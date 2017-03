Erste Plätze für Versicherer und Produkte

29.3.2017 – Laut einer Untersuchung des Instituts für Vorsorge und Finanzplanung bietet die Allianz das beste Risikolebens-Produkt bei den Premium- und die Alte Leipziger in zwei Kategorien bei den Basistarifen. Wie auch im vergangenen Jahr, ist die Huk-Coburg der Preis-Leistungs-Sieger im „Brandindex“ des Marktforschungs-Unternehmens Yougov. Der Finanzdienstleister MLP zeichnete seine Produktpartner mit Partner-, Service- und Investments-Awards aus.

WERBUNG

Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung GmbH (IVFP) hat zum dritten Mal in Folge Risiko-Lebensversicherungen bewertet. Untersucht wurden Produkte mit konstanter Versicherungssumme über einer Vertragslaufzeit von 25 Jahren.

54 Gesellschaften und 72 Tarife untersucht

„Grundlage für das Risikolebensversicherung-Rating ist das Tarifangebot von 54 Versicherungs-Gesellschaften. Dabei folgte eine Einteilung der Risiko-Lebensversicherungs-Tarife in zwei Kategorien: Basiskategorie und Premiumkategorie, jeweils mit [den Risikoklassen] Angestellter oder Handwerker, Nichtraucher und Raucher. Insgesamt wurden 72 Tarife in den Ratingbereichen Unternehmen, Preis-Leistung, Flexibilität und Transparenz und Service untersucht“, heißt es in der Analyse.

Die vier Ratingbereiche wurden wie folgt gewichtet: Unternehmen mit 20 Prozent, Preis-Leistung mit 50 Prozent, Flexibilität mit 20 Prozent sowie Transparenz und Service mit jeweils zehn Prozent. Da der Preis bei gleicher Todesfallleistung den Ausschlag gibt, wurde dieser Teilbereich am schwersten gewichtet, so die Begründung des IVFP. Der Test umfasste zudem 70 Einzelkriterien, beispielsweise das Verhältnis von Brutto- zu Netto-Beiträgen und die Abschlusskostenquote.

Als Basistarif werden die Policen genannt, die nur das reine Todesfallrisiko absichern. In die Premiumkategorie fallen Tarife, die mindestens die Zusatzbausteine „Verlängerung ohne Gesundheitsprüfung“ oder „vorgezogene Leistung bei schwere Krankheit“ beinhalten.

Die besten Produkte der „Basiskategorie“

In der Kategorie „Angestellter/ Nichtraucher“ hat die Deutsche Lebensversicherungs-AG mit ihrer „Risiko-Lebensversicherung“ laut Untersuchung den besten Tarif, gefolgt von der Dialog Lebensversicherungs-AG mit dem Produkt „RISK-vario“. Vergangenes Jahr lag die Dialog mit selbigem Tarif noch an der Spitze dieser Kategorie (VersicherungsJournal 8.1.2016).

Für rauchende Angestellte bietet die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. mit ihrer „Risikoversicherung“ den besten Schutz, gefolgt von der Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. mit der „RiskAL-Risiko-Lebensversicherung“, die letztes Jahr hier noch den Top-Platz belegte. Die Alte Leipziger steht mit diesem Produkt in den Kategorien „Handwerker/ Raucher“ und „Handwerker/ Nichtraucher“ weiterhin an der Spitze der Ratinglisten.

Allianz Top-Anbieter bei Premiumtarifen

In allen vier Premiumkategorien ist der Tarif „Allianz Risiko-Lebensversicherung Plus“ der Allianz Lebensversicherungs-AG auf dem ersten Platz. Damit schubste sie die „RisikoLeben“ der Bayern-Versicherung Lebensversicherung AG bei den angestellten Nichtrauchern vom ersten auf den zweiten Rang.

Bei den angestellten Rauchern erreichte das Produkt der Bayern-Versicherung in diesem Jahr nur noch den dritten Rang (2016: erster Platz) hinter der „RisikoLeben“ der Öffentlichen Lebensversicherung Berlin Brandenburg AG. Den zweiten Rang bei den Handwerkern – sowohl für Nichtraucher als auch für Raucher – belegte die „Risiko-Lebensversicherung Premium“ der Württembergischen Lebensversicherung AG.

Vollständige Informationen zur Methode (PDF-Dokument, 426 KB) der Erhebung sowie die Ranglisten mit den Produkten, die mit 1,0 bis 1,9 bewertet wurden (PDF-Dokument, 123 KB) können kostenlos auf der Seite des IVFP heruntergeladen werden.

Huk-Coburg erneut Preis-Leistungs-Sieger

In ihrem „Brandindex 2017“ hat die Yougov Deutschland AG die Preis-Leistungs-Sieger in insgesamt 26 Kategorien ermittelt. Darunter befinden sich neben Modemarken und Einzelhändlern auch Versicherer und Banken.

Die Ergebnisse basieren auf 700.000 im Zeitraum vom 1. Februar 2016 bis einschließlich 31. Januar 2017 repräsentativen Online-Interviews mit Teilnehmern ab 18 Jahren. Insgesamt wurden rund 1.000 Marken von ihren jeweiligen Kennern bewerten.

Huk-Coburg ist der Preis-Leistungs-Sieger

Die Top Fünf der Versicherungsbranche mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis sind (nach Rang geordnet):

Huk-Coburg Versicherungsgruppe,

Huk24 AG,

Cosmos Versicherungs AG,

Allsecur Deutschland AG,

VHV Versicherungen.

Für den Vergleich wurden insgesamt 30 Versicherungs-Unternehmen untersucht. Die Belegung der ersten drei Ränge fällt identisch mit der aus dem vergangenen Jahr aus (VersicherungsJournal 11.3.2016).

Im Bereich „Portale“ der Kategorie Digitales Leben siegte zudem Check24. Die Plattform vertreibt auch Versicherungen über die Check24 Vergleichsportal für Versicherungsprodukte GmbH.

MLP zeichnet Produktpartner aus

Mit Partner-, Service- und Investment-Awards hat die MLP Finanzdienstleistungen AG ihre Produktpartner ausgezeichnet. Die Vergabe erfolgte in den Kategorien Altersvorsorge, Kranken- sowie Sachversicherung.

Bei den „MLP Partner-Awards“ in der Kategorie „Altersvorsorge“ siegte die Allianz Lebensversicherungs-AG. Ihr folgen die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. und Canada Life Assurance Europe Limited auf den Plätzen zwei und drei.

Im Bereich „Krankenversicherung“ liegt die Allianz Private Krankenversicherungs-AG an der Spitze. Die Hallesche Krankenversicherung a.G. und die Signal Krankenversicherung a.G. belegten die nachfolgenden Plätze. In der Sachversicherung kam die Direct Line Versicherung AG auf den ersten, die Concordia Versicherungs-Gesellschaft a.G. auf den zweiten und die Barmenia Allgemeine Versicherungs-AG auf den dritten Platz.

Die Platzierungen werden in erster Linie auf Basis einer Bilanzanalyse ermittelt. In die Bewertung fließen aber auch die Ergebnisse einer Servicebefragung unter je 1.800 Beratern und Kunden sowie der Faktor Marktanteil des Produktpartners mit ein. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung zur Preisverleihung mit.

Aegon, Direcht Line und Universa punkten mit Servicequalität

Platz eins der „MLP Service-Awards“ im Bereich der Altersvorsorge erreichte die Aegon Ireland plc, Niederlassung Deutschland. Ihr folgen die Standard Life Versicherung, Zweigniederlassung Deutschland der Standard Life Assurance Ltd und die Ideal Lebensversicherung a.G..

Bei der Krankenversicherung erreichte die Universa Krankenversicherung a.G. den Spitzenplatz. Dahinter folgen auf Platz zwei die Barmenia Krankenversicherung a.G. und auf dem dritten Platz die Hallesche. Sehr gute Servicequalität bei den Sachversicherungen wurde der Direct Line attestiert, gefolgt von der Barmenia und der Domcura AG.