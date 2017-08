Generali ernennt neuen Personalchef

1.8.2017 – Dr. Robert Wehn ist der neue Personalvorstand im Generali Konzern. Der 51-Jährige ist seit 1996 für den Versicherer tätig. Sein Vorgänger, Ulrich C. Nießen, hat das Unternehmen nach zwei Jahren Vorstandstätigkeit verlassen.

Seit heute hat der Generali Konzern einen neuen Arbeitsdirektor, teilte die Kommunikationsabteilung des Unternehmens in einer Pressemeldung mit. Dr. Robert Wehn wurde zum 1. August zum neuen Country Chief HR Officer in den Konzernvorstand berufen.

Robert Wehn (Bild: Generali)

Wehn ist seit 1996 im Konzern

Der 51-Jährige ist seit 1996 für verschiedene Konzernunternehmen der Generali tätig. Unter anderem leitete er die Abteilung Prozessoptimierung in der Holding. Zuletzt war er Vorsitzender der Geschäftsführung der Generali Deutschland Services GmbH (GDS).

Wehn hat die Position von Ulrich C. Nießen übernommen. Der 52-Jährige wurde im Mai 2015 in den Generali-Vorstand berufen. Er hat sich nun Unternehmensangaben zufolge dazu entschieden, den Konzern zu verlassen. Die Trennung erfolgte zum 31. Juli und „im besten gegenseitigen Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat“, heißt es in der Pressemeldung.

Nießen hatte vor seiner Tätigkeit für die Generali bei der deutschen Axa-Gruppe gearbeitet. 1999 war er als Chefsyndikus zur Axa gekommen (VersicherungsJournal 14.9.2012).

Neuer Vorsitzender der Services GmbH

Wehns Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung der GDS soll, vorbehaltlich der Zustimmung der erforderlichen Gremien, Alexander Graf übernehmen.

Bis zur endgültigen Neubesetzung der Geschäftsführung wird Robert Wehn jedoch erst einmal kommissarischer Vorsitzender bleiben.