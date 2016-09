Fond Finanz will kräftig Mitarbeiter anbauen

28.9.2016 – Die Fonds Finanz will den Anteil der Bestandsprovisionen am Gesamtumsatz von derzeit rund einem Viertel weiter ausbauen, so das Geschäftsleitungs-Mitglied Tim Bröning gestern auf der Hauptstadtmesse des Maklerpools. In den zahlreichen Fachvorträgen warb unter anderem Fachanwalt und AfW-Vorstand Norman Wirth für mehr Honorarberatung. Walter Riester würde gerne noch einmal antreten, um der nach ihm benannten geförderten Altersvorsorge neuen Schwung zu geben.

Gestern veranstaltete die Fonds Finanz Maklerservice GmbH in Berlin ihre siebte Hauptstadtmesse. Das Geschäftsleitungs-Mitglied Tim Bröning erläuterte wie jedes Jahr in kleinem Kreis die Geschäftspolitik von Deutschlands gemessen am Umsatz größtem Maklerpool (VersicherungsJournal 10.8.2016).

Fonds Finanz setzt auf Bestandsprovisionen

Tim Bröning (Bild: Brüss)

Ziel ist es laut Bröning unter anderem, die Bestandsprovisionen weiter auszubauen. Diese hätten im vergangenen Jahr am Gesamtumsatz von 114,8 Millionen Euro bereits einen Anteil von rund 25 Prozent ausgemacht.

Auch in diesem Jahr rechnet Bröning mit Umsatzerlösen von deutlich über 100 Millionen Euro, wobei der Personalbestand von 254 Personen Ende 2015 auf über 300 ansteigen dürfte.

Der Arbeitsmarkt in München sei allerdings schwierig und sehr wettbewerbsintensiv, deshalb wolle man mehr Teilzeitstellen anbieten. Und man habe auch in Immobilien investiert, um neuen Mitarbeitern eine Wohnung anbieten zu können. Derzeit gebe es 40 freie Stellen.

Neben den traditionellen Geschäftsfeldern der privaten Krankenversicherung und Lebensversicherung sollen die Sparten Sachversicherung, Baufinanzierung und Investmentfonds deutlich gestärkt werden. Und auch bei Sachwerten wolle der Maklerpool zulegen, sagte Bröning. Goldsparpläne liefen überaus gut.

Auch auf Honorarberatung setzen

Norman Wirth, Rechtsanwalt und Vorstand des AfW – Bundesverband Finanzdienstleistungen, warb in seinem Vortrag „Maklerrecht quer Beet“ dafür, auch auf die Honorarberatung zu setzen.

Norman Wirth (Bild: Brüss)

Die Kunden seien durchaus bereit, für Beratungsdienstleistungen zu bezahlen. Wichtig sei Transparenz. Der Kunde müsse wissen, wofür er was bezahle, sagte Wirth, der das Todesglöcklein für das Provisionsabgabeverbot bereits läuten hört.

Er mache sich auch wenig Sorgen, dass die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und die betriebliche Altersversorgung (Eiopa) über die Hintertür versuchen werde, in der Vermittlerrichtlinie (IDD) noch ein Provisionsverbot durchzuboxen. „Ich bin optimistisch, dass ein Provisionsverbot durch die Hintertür nicht kommen wird“, sagte Wirth mit Blick auf die Umsetzung der IDD in nationales Recht bis Anfang 2018.

Der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) hatte die Eiopa kürzlich erneut aufgefordert, ihre im Rahmen einer Auslegungshilfe für die Umsetzung der IDD formulierten Vorschläge an die EU-Kommission noch einmal zu überarbeiten. Nach Ansicht des Versichererverbands sind die Umsetzungsvorschläge der europäischen Aufsicht mit der in Deutschland üblichen Provisionsvergütung nur schwer zu vereinbaren.

„Damit beschränkt die Aufsichtsbehörde den Entscheidungsspielraum der Mitgliedsstaaten in unzulässiger Weise“, so das GDV-Geschäftsführungs-Mitglied Axel Wehling. Die IDD überlasse es ausdrücklich den nationalen Gesetzgebern, wie sie die Vergütung von Versicherungsvertrieb und Beratungsdienstleistungen regeln.

Riester würde Riester-Rente gerne auf Vordermann bringen

Walter Riester (Bild: Brüss)

Walter Riester, der gestern seinen 73. Geburtstag feierte, erläuterte im Rahmen einer Podiumsveranstaltung, dass sein ursprüngliches Konzept für die staatlich geförderte Altersvorsorge eine viel breitere Basis an Anspruchsberechtigten (insbesondere Selbstständige) gehabt habe und auch mit einem Obligatorium hätten verbunden werden sollen.

Riester ließ durchblicken, dass er heute gerne noch einmal antreten würde, um der stagnierenden Riester-Rente (VersicherungsJournal 16.9.2016) wieder neuen Schwung zu verleihen.

Am Rande der Veranstaltung sagte der ehemalige Arbeitsminister dem VersicherungsJournal, er halte die gegenwärtigen staatlichen Zuschüsse immer noch für ausreichend. Diese seien ja gerade für Geringverdiener attraktiv.

Er verstehe nicht, warum man einer alleinerziehenden Frau mit zwei kleinen Kindern nicht zutrauen sollte, für 60 Euro Eigenbeitrag im Jahr Zulagen von 756 Euro (600 für die Kinder, 154 für die Mutter) zu erhalten.