Gothaer feilt an vielen Ecken

14.12.2016 – Der Gothaer-Konzern wird 2016 leicht schrumpfen, aber erneut mehr verdienen. Die Eigenkapitaldecke wird verstärkt und reicht für Solvency ll. Vor der Presse stellte Gothaer-Chef Dr. Karsten Eichmann seine neuen Vorhaben für 2016 vor – darunter auch eine Kooperation mit der Huk-Coburg.

Im Wesentlich bedingt durch rückläufiges Einmalbeitragsgeschäft wird das Prämienaufkommen des Gothaer-Konzerns nach vorläufigen Zahlen 2016 um drei Prozent auf 4,38 Milliarden Euro sinken.

„2016 haben wir weiterhin Stabilität sichergestellt und Kurs gehalten, was im gegenwärtigen Umfeld nicht selbstverständlich ist. Der Konsolidierungskurs ist kein Anlass zur Sorge, weil wir uns stärker wertorientiert ausrichten“, sagte Gothaer-Chef Dr. Karsten Eichmann gestern anlässlich eines Pressegesprächs.

Günstige Schadenlage und stille Reserven

Dabei wird der Konzern aber 2016 mehr verdienen: Eichmann rechnet mit 140 (2015: 134) Millionen Euro Konzernüberschuss – „je nach Zinssituation zum Jahresende auch mehr“. Der Ergebniszuwachs um mindestens 4,5 Prozent stammt zum einen aus höheren Kapitalerträgen.

Diese sind im Wesentlichen das Ergebnis der Hebung stiller Reserven, um die Zuführung zur Zinszusatzreserve (ZZR) von 300 Millionen Euro zu finanzieren.

Dabei wurde laut Leben-Vorstand Michael Kurtenbach in Teilbereichen für die ZZR bereits von einer Erleichterungsmöglichkeit durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) Gebrauch gemacht (VersicherungsJournal 19.10.2015). Die Nettoverzinsung der Gothaer Lebensversicherung AG stieg dadurch auf 4,8 (2015: 4,2) Prozent.

Zudem ist die Gothaer „bisher von größere Schadenereignissen verschont geblieben“, so Eichmann. Die Schadenquote der Gothaer Allgemeinen Versicherung AG sinkt voraussichtlich auf 66,8 (68,9) Prozent. Die Combined Ratio fällt auf 96,5 (98,3) Prozent.

Ausreichend Kapital

Auch wenn die Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb um 2,7 Prozent auf netto rund 800 Millionen Euro steigen werden, befinde man sich auf Kostensenkungskurs, so Eichmann. Die Zahl der Mitarbeiter im Inland nahm um 2,4 Prozent auf 4.931 ab.

Wer permanent an der Fitness arbeitet, dem bleiben Radikalkuren erspart. Gothaer-Chef Dr. Karsten Eichmann

„Wer permanent an der Fitness arbeitet, dem bleiben Radikalkuren erspart“, so der Gothaer-Chef weiter. Bei einer Fortsetzung der Nullzinsphase schließt er allerdings weitergehende Kostensenkungsmaßnahmen nicht aus.

Ein Teil des Überschusses dient der Stärkung des Eigenkapitals, das voraussichtlich um zehn Prozent auf 2,021 Milliarden Euro wächst. Die Solvency-ll-Quote schafft der Konzern ohne Inanspruchnahme von Übergangsmaßnahmen, beim Lebensversicherer sei das Überspringen der 100-Prozent-Marke allein eine Frage des wirtschaftlichen Umgangs mit Kapital.

„Wir haben Übergangsmaßnahmen für die Gothaer Leben beantragt und genehmigt bekommen“, so Eichmann. Eine hohe Solva-Quote sei wirtschaftlich für die Kunden nicht sinnvoll. Man werde „zähneknirschend über 100“ Prozent sein.

