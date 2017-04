Für Protektor ist die Arbeit erst einmal getan

6.4.2017 – Die Aufsicht hat die Ausgliederung des einstigen Mannheimer-Bestandes aus Protektor genehmigt. Bis Mitte 2017 soll nun der Verkauf an die Viridium-Gruppe (zuvor Heidelberger Leben) vollzogen sein. Für die Versicherten soll sich nichts ändern. Protektor bleibt bestehen, aber zumindest zunächst inaktiv.

Die einst notleidenden Bestände der Mannheimer Leben gehen nun – wie erwartet – in einer mehrstufigen Transaktion an die Run-off-Plattform Viridium Group GmbH & Co. KG (VersicherungsJournal 22.8.2016, 3.6.2016).

Dazu hat die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-Aufsicht (Bafin) der Protektor Lebensversicherungs-AG genehmigt, ihren gesamten Geschäftsbetrieb plus den 2003 von der Mannheimer Lebensversicherung AG übernommenen Bestand auszugliedern.

Es ändert sich nichts

Protektor wird die noch rund 100.000 verbliebenen Mannheimer-Leben-Verträge zunächst in die dafür eigens gegründete Salvamus Lebensversicherungs-AG übertragen, die nach dem Verkauf unter einem neuen Namen als eigenständige Tochter in die Viridium Gruppe eingegliedert werden soll.

Sofern die Hauptversammlung von Protektor und die Aufsicht dem beabsichtigten Verkauf an die Viridium-Gruppe zustimmen, wird die Transaktion bis Mitte des Jahres vollzogen sein. Die Zustimmungen dürften reine Formsache sein: Eigentümer der Protektor sind die deutschen Lebensversicherer, deren Ziel es stets war, den sanierten Bestand wieder an den Markt zu bringen – und die Aufsicht ist in das ganze Prozedere ohnehin bislang eingebunden gewesen.

Salvamus wird Rechtsträger aller Verträge. Für die Versicherungsnehmer soll sich dadurch nichts ändern. „Die Versicherungs-Bedingungen bleiben unverändert, die garantierten Leistungen gelten weiterhin, und alle bereits zugeteilten Überschussanteile bleiben in vollem Umfang erhalten“, teilte Protektor mit.

Umfassende Sicherungsmaßnahmen

Auch organisatorisch soll sich für die Kunden nichts ändern, da alle Protektor-Mitarbeiter auf Salvamus übergehen werden. Auch der Käufer betont, dass Kontinuität für die Versicherungsnehmer sichergestellt sei.

Vor dem Hintergrund der besonderen Historie und Bedeutung des weitestgehend aus klassischen Lebensversicherungs-Verträgen bestehenden Protektor-Bestandes hat sich die Viridium Gruppe nach eigener Aussage mit der Aufsicht auf umfassende Sicherungsmaßnahmen verständigt. Details dazu wurden nicht genannt.

Einer der beiden Protektor-Vorstände, nämlich Rudolf Geburtig, wechselt zur Viridium-Gruppe. Protektor-Chef Jörg Westphal verbleibt hingegen. Protektor soll auch weiterhin freiwillige Auffanggesellschaft der deutschen Lebensversicherer und gesetzlicher Sicherungsfonds für die Lebensversicherer sein. Protektor musste bisher nur bei der Mannheimer Leben aktiv werden.

Lange Suche

Für den Mannheimer-Leben-Bestand ist lange nach einem Käufer gesucht worden. Die Suche war zum Schluss dringender geworden, weil die Verwaltung des stetig kleiner werdenden Bestandes sich relativ verteuerten.

Von der nun gefundenen Lösung erhofft man sich Kostenvorteile, „die den Versicherten zukünftig direkt zugutekommen“ sollen. Sie sollen durch die Integration der Verträge in eine deutlich größere Bestandsverwaltung entstehen. Gleichzeitig sei garantiert, dass die Verwaltungskosten für jede Police langfristig stabil blieben.

Über eine Million Verträge

Viridium kommt nach Abschluss der Transaktion eigenen Angaben zufolge auf knapp über eine Million Versicherungsverträge und ein verwaltetes Vermögen von rund 14,6 Milliarden Euro. Zusätzlich betreut die Gruppe rund 93.000 Verträge im Auftrag von Scottish Widows. Das Geschäft stammt aus der einstigen Heidelberger Lebensversicherung und der zugekauften Skandia Deutschland (VersicherungsJournal 28.3.2014 und 22.8.2013).

Eigentümer von Viridium sind die Private-Equity-Gesellschaft Cinven und die Hannover-Rück-Gruppe (VersicherungsJournal 22.8.2013).