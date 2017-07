Fünf neue Kooperationen und eine Vertragsverlängerung

26.7.2017 – Durch die Kooperation mit Zweitmarkt-Anbieter Winninger können angebundene Makler der Wifo ihre Kunden dabei unterstützen, ihre Lebensversicherungen zu verkaufen. Der Bundesverband pauschaldotierter Unterstützungskassen und der Deutsche Sachwert- und Finanzverband haben sich zusammengetan. Die BGV Versicherungen stellen ihren Kunden ab dem nächsten Frühjahr das Kfz-Angebot „Tanktaler“ der Thinxnet GmbH zur Verfügung. Plansecur bietet Kunden Verkaufsunterstützung durch die Makler der Wüstenrot Immobilien GmbH. Die Allianz verlängert ihre Kooperation mit der Elektroauto-Rennliga Formel E und sponsert ein US-amerikanisches Fußballstadium.

Der Maklerpool Wifo Wirtschafts- & Fondsanlagenberatung und Versicherungsmakler GmbH kooperiert mit der Winninger AG, teilten die Unternehmen über eine Presseagentur mit. Winninger ist auf den Ankauf von Lebensversicherungen spezialisiert und wurde im vergangenen Jahr gegründet (VersicherungsJournal 14.11.2016).

Über die Wifo-Plattform bietet Winninger unter der Rubrik „Netzwerkpartner“ angebundenen Maklern die Möglichkeit, in wenigen Schritten einen Kaufvertrag für eine „gebrauchte“ Lebensversicherung herunterzuladen. Diesen Vertrag hat Winninger bereits unterschrieben.

Er stellt ein verbindliches Angebot an den Kunden dar, heißt es in der Pressemeldung zur Kooperation. Sagt der Vertrag dem Kunden zu, erhält er nach rund drei Wochen seine Auszahlung und der Vermittler zeitgleich seine Provision.

Nahezu alle Policen können verkauft werden

Winninger kauft unabhängig vom Versicherungs-Unternehmen nahezu alle Policen, die folgende Kriterien erfüllen: Der Rückkaufswert muss mindestens 10.000 Euro und die Restlaufzeit mindestens drei Jahre betragen. Bei großen Verträgen prüft Winninger den Ankauf auch bei kürzeren Restlaufzeiten.

Direktversicherungen, fondsgebundene Lebensversicherungen sowie Riester- oder Rürup-Verträge werden nicht angenommen.

Neben Wifo kooperieren auch die Fondsnet Holding GmbH, die Maxpool Servicegesellschaft für Finanzdienstleister mbH sowie die Netfonds AG und die NVS Netfonds Versicherungsservice AG mit dem Zweitmarkt-Anbieter (VersicherungsJournal 27.4.2017, 12.4.2017).

Zusammenschluss zweier Finanzverbände

Die beiden Finanzverbände Bundesverband pauschaldotierter Unterstützungskassen e.V. auf der Produktseite und der Deutsche Sachwert- und Finanzverband e.V. (DSF) auf der Vertriebsseite haben eine Kooperations-Vereinbarung geschlossen, teilten die Verbände in einer Pressemeldung mit.

Kern der Vereinbarung ist es, die Beratung zur betrieblichen Altersversorgung (bAV) innerhalb des Beraterverbandes zu intensivieren. „Die Mitglieder unseres Verbandes, die Finanzberater, suchen nach echten Alternativen zur versicherungsbasierten bAV. Die bieten insbesondere die pauschaldotierten Unterstützungskassen“, erklärt DSF-Vorstand Thomas Hennings in der Pressmeldung.

Auf der anderen Seite bekäme der Unterstützungskassen-Verband über die 145 Mitgliedsfirmen des DSF neue Vertriebschancen.

BGV kooperiert mit Start-up

Das Angebot „Tanktaler“ funktioniert über

App und Stecker (Bild: Thinxnet)

Die Versicherungsgruppe BGV / Badische Versicherungen hat mit dem Münchner Start-up Thinxnet GmbH eine Kooperation beschlossen, um „das Autofahren effizienter und sicherer zu machen“, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. Ab Frühjahr 2018 soll der Dienst im Zusammenhang mit einem neuen Kfz-Tarif BGV-Kunden kostenlos zur Verfügung stehen.

Das Produkt „Tanktaler“ des Start-ups macht mit der gleichnamigen App und einem OBD2-Stecker aus jedem Auto in ein intelligentes Fahrzeug, heißt es weiter.

Neben Fahrzeugstandort, gefahrenen Strecken und ausgewerteten Fahrstatistiken in der App sparen Nutzer durch das Sammeln von „Tanktalern“ beim Tanken in ausgewählten Tankstellen. Zudem gibt es in der App einen Notrufbutton und eine integrierte Schadensmeldung.

Flexibler Versicherungsbeitrag

Der neue Kfz-Tarif trägt den Namen „Flexi Mobil“. Der Kunde wird bei diesem Produkt die Höhe des Versicherungsbeitrages oberhalb eines festen Grundbetrages durch seine monatlich gefahrenen Kilometer selbst bestimmen können.

Je weniger er fährt, desto geringer fällt sein Versicherungsbeitrag aus. Das könne man mit einem Telefonvertrag vergleichen, heißt es auf Nachfrage des VersicherungsJournals aus der BGV-Pressestelle.

Plansecur hilft bei Immobilienverkauf

Die Plansecur Service GmbH & Co. KG bietet ihren Kunden künftig Unterstützung beim Verkauf ihrer Immobilien an. Den passenden Partner dafür habe der Finanzvertrieb Unternehmensangaben zufolge in der Wüstenrot Immobilien GmbH gefunden.

Bisher gehörten neben der Finanzierung von Immobilien auch die dazugehörigen Versicherungslösungen zu den Dienstleistungen von Plansecur. Die Kooperation erweitere das Beratungsangebot des Unternehmens, da es im Falle eines Immobilienverkaufs direkt an einen Immobilienmakler verweisen könne.

Allianz verlängert Kooperation mit Formel E

Die Allianz SE gab bekannt, dass sie ihre Kooperation mit der Formula E Holdings Ltd, die die FIA-Formel-E-Meisterschaft vermarktet, verlängern wird. Die Partnerschaft werde bis zur Saison 2021/2022 fortgeführt, teilte der Versicherer in einer Pressemeldung mit. Gestartet ist die Zusammenarbeit im Frühjahr dieses Jahres (VersicherungsJournal 1.3.2017).

Sportliches Interesse zeigt die Allianz auch beim internationalen Fußball. Der Versicherer sponsert sein erstes Fußballstadion – das „Allianz Field“ – in Nordamerika, heißt es aus dem Unternehmen. Der Club Minnesota United kann sich über ein 24 Meter hohes und bis zu 24.474 Besucher fassendes neues Stadion freuen.

Die Bauphase soll zum Start der Major-League-Soccer- (MLS-) Saison 2019 abgeschlossen sein, heißt es in der Pressemitteilung zur Kooperation. Damit ist die Allianz Sponsor von nunmehr acht Stadien weltweit.