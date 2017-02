Erfolgsmeldungen vor allem aus dem bAV-Bereich

2.2.2017 – Das Versorgungswerk Metallrente meldet für das Geschäftsjahr 2016 nach noch vorläufigen Zahlen das „beste Ergebnis der letzten fünf Jahre“. Die Stuttgarter spricht (vor allem dank eines starken bAV-Geschäfts) von einem „außerordentlich starken Wachstum“, und der Münchener Verein hebt hervor, dass im Berichtsjahr 21.488 Neukunden in der Krankenversicherung hinzugewonnen werden konnten.

WERBUNG

Über 53.000 Neuverträge für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge sowie rund 4.000 neu gewonnene Unternehmen haben bei der Metallrente GmbH 2016 zum „höchsten Wachstum der letzten fünf Jahre“ geführt. Dies teilt das gemeinsam vom Arbeitgeberverband Gesamtmetall und der Gewerkschaft IG Metall gegründete Versorgungswerk in einer Pressemitteilung mit.

Aus Gesamtmetall-Sicht ist dies angesichts der Rahmenbedingungen „ein klares Vertrauenssignal zu Gunsten tarifvertraglicher Lösungen“. Zugleich wird aber darauf hingewiesen, dass der Verbreitungsgrad der betrieblichen Altersversorgung in Deutschland laut Alterssicherungsbericht (VersicherungsJournal 1.12.2016) seit dem Spitzenjahr 2012 von 59 auf 57 Prozent 2015 sank.

Zwar habe es in dieser Zeit insgesamt einen Anstieg der Vertragszahlen gegeben, aber der habe mit dem Wachstum der Beschäftigtenzahlen nicht Schritt gehalten. Der Anteil der Metallrente an den Neuzusagen in der betrieblichen Altersversorgung habe jedoch „Jahr um Jahr“ zugelegt, wird angemerkt.

Metallrente-Angebote zur Arbeitskraftabsicherung stark nachgefragt

Die Höhe der 2016 vereinnahmten Neubeiträge wird auf 65 Millionen Euro beziffert, jene der insgesamt teilnehmenden – mehrheitlich kleinen und mittleren – Unternehmen auf jetzt über 36.000. 96 Prozent der Beschäftigten haben die betriebliche Altersversorgung per Bruttoentgelt-Umwandlung gewählt und knapp vier Prozent Riester-Produkte, wird außerdem mitgeteilt.

Zudem wird vermeldet, dass 2016 über 15.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine von der Metallrente als Zusatzbaustein im Rahmen der bAV oder der privaten Vorsorge angebotene Berufsunfähigkeits- oder Erwerbsminderungs-Absicherung abgeschlossen haben. Damit verfügten nun insgesamt 62.000 Beschäftigte über solch eine Arbeitskraftabsicherung.

Stuttgarter: Neugeschäftsanteil der bAV steigt auf 19,3 Prozent

Die Stuttgarter Lebensversicherung a.G. hebt in ihrer Übersicht über die vorläufigen Ergebnisse 2016 ebenfalls das „besonders hohe Wachstum im Bereich der betrieblichen Altersversorgung“ hervor. Der Anteil der bAV am gesamten Neugeschäft stieg den Angaben zufolge nach einem Anstieg um 66 Prozent in diesem Geschäftszweig von 17,1 Prozent 2015 auf 19,3 Prozent.

Bild: Stuttgarter

Insgesamt erhöhte sich die Beitragssumme des Neuzugangs im Berichtsjahr um 14,8 Prozent auf 2,02 Milliarden Euro und verfehlte damit nur knapp das im Jahre 2015 erzielte Rekordergebnis von 2,1 Milliarden Euro, wie hervorgehoben wird. Die gebuchten Beitragseinnahmen legten um 2,2 Prozent auf 600,7 Millionen Euro zu.

Produkte mit neuen Garantiemodellen stark gefragt

Zurückgeführt wird dieser Erfolg unter anderem auf das „überzeugende Bekenntnis der Stuttgarter zum Maklervertrieb“, aber vor allem auch auf Innovationen bei Vorsorgelösungen. Als Konsequenz habe der Neugeschäftsanteil der Produkte „index-safe“ (VersicherungsJournal 16.2.2016) und „performance-safe“, die durch ein neues Garantiemodell die Renditechancen der Kunden erhöhten, inzwischen rund 60 Prozent erreicht.

Nach laufendem Beitrag stieg der Neuzugang von 60,2 Millionen Euro 2015 auf 67,5 Millionen Euro, wie der Pressemitteilung weiter zu entnehmen ist. Hingegen ging der Neuzugang bei den Einmalbeiträgen von 96,8 Millionen auf 93,4 Millionen Euro im Berichtsjahr zurück. Die Verwaltungskostenquote konnte von 2,23 auf 2,09 Prozent gesenkt werden.

Münchener Verein: Mehr Versicherte vor allem im Zusatzgeschäft

Die Münchener Verein Versicherungsgruppe hebt in ihrem ersten Überblick über die Geschäftsergebnisse 2016 den Zuwachs um 7,3 Prozent auf 21.488 Neukunden in ihrer größten Sparte hervor, der Krankenversicherung. Insgesamt seien dort damit nun 317.225 Personen versichert.

Darunter befinden sich den Angaben zufolge jetzt 237.090 Personen mit einer Zusatzversicherung, was einem Wachstum von 11,1 Prozent entspricht. Das Vertriebsergebnis insgesamt stieg in der Krankenversicherung laut einer Pressemitteilung um 1,4 Prozent. Die Beitragseinnahmen legten um zwei Prozent auf 509 Millionen Euro zu.

Allgemeine Versicherung: Vertriebsergebnis legt um 16 Prozent zu

In der Sparte Allgemeine Versicherung, in der das Vertriebsergebnis den Angaben zufolge um 16 Prozent gestiegen ist, erhöhten sich die gebuchten Beiträge um 3,8 Prozent auf 52,7 Millionen Euro. Der Aufwand für Versicherungsfälle wuchs hier von 35,5 Millionen auf 37,8 Millionen Euro an.

Für den Lebensversicherungs-Bereich wird für 2016 ein Anstieg des Vertriebsergebnisses von 4,5 Prozent gemeldet. Die Höhe der Beitragseinnahmen hier wird mit 140 Millionen Euro angegeben.