neugeschäft um drei Prozent auf 2,08 Milliarden Euro. Wegen eines Sondereffektes waren die Erträge trotz des Neugeschäftszuwachses mit 127,2 (128,0) Millionen Euro niedriger. Dies wird mit der Korrektur einer Abrechnung eines Produktpartners begründet.

Den Angaben zufolge machten klassische Produkte mit Garantiezins nur noch elf Prozent des Neugeschäfts in Leben aus – 76 Prozent entfielen auf neue Garantiemodelle und 13 Prozent auf rein fondsgebundene Lösungen. Deutlich gewachsen sind im dritten Quartal vor allem das Vermögensmanagement (plus zwölf Prozent) und die Sachversicherung (plus 47 Prozent).

Zum 30. September betreute die Gruppe 514.600 (30. Juni 2016: 512.800) Familienkunden und unverändert 18.600 Firmen- und institutionelle Kunden. Die Zahl der Vermittler nahm um zwei auf 1.924 Personen zu.

„2016 sind wir gut unterwegs. Von besonderer Bedeutung ist – wie in unserem Geschäftsmodell üblich – vor allem das vierte Quartal. Wir gehen weiterhin davon aus, im Gesamtjahr 2016 eine leicht positive operative Entwicklung zu zeigen“, lässt sich Finanzvorstand Reinhard Loose zitieren. Im Februar waren Maßnahmen zu Kostensenkung eingeleitet worden. Diese werden 2016 mit insgesamt 15 Millionen Euro belasten – 4,6 Millionen wurden davon schon in den ersten neun Monaten verbucht.

Weniger Umsatz in Deutschland

Die Swiss-Life-Gruppe verliert in Deutschland weiter Umsatz: In den ersten drei Quartalen 2016 sank das Prämienvolumen um fünf Prozent auf 905 Schweizer Franken; das sind rund 841 Millionen Euro. Die Fee-Erträge verminderten sich in lokaler Währung, also Schweizer Franken, um zwei Prozent auf 259 Millionen CHF (also knapp 241 Millionen Euro).

Der Rückgang wird, ohne dass weiter Details genannt werden, mit dem Versicherungsgeschäft begründet .Die Fee-Erträge in den Endkundenvertrieben seien gleichzeitig in lokaler Währung um fünf Prozent gestiegen. Zur deutschen Gruppe gehören neben dem eigentlichen Versicherungsgeschäft die Finanzvertriebe Swiss Life Select Deutschland GmbH, Tecis Finanzdienstleistungen AG, Horbach Wirtschaftsberatung GmbH und Deutsche Proventus AG.

Die Aktivitäten der Vertriebe weist die Swiss Life seit langem nicht mehr getrennt aus. Zum dritten Quartal werden keine Ergebniszahlen genannt.