Viele Vorhaben

Mit der Huk-Coburg Versicherungsgruppe wurde kürzlich ein Fünfjahres-Vertrag über eine Zusammenarbeit im Gewerbegeschäft geschlossen. Die Huk-Vermittler sollen als Tippgeber agieren. Die Gothaer hatte mit „GoSMART“ im letzten Jahr, die Bedingungen für die Dunkelverarbeitung für das kleingewerbliche Geschäft geschaffen (VersicherungsJournal 11.12.2015). Im zweiten Quartal will sie nun das Bündelprodukt „GewerbeProtect“ einführen.

Im Januar startet die Gothaer mit einer neuen Cyber-Versicherung mit den obligatorischen Bausteinen „Haftpflicht“ sowie „Eigenschaden“. Zusätzlich abschließbar sind „Betriebsunterbrechung“, „Vertragsstrafe“ und „Erweiterte Eigenschäden“.

Zusammen mit Dienstleistern übernimmt die Gothaer das komplette Krisenmanagement. Aktuell richtet sich das Angebot an Bestandskunden mit mindestens fünf Millionen Euro Umsatz.

Saniert wird derzeit in Komposit unter anderem in den Sparten Wohngebäude und Industrielle Feuerversicherung. Wegen Rückgängen bei den ausländischen Töchtern sinken die Beitragseinnahmen im Kompositgeschäft 2016 um 0,7 Prozent auf 2,14 Milliarden Euro.

Weniger Klassik

In der Lebensversicherung wird das Geschäftsmodell weiter hin zu Biometrie- und solvenzschonenden Produkten ausgerichtet. Klassische Produkte machten per Ende des dritten Quartals 2016 nur noch 30 (2015: 33) Prozent des Neugeschäftes aus.

Gothaer-Vorstand (v.l.n.r.: Karsten Eichmann, Thomas Leicht, Michael Kurtenbach, Harald Epple (Bild: Lier)

Das Neugeschäft erhöht sich nach vorläufigen Zahlen bis Jahresende um 4,6 Prozent auf etwa 1,6 Milliarden Euro Beitragssumme. Die gebuchten Bruttobeiträge der Gothaer Leben sinken aber um 7,6 Prozent auf 1,18 Milliarden Euro.

Der Rückgang resultiert zu 80 Prozent aus dem Einmalbeitragsgeschäft, das teils bewusst zurückgefahren wurde, weil es vielfach als Festgeld-Ersatz missbraucht worden sei, so Kurtenbach.

„Einmalbeitragsgeschäft gehört aber zur Lebensversicherung dazu“, so Kurtenbach. Im dritten Quartal 2017 werde der Lebensversicherer daher im Rahmen eines Produktes „Ruhestandsplanung“ mit einem Angebot an den Markt gehen, das für den Kunden flexible Ein- und Auszahlungen in der Ruhestandsphase ermögliche.

Digitale Einkaufsgemeinschaft

Die Gothaer Krankenversicherung AG, die infolge nur moderater Beitragsanpassungen und eines Rückgangs auf 145.775 (149.400) Vollversicherte 0,9 Prozent auf 821 Millionen Euro Beitrag verliert, gehört nach den Worten von Kurtenbach zu den „profitabelsten Krankenversicherern in Deutschland“.

Im Neugeschäft sei mit einem Plus von 7,7 Prozent auf 1,3 Millionen Euro Monatsollbeitrag die Trendwende geschafft – und dies mit Wachstum sowohl in der Zusatz- als auch der Vollversicherung. Ein wichtiger Treiber sei die betriebliche Krankenversicherung (bKV), die um 19 Prozent auf einen „signifikanten zweistelligen Millionenbetrag“ zulegte.

Man habe weitere namhafte Unternehmen als Kunden gewinnen können, so Kurtenbach. Anders als bei Wettbewerbern sei das eigene Geschäft überwiegend arbeitnehmerfinanziert, was eine höhere Bestandsfestigkeit garantiere.

Um die Durchdringung bei den Arbeitnehmern zu erhöhen, setzt die Gothaer jetzt auf digitale Einkaufsgemeinschaften. Eine solche Plattform habe bei der eigenen Belegschaft gut funktioniert.