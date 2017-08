Fonds Finanz weiter auf Einkaufstour

24.8.2017 – Die Vorfina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen wurde von der Finanzsoft GmbH übernommen, deren Gesellschafter die beiden Fonds-Finanz-Gesellschafter Norbert Porazik und Markus Kiener sind. Dies ist bereits die zweite Akquisition eines IT-Dienstleisters nach der Übernahme der Softfair GmbH im Frühjahr. Kiener und Porazik haben nun als Ziel ausgegeben, eine ganzheitliche Analyse-, Beratungs- und Vergleichsplattform zu entwickeln.

Norbert Porazik und Markus Kiener, die beiden Gesellschafter der Fonds Finanz Maklerservice GmbH, haben mit Wirkung zum 21. August 2017 die Vorfina GmbH – Institut für Vorsorge und Finanzen übernommen.

Erst Softfair, jetzt Vorfina

Dies ist bereits die zweite Übernahme eines IT-Dienstleisters durch den Münchener Maklerpool, der mit gut 120 Millionen Euro Provisionserlösen auch im vergangenen der mit großem Abstand umsatzstärkste Maklerpool war (VersicherungsJournal 11.8.2017).

Bereits im Frühjahr hatten Porazik und Kiener über die seinerzeit von den beiden neu gegründete Gesellschaft Finanzsoft GmbH alle Anteile der Softfair GmbH übernommen (VersicherungsJournal 5.5.2017). Die Finanzsoft ist nun auch alleinige Gesellschafterin der Vorfina. Über den Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

Diverse Software-Lösungen für den Vertrieb

Die Vorfina bietet mit dem „VorFina-Kompass“ eine Beratungssoftware für Versicherungs- und Finanzdienstleister mit nach eigenen Angaben ganzheitlichen und objektiven Beratungsansatz.

Weitere Software-Lösungen sind der „VorFina: bAV-Rechner“, ein Beratungstool für die betriebliche Altersversorgung, der Versorgungslücken-Rechner „VorFina: Berater“ und diverse mobile Tools. Zudem werden nach Unternehmensangaben individuelle IT-Dienstleistungen angeboten.

Ziel: Ganzheitliche Analyse-, Beratungs- und Vergleichsplattform

Für die Zukunft haben sich die beiden Fonds-Finanz-Gesellschafter einiges vorgenommen. „Ziel ist es, eine ganzheitliche Analyse-, Beratungs- und Vergleichsplattform zu entwickeln – gemeinsam mit dem Hamburger IT-Dienstleister Softfair“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die bereits bestehenden Programme der jeweiligen Unternehmen sollen über entsprechende Schnittstellen miteinander verbunden und weiterentwickelt werden. Darüber hinaus sollen sie mit innovativen neuen Software-Bausteinen und App-Lösungen ergänzt werden, wird weiter mitgeteilt.

Den Angaben zufolge zählen aktuell über 6.000 Makler, Mehrfach- und Ausschließlichkeits-Vertreter sowie Strukturvertriebe von Versicherungs-Gesellschaften zu den Lizenznehmern. Bis Ende 2017 soll die Zahl der Lizenznehmer auf 10.000 steigen, wird als Vorgabe ausgegeben.

Nach Einschätzung von Porazik hat der Maklerpool mit der Vorfina „nun einen weiteren starken Partner an unserer Seite […], mit dem wir die Entwicklungen im Markt maßgeblich gestalten werden.“ Vorfina-Geschäftsführer Philip Offergeld zeigte sich in der Mitteilung erfreut, „dass mit der Finanzsoft ein Unternehmen die Vorfina übernimmt, das in die Weiterentwicklung meiner Ideen investiert.“

Norbert Porazik, Philip Offergeld (Bild: Fonds Finanz)

Markt der IT-Dienstleister im Umbruch

In den vergangenen rund drei Jahren waren auf dem Markt der Versicherungs- und Finanz-IT-Dienstleister starke Konsolidierungs-Tendenzen zu beobachten. So hat etwa der britische IT-Dienstleister Acturis Group Limited das Vergleichsrechnerhaus Nafi GmbH (VersicherungsJournal 9.9.2014) sowie den Maklerverwaltungs-Programmhersteller Assfinet AG gekauft (VersicherungsJournal 26.5.2015).

Die von der Finanzsoft übernommene Softfair GmbH hat Anfang des vorigen Jahres den Wettbewerber Trixi GmbH erworben (VersicherungsJournal 11.1.2016) und kürzlich die Integration des „KFZ Modul Trixi“ in das eigene Portfolio vermeldet (VersicherungsJournal 24.7.2017).

Die Hypoport AG – Betreiber von Qualitypool GmbH, den Dr.-Klein-Gesellschaften und der Europace AG – hat die beiden Software-Häuser Innosystems GmbH und Maklersoftware.com GmbH gekauft (VersicherungsJournal 26.1.2017).

Erst vor wenigen Wochen hat der Maklerpool Blau Direkt GmbH & Co. KG mit dem Analyse- und Softwarehaus HT-Maklerservice GmbH einen Informations-Dienstleister mit Spezialisierung auf biometrische Risiken, insbesondere Berufsunfähigkeit, übernommen (VersicherungsJournal 9.8.2017).