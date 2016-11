Garantiezins-Absenkung bremst Zweitmarkt nicht aus

8.11.2016 – Die Policen Direkt Versicherungs-Vermittlung GmbH sieht auch weiterhin „viel ungenutztes Marktpotenzial“ im Zweitmarkt für Lebensversicherungen. Im Interview erläutert Finanzchef Dr. Nikolai Dördrechter die Gründe. Zudem berichtet er über das Nachfolgegeschäft und die Aktivitäten der Gruppe bei Insurtechs.

WERBUNG

VersicherungsJournal: Herr Dr. Dördrechter werden Ihnen beim gegenwärtigen Garantiezins von 1,25 Prozent überhaupt noch alte, hochverzinste Police angetragen?

Nikolai Dördrechter (Bild: Policen Direkt)

Dr. Nikolai Dördrechter: Lebensversicherungen werden meist in jungen Jahren abgeschlossen und erreichen erst nach 30 bis 40 Jahren ihr Ablaufdatum.

Das ist einfach ein sehr langer Zeitraum, in dem sich die Lebensumstände und Bedürfnisse ändern können. In den seltensten Fällen kündigen Versicherungsnehmer ihren Vertrag aus reinen Renditeerwägungen, andere Gründe überwiegen da klar. Ihre Frage ist damit zu bejahen.

Die meisten von uns erworbenen Policen sind bereits zehn bis 15 Jahre alt, da sind hier auch viele höher verzinsten Policen dabei.

Das gilt gleichermaßen für das jährliche Stornovolumen von zwölf bis 14 Milliarden Euro der vergangenen Jahre. Aus unserer Sicht gibt es also noch viel ungenutztes Marktpotenzial.

VersicherungsJournal: Und, wie glauben Sie, entwickelt sich Ihr Handel mit gebrauchten Policen, wenn ab 2017 der Garantiezins auf 0,9 Prozent sinkt?

Dördrechter: Eine mögliche Absenkung des Garantiezinses auf Neupolicen ab 2017 wird keine Veränderungen für den Zweitmarkt für Lebensversicherungen mit sich bringen. Wie geschildert sind die meisten der von uns gekauften Policen bereits zehn bis 15 Jahre alt.

VersicherungsJournal: Bis zu welcher Garantiezinshöhe rechnet sich für Policen Direkt denn überhaupt der Ankauf – anders gefragt, werden Sie irgendwann auch 0,9-Prozenter kaufen?

Dördrechter: Letztlich hängt das von den Gegebenheiten auf den Zinsmärkten ab. Vor wenigen Jahren schien es vollkommen ausgeschlossen, dass die zehnjährige deutsche Staatsanleihe einen Negativzins ausweist. Das ist in diesem Jahr jedoch über Monate der Fall gewesen. Insofern ist es durchaus möglich, dass wir auch Policen mit relativ niedrigen Garantiezinsen kaufen.

VersicherungsJournal: Inzwischen haben wir ja auch einige Run-offs gesehen. Was macht Ihr Unternehmen eigentlich mit Policen, die von solchen Plattformen verwaltet werden – verweigern Sie den Ankauf oder gibt es Abschläge für den Käufer? Und gilt dies für alle Konsolidierer gleichermaßen oder machen Sie Unterschiede?

Dördrechter: Wir haben keine „schwarzen Listen“, sondern prüfen jeden Fall neutral auf Basis der Zahlen. Unsere Kaufentscheidung ist rein renditeorientiert. Auch Policen von Gesellschaften im Run-off können interessant sein. Allerdings gibt es durchaus einen beobachtbaren Zusammenhang zwischen dem Erfolg einer Versicherungs-Gesellschaft und der Qualität der Policen.

VersicherungsJournal: Und wie sieht es mit solchen Policen aus, die Sie bereits im Bestand haben – doch vorzeitiger Verkauf, weil man sich keine hohe Rendite mehr ausrechnen kann und/oder diese Unternehmen vielleicht nicht solide genug sind?

Dördrechter: Nein, das ist kein Automatismus. Wir betreiben ein professionelles Portfoliomanagement und prüfen unseren Policenbestand in regelmäßigen Abständen. Erfüllen Policen unsere Erwartungen nicht mehr, würden wir uns von diesen trennen. Das machen wir seit Gründung so.

VersicherungsJournal: Policen Direkt hat ja auch das Standbein „Nachfolgegeschäft“. Soll dies irgendwann die Zweitmarktaktivitäten ersetzen? Wie groß ist dieses Geschäft da schon?

Dördrechter: Wir arbeiten seit mehr als zwölf Jahren im Versicherungsmarkt eng mit Maklern zusammen. Man kennt und schätzt sich. Wir sind in einigen Fällen gefragt worden, ob wir auch Bestände übernehmen wollen.

Das haben wir zum Anlass genommen, uns den Maklermarkt einmal genauer anzusehen. Es gibt ganz klar ein Nachfolgeproblem bei etablierten Maklern. Hier setzen wir an. Wir sehen operativ eine ganze Reihe von Synergien mit dem Zweitmarktgeschäft und wollen beide Geschäftsbereiche parallel weiterbetreiben.

VersicherungsJournal: Wie sieht Ihr idealer Abgeber, wie Ihr idealer Nachfolger aus?

Dördrechter: Wir suchen gut geführte Makler mit einem möglichst hohen Anteil an Bestandsprovisionen aus dem Kompositgeschäft. Wir haben keine Einschränkung im Hinblick auf Kundengruppen: Gewerbe- wie Privatkundengeschäft sind willkommen. Aufgrund der rechtlichen Hürden beim Übertragen von Beständen bevorzugen wir Makler in Form einer GmbH.

Wir haben bereits einen mittelgroßen Makler gekauft, bei weiteren sind wir bereits in der Due Diligence. Ziel ist es, mehr als zwei bis drei Makler pro Jahr hinzuzunehmen. Wir haben aber keinen Zeitdruck, Qualität geht hier vor Geschwindigkeit.

VersicherungsJournal: Was nehmen Sie? Was zahlen Sie? Was machen Sie mit den Übernommenen?

Dördrechter: Unsere Kaufpreise sind marktüblich. Nach der Übernahme bauen wir auf die Stärken der Policen-Direkt-Gruppe: Wir kennen uns im Versicherungsvertrieb und im Betreiben von technologie-basierten Online-Plattformen sehr gut aus. In punkto Digitalisierung und Automatisierung sind wir führend. Dieses Wissen setzen wir ein, um die gekauften Makler noch schlagkräftiger und zukunftssicher zu machen.

VersicherungsJournal: Warum sollte ein Makler mit Nachfolgeplänen zu Ihnen kommen – und nicht zur Konkurrenz gehen?

Dördrechter: Unser Ansatz ist schon anders als der der Konkurrenz. Wir wollen die erworbenen Makler fit für die Digitalisierung und den anstehenden Strukturwandel machen – und das können wir. Trotz der vielen Online-Makler sehen wir auch zukünftig einen klaren Bedarf für qualitativ hochwertige, persönliche Beratung.

Ohne Online-Angebote und eine Professionalisierung der Geschäftsmodelle wird es aber nicht mehr gehen. Die Makler, mit denen wir sprechen, finden genau das interessant. Sie sagen: Wenn ich 30 Jahre jünger wäre, würde ich es genauso machen. Das ist unser Ansporn.

VersicherungsJournal: Wie passen Ihre Insuretechs Gewerbeversicherung 24 und Covomo in dieses Unternehmenskonzept? Was haben Sie damit vor?

Dördrechter: Die Klammer ist der Versicherungsvertrieb, hierin sehen wir – wie oben schon skizziert – eine explizite Stärke von uns. Die Policen-Direkt-Gruppe wurde vor mehr als zehn Jahren ja selbst als Start-up in der Versicherungsbranche gegründet. Seither erleben wir täglich die Ineffizienzen der Branche. So haben wir eine ganze Reihe an Ideen gesammelt, mit welchen Geschäftsmodellen wir entlang der Wertschöpfungskette etwas besser machen können.

Covomo und Gewerbeversicherung24 sind zwei dieser Ideen. Die beiden Insurtechs verstehen sich als Partner der Makler. Sie schaffen eine technologische Infrastruktur, die effizientere Versicherungsabschlüsse ermöglicht. Die beiden Unternehmen sind strategisch unabhängig von Policen Direkt und sollen erfolgreich ihren eigenen Weg gehen. Wir unterstützen sie dabei mit Kapital, Erfahrung und unserem Netzwerk.

Die Fragen stellte