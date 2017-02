Ergo bleibt in den roten Zahlen

8.2.2017 – Die Umsetzung des derzeit laufenden Strategie-Programmes der Ergo macht gute Fortschritte, wirkt sich jedoch auch auf Konzern-Umsatz und -Ergebnis aus, teilt die Mutter Munich Re in einem Überblick über die vorläufige Ergebnisse 2016 mit. Der Talanx-Konzern profitierte im Berichtsjahr von einem unerwartet günstigen Verlauf bei der Großschadenbelastung sowie von Steuereffekten. Die Bayerische und der LVM haben ein überdurchschnittliches Beitragswachstum vermeldet.

Bei der Umsetzung des Mitte 2016 vorgestellten Strategieprogrammes (VersicherungsJournal 2.6.2016) macht die Ergo Group AG „gute Fortschritte“, lässt die Mutter Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG (Munich Re) in ihrem Überblick über die vorläufigen Ergebnisse 2016 wissen. Das unter anderem durch die mit den Mitbestimmungs-Gremien vereinbarten Interesseausgleiche im Zusammenhang mit dem geplanten Personalabbau.

Im Berichtsjahr stand bei dem Erstversicherer der Gruppe allerdings immer noch ein „erwartetes“, wie angemerkt wird, Minus von 40 Millionen Euro unter dem Strich. 2015 hatte der Verlust 200 Millionen Euro betragen (VersicherungsJournal 17.3.2016).

Ergo weist im vierten Quartal 2016 einen Gewinn aus

Im vierten Quartal 2016 habe die Ergo jedoch sogar einen Gewinn in Höhe von 70 Millionen Euro erzielt. Der sei vor allem durch ein hohes Investmentergebnis begünstigt worden, wird dazu erläutert. Das operative Ergebnis verbesserte sich im Gesamtjahr von 0,6 auf eine Milliarde Euro. Die insgesamt gebuchten Bruttobeiträge verminderten sich von 16,5 auf 16 Millionen Euro.

Die kombinierte Schaden-Kosten-Quote in der Schaden- und Unfallversicherung ging bei der Ergo im deutschen Geschäft über das Jahr gerechnet von 97,9 auf 97 Prozent zurück. Im vierten Quartal lag sie wegen der in dieser Zeit eingetretenen Elementarereignisse jedoch wieder bei 100 Prozent – nach 103,9 Prozent im vierten Quartal 2015.

Im internationalen Geschäft sank die Combined Ratio im Gesamtjahr von 104,7 auf 99 Prozent. Der Verlauf dort schlug nicht zuletzt durch den 2016 erfolgten Verkauf der Ergo Italia (VersicherungsJournal 24.11.2015) – neben den Anteilsreduktionen im Rückversicherungs-Geschäft – auch bei der Munich-Re-Gruppe insgesamt spürbar durch.

Dividenden-Anhebung trotz rückläufigem Konzernüberschuss

So sanken die Beitragseinnahmen konzernweit von 50,4 auf 48,9 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis des Konzerns verminderte sich nach den vorläufigen Zahlen von 4,8 Milliarden auf rund vier Milliarden Euro.

Hier hatte auch das Rückversicherungs-Geschäft im Vergleich zum Vorjahr durch höhere Großschäden einen Rückgang von 4,1 auf 2,8 Milliarden Euro zu verzeichnen. Der Konzernüberschuss sank von 3,1 Milliarden auf 2,6 Milliarden Euro.

Die Aktionäre sollen dennoch eine von 8,25 auf 8,60 Euro angehobene Dividende erhalten. Dank „unserer starken Marktposition, unserer Kundenähe und dem erfolgreichen Kapitalanlage-Management“ zeigt sich Finanzvorstand Jörg Schneider in einer Pressemitteilung davon überzeugt, dieses Niveau „auch in Zukunft halten und in der Tendenz weiter ausbauen“ zu können.

Talanx will ihren Aktionären ebenfalls etwas mehr spendieren

Auch bei der Talanx AG soll es eine Dividendenerhöhung geben (und zwar von 1,30 auf 1,35 Euro), wie einer äußerst knapp gehaltenen Pressemitteilung zu den vorläufigen Geschäftszahlen zu entnehmen ist.

In der wird außerdem nur mitgeteilt, dass das Konzernergebnis auf Basis konsolidierter, vorläufiger Zahlen von 734 Milliarden Euro 2015 (VersicherungsJournal 23.3.2016) auf leicht über 900 Millionen Euro 2016 zugenommen und das geplante Ergebnisziel damit übertroffen habe.

Ausschlaggebend dafür sei einerseits gewesen, dass die Großschadenbelastung im Berichtsjahr im gesamten Konzern unterhalb der Erwartungen geblieben sei. Außerdem hätten steuerliche Sondereffekte einen positiven Ergebnisbeitrag geliefert. Angaben zur Umsatzentwicklungen wurden nicht gemacht.

Beitragseinnahmen bei der Bayerischen steigen „überdurchschnittlich“

Ein „überdurchschnittliches Wachstum“ meldet dafür die Versicherungsgruppe die Bayerische. Die Beitragseinnahmen (ohne Einmalbeiträge) der operativen Lebensversicherungs-Tochter Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG seien 2016 nach vorläufigen Ergebnissen um 10,8 Prozent gestiegen. 2015 hatten sie 199,5 Millionen Euro betragen (VersicherungsJournal 13.5.2016).

Bei der Komposit-Tochter Bayerische Beamten Versicherung AG legten 2016 die gebuchten Bruttobeiträge, die im Jahr zuvor 104,8 Millionen Euro erreicht hatten, den Angaben zufolge um fünf Prozent zu. Der Vertragsbestand sei hier vor allem durch den Zuwachs an Hausrat-, Haftpflicht- und Krankenzusatz-Versicherungen um neun Prozent angestiegen.

Das wirtschaftliche Gesamtergebnis des Berichtsjahres wird – ohne nähere Angaben – als „sehr gut“ bewertet. Daher könne in der Lebensversicherung die Zuführung zur Zinszusatzreserve voraussichtlich deutlich höher als erforderlich dotiert werden.

Die Komposit-Sparten hätten positive Versicherungsergebnisse erzielt, wird weiter mitgeteilt. Auch hier könnten daher die Reserven „weiter spürbar gesteigert“ werden.

Auch die LVM legt stärker zu als der Gesamtmarkt

Auch der LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Münster a.G. freut sich darüber, 2016 stärker als der Markt gewachsen zu sein. Laut einer Pressemitteilung konnte im Berichtsjahr nach den vorläufigen Zahlen bei den gesamten Beitragseinnahmen ein Zuwachs von etwa 4,5 Prozent auf nunmehr rund 3,4 Milliarden Euro erreicht werden.

Als besonders positiv wird herausgestellt, dass die „positive Abgrenzung vom Gesamtmarkt“ in allen Sparten gelungen sei. Im Schaden- und Unfallgeschäft fiel das Plus den Angaben zufolge mit 5,1 Prozent auf nunmehr 2,2 Milliarden Euro besonders deutlich aus. Hierzu habe insbesondere die Entwicklung in der erweiterten Elementarversicherung beigetragen.

Die Lebensversicherung hat den Angaben zufolge im Berichtsjahr ein Plus von 2,9 Prozent erzielt und die Krankenversicherung von 3,5 Prozent. Außerdem werde ein „sehr erfreulicher“ Konzernjahresüberschuss erwartet, zu dessen voraussichtlicher Höhe jedoch noch keine Angaben gemacht wurden